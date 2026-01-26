Tytyri Elämyskaivos avaa kauden uudella taidenäyttelyllä ja matkailupäälliköllä

Tytyri Elämyskaivoksen taidealueen vaihtuvat taidenäyttelyt ovat keränneet runsaasti kävijöitä ihastelemaan teoksia ainutlaatuisessa maanalaisessa ympäristössä viime vuosien aikana. Taide on vakiinnuttanut paikkansa osana Elämyskaivoksen tarjontaa. Uutena taidenäyttelynä aloittaa taiteilija Sylvi Moisander-Enojärven näyttely Kraavi.

“Pohdin näyttelyn nimeksi aluksi Haaveilijaa, mutta poikani ehdotti nimeä Kraavi. Se tuntui lopulta osuvammalta ja kuvaa teoksia paremmin,” kertoo taiteilija Sylvi Moisander-Enojärvi. Kraavi-näyttely koostuu kahdeksasta tiilestä rakennetusta patsaasta. Teokset kuvaavat ihmisen elämän käännekohtia – hetkiä, joissa suunta muuttuu, joskus parempaan, joskus vaikeampaan. Näyttelyn nimi viittaa teosten voimakkaaseen ja pelkistettyyn ilmaisuun. Näyttelyn keskiössä on ihmisyys ja sen eri muodot. Teoksia yhdistävät ihmisen perustarpeet: turva, nähdyksi tuleminen, yhteys toisiin, rauha ja leikki – asiat, joita jokainen ihminen tarvitsee voidakseen hyvin.

Tytyri Elämyskaivoksen avajaisohjelma alkaa klo 17 taidealueella taiteilijan Sylvi Moisander-Enojärven ja matkailupäällikön Mira Kuusiston avajaissanoilla. Avajaisissa nähdään myös nauhanleikkaus. Paikalla on lisäksi Lohjan oppaat ry:n kaivosoppaita vastaamassa visaisiin kysymyksiin ja esittelemässä Tytyri Elämyskaivoksen palveluita.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan avajaisiin. Ilmoitathan tulostasi matkailun sähköpostiin tourist@lohja.fi