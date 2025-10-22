Antiloopin tilakonseptit kasvattivat suosiotaan – yritykset arvostavat helppoutta, joustavuutta ja laatua
28.1.2026 15:00:00 EET | Antilooppi Ky | Tiedote
Antiloopilla on jo vuosia tehty määrätietoista työtä sen eteen, että yritykset voivat löytää tarvitsemansa tilat helposti ja nopeasti. Vuonna 2025 tämä näkyi erityisesti Antiloopin tilakonseptien kasvavassa suosiossa: muuttovalmiit ja laadukkaat Aina Valmis -toimistot varattiin usein jo ennen valmistumistaan, ja POOL-joustotilaverkosto laajeni uudistettuun korttelikeskus Ruohikseen. Samalla asiakkaiden suositteluhalukkuus nousi ennätyslukemiin.
Vuosi 2025 oli jatkumoa aiempien vuosien positiiviselle kehitykselle, jota vauhditti erityisesti Antiloopin Aina Valmis- ja POOL-tilakonseptien menestys. Moni yritys painottaa uuden toimiston valinnassa helppoutta ja joustavuutta. Vuonna 2025 tämä näkyi konkreettisesti siinä, että noin kolmannes Antiloopin asiakkaista valitsi Aina Valmis -toimiston ja sen lisäksi moni asiakkaamme täydensi omaa toimistoaan käyttämällä POOLin joustavia tilaratkaisuja, jotka tuovat samalla säästöä kiinteisiin kustannuksiin. Näiden tilakonseptien rinnalla Antilooppi tarjoaa myös räätälöityjä toimitiloja, joiden kysyntä jatkui vahvana.
”Toimitilojen etsintä ja suunnittelu koetaan usein hankalaksi ja aikaa vieväksi. Tilakonseptimme on luotu helpottamaan tätä. Vuokraustoimintamme oli vilkasta vuonna 2025, ja solmimme merkittävän määrän uusia asiakkuuksia. Toimme uusia Aina Valmis -tiloja markkinoille, ja moni niistä varattiin jo ennakkomarkkinointivaiheessa. Olemme iloisia siitä, että yhä useampi asiakkaamme valitsi toimiston meiltä ja lisäksi hyödyntää samalla myös POOL-tilavalikoiman tuomaa joustoa, erityisesti POOLin koulutus- ja tapahtumatilojen käyttö kasvoi”, Antiloopin operatiivinen johtaja Esa Mattila sanoo.
Täydellisen tilan löytäminen on yhteistyötä
Antilooppi on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista kiinteistöomistajista. Vuokranantajana se on hyvin lähestyttävä ja tämä näkyy siinä, miten asiakkuuksia hoidetaan. Asiakkuuksien hoidossa korostuu läsnäolo ja jatkuva yhteydenpito.
”Tavoitteenamme on olla tuttu ja aina tavoitettavissa oleva vuokranantaja. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta olemme paras tilakumppani asiakkaillemme heidän muuttuvissa tarpeissaan. Panostamme asiakkuuksien johtamiseen ja yhteydenpitoon”, Mattila kertoo.
Pitkäjänteistä työtä asiakkaiden rinnalla
Antiloopin kiinteistöjen ja konseptien kasvava suosio on jatkumoa vuosien työlle, jonka keskiössä ovat ihmiset. Antiloopilla uskotaan, että parhaat ratkaisut syntyvät ymmärtämällä asiakkaiden tilanteita ja tarpeita syvällisesti sekä reagoimalla mahdollisiin muutoksiin nopeasti. Näin kuvaa toimitusjohtaja Tuomas Sahi.
”Emme halua vain tarjota parhaita tiloja parhailla sijainneilla. Se on vasta lähtökohta. Teemme tiloja ihmisille, jotta voimme tarjota parhaat ratkaisut juuri heidän tapaansa tehdä töitä. Tämän eteen olemme tehneet johdonmukaista työtä jo pitkään. Sen tuloksena meille on hioutunut vahva, oma organisaatio, kiinnostavat tuotekonseptit ja selkeät asiakaslähtöiset toimintamallit, joita kehitämme edelleen. Se, että yritykset valitsevat yhä useammin juuri meidät, on paras palaute.”
Myös luvut heijastavat positiivista kehitystä ja pitkäjänteisen työn vaikutuksia: vuonna 2025 asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku nousi ennätykselliseen 59:ään, yli toimialan keskiarvon.
Nämäkin yritykset valitsivat Antiloopin
Vuonna 2025 useat eri kasvuvaiheissa olevat toimijat valitsivat Antiloopin tilakumppanikseen. Uusia asiakkuuksia solmittiin 102 kappaletta.
Yksi tulokkaista on IT-konsultointiyritys Black Belts, jonka uusi toimisto sijaitsee Paasitalossa Hakaniemessä. Yritys päätti siirtyä Antiloopin asiakkaaksi vain muutamassa päivässä. Päätökseen vaikuttivat erityisesti Antiloopin nopeus, joustavuus ja poikkeuksellisen sujuva yhteistyö. Luova bränditalo SEK löysi uuden toimiston Siltasaari 10:stä ja hyödyntää kiinteistön POOL-tiloja lisätilatarpeisiin.
Digimarkkinointitoimisto Obsidian Helsinki puolestaan valitsi Aina Valmis -toimiston Hakaniemessä – tilat, joissa yhdistyvät tunnelma, työnteon eri tarpeet ja mahdollisuus kasvaa. Uusin asiakkaisiin lukeutuvat myös Kalasataman VERkissä toimiva Suomen luonnonsuojeluliitto sekä Ruoholahteen Ruohiksen korttelikeskukseen tullut Epassi, Kuntokeskus Liikku ja digimarkkinointitoimisto Primaq.
Aina Valmis -toimistot ovat uudenlainen toimitilojen kategoria. Ne ovat nimensä mukaisesti muuttovalmiita, laadukkaita ja parhaimmillaan avaimet saa käteen heti. POOL on ympäri pääkaupunkia toimiva joustotilaverkosto, jonka tiloja voi hyödyntää omien toimitilojen jatkeena. Marraskuussa Antilooppi avasi suurimman POOL-kohteensa Ruoholahteen, uudistettuun korttelikeskus Ruohikseen. POOL Ruohiksesta löytyy runsaasti pientoimistoja sekä neuvottelu- ja tapahtumatiloja, jotka ovat joustavasti vuokrattavissa.
