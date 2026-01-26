Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan museot vetivät lähes 45 000 kävijää viime vuonna – kiertonäyttelyt nostivat kokonaismäärän 65 000:een

26.1.2026 13:58:36 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan museoiden neljässä museokohteessa vieraili vuonna 2025 yhteensä 44 484 kävijää, ja alueellisen vastuumuseon tuottamat pop up- ja kiertonäyttelyt mukaan lukien kävijämäärä nousi lähes 65 000:een. Erityistä kiitosta saivat näyttelyiden monipuolisuus ja laadukas esillepano.

Kuva: Vaasan kaupunki / Mikko Lehtimäki
Kuva: Vaasan kaupunki / Mikko Lehtimäki

Vaasan museoissa vieraili viime vuoden aikana yhteensä 44 484 kävijää. Pohjanmaan museossa kävijöitä oli 19 404, Kuntsin modernin taiteen museossa 10 841, Tikanojan taidekodissa 9 431 ja Vanhan Vaasan museossa 4 808. Alueellisen vastuumuseon roolissa toteutetut Pohjanmaan alueen pop up- ja kiertonäyttelyt kasvattivat kokonaiskävijämäärän lähes 65 000:een.

– Kokonaiskävijämäärät ovat pysyneet lähes edellisvuoden tasolla. Eroja museoiden välillä selittävät säästösyistä toteutetut pidemmät sulkujaksot. Tikanojan taidekoti oli lisäksi kesän ajan suljettuna laajan remontin vuoksi, kertoo museotoimenjohtaja Elina Bonelius.

Alueellisena vastuumuseona Vaasan museot tuottivat kiertonäyttelyn Lundgrenin sisarusten Pohjanmaa, joka nähtiin kuudessa Pohjanmaan kunnassa. Näyttely tavoitti yhteensä 17 394 kävijää.

Pieniä muutoksia hinnastossa

Museoiden pääsymaksuihin tehtiin vuoden vaihteessa pieni korotus. Normaali pääsylippu maksaa 15 euroa ja alennuslippu 9 euroa. Alennukseen ovat oikeutettuja eläkeläiset, opiskelijat, varus- ja siviilipalvelushenkilöt, opettajat, kuvataiteilijat, työttömät sekä Vaasan kaupungin työntekijät. Alle 18-vuotiaille sisäänpääsy on maksuton. Ostettu lippu oikeuttaa saman päivän aikana vierailuun Pohjanmaan museossa, Tikanojan taidekodissa ja Kuntsin modernin taiteen museossa.

Vuonna 2026 museoihin pääsee maksutta kansainvälisenä museopäivänä 18.5., Taiteiden yönä 13.8. sekä Vaasan kaupungin syntymäpäivänä 2.10. Lisäksi Vanhan Vaasan museo on maksuton kesäkäyntikohde, joka on avoinna 1.5.-30.8.2026.

Elämyksellisyys saa kiitosta asiakaspalautteessa

Vaasan museot kerää aktiivisesti palautetta toiminnastaan, ja viime vuoden vastaukset olivat erittäin myönteisiä.

Pohjanmaan museota kuvattiin monipuoliseksi ja helposti lähestyttäväksi kokonaisuudeksi. Kesällä nähty Inkeri Julkusen ja muiden naivistien näyttely toi kävijöille iloa, ja erityisesti teosten vaasalaisaiheet koskettivat paikallisia näyttelykävijöitä. Kuntsin modernin taiteen museossa kävijöitä puhuttelivat etenkin J. O. Mallanderin laaja näyttelykokonaisuus sekä ruotsalaisen nykytaiteilija Meta Isæus-Berlinin teokset, joita kuvattiin ajatuksia herättäviksi ja vaikuttaviksi. Tikanojan taidekoti puolestaan hurmasi Eero Järnefeltin näyttelyllä. Palautteen mukaan kokemusta syvensivät kodinomainen miljöö sekä asiantuntevat opastukset.

Yleisöopastuksia järjestetään säännöllisesti museoissa: Tikanojan taidekodissa ja Kuntsin modernin taiteen museossa lauantaisin ja Pohjanmaan museossa sunnuntaisin.

Kuva: Vaasan kaupunki / Mikko Lehtimäki
Kuva: Vaasan kaupunki / Mikko Lehtimäki
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.

Vasas museer lockade nästan 45 000 besökare i fjol – vandringsutställningar ökade det totala antalet till 65 00026.1.2026 13:58:44 EET | Pressmeddelande

Vasas museers fyra enheter besöktes av totalt 44 484 personer år 2025, och när även de pop-up- och vandringsutställningar som det regionala ansvarsmuseet producerade tas med i beräkningen uppgår antalet besökare till nästan 65 000. Utställningarna fick särskilt beröm för sitt mångsidiga innehåll och sin högklassiga gestaltning.

