Kansainvälinen Alvar Aalto -tutkijaseminaari kutsuu arkkitehtuurin uudelleentulkinnan pariin 6.–7.5.2026

Alvar Aalto -tutkijaseminaarin teema Reinterpretation / Uudelleentulkinta innostaa rohkean ajattelun ja uusien tulkintojen kautta syventymään arkkitehtuuriin, ympäristöön ja ihmisiin – sekä menneisyyttä kunnioittaen, että tulevaisuutta hahmotellen. Seminaariesityksissä eri alojen tutkijat ja ammattilaiset pohtivat, kuinka Alvar Aallon arkkitehtuuria ja perintöä – sekä laajemmin modernia arkkitehtuuria ja rakennettua ympäristöä – ajatellaan, kontekstualisoidaan ja hahmotetaan uudelleen nykypäivänä.

Seminaarin kolme alateemaa – Concepts (Käsitteet), Buildings (Rakennukset) ja People (Ihmiset) tarjoavat alustan monitieteiselle vuoropuhelulle. Puheenvuoroissa tarkastellaan muun muassa muuttuvia käsitteitä, rakennusten uudelleenarviointia uusien käyttötarkoitusten ja kestävyyshaasteiden valossa sekä suunnittelutyön taustalla olevien ihmisten biografisten lähestymistapojen uudistumista.

Concepts -teeman avaa pääpuhujana arkkitehtuurihistorioitsija, kriitikko ja valokuvaaja William J.R. Curtis. Buidings-osioon johdattelee professori Henriette Steiner Kööpenhaminan yliopiston maisema-arkkitehtuurin ja -suunnittelun osastolta. People -teemaa avaa arkkitehti, kirjailija ja arkkitehtuurin professori Scott Wall Tenneesseen yliopistosta. Kaikkiaan ohjelmassa on 40 ainutlaatuista esitystä eri puolilta maailmaa. Tutustu Alvar Aalto -tutkijaseminaarin ohjelmaan ja liity mukaan keskusteluun, jossa oivallukset syntyvät risteävistä näkökulmista ja uudet kysymykset ovat tärkeämpiä kuin valmiit vastaukset!

Seminaarin lippuja on saatavilla rajoitettu erä, joten varaa paikkasi Aalto2-museokeskukseen paikan päälle lippukaupasta. Myös virtuaaliosallistujien tulee rekisteröityä.

Tapahtumaan liittyy kaksi arkkitehtuuriekskursiota ainutlaatuisiin Aallon kohteisiin. Seminaaria edeltävänä päivänä, tiistaina 5.5. tutustutaan modernin arkkitehtuurin mestariteokseen, Säynätsalon kunnantaloon (1949–52). Ekskursioon sisältyy bussikuljetus (Jyväskylä-Säynätsalo-Jyväskylä), illallinen sekä opastettu kierros paikan päällä. Keskiviikkona 6.5. yleisöllä on mahdollisuus syventyä Jyväskylän yliopiston viehättävään kampusalueeseen (1952–1971) opastetulla kierroksella. Sekä Säynätsalon kunnantalo, että Jyväskylän yliopistokampus ovat ehdolla Unesco:n maailmanperintökohteiksi yhdessä yhdentoista muun Aalto-kohteen kanssa.

Alvar Aalto -akatemian järjestämä englanninkielinen seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tapahtuman pääkumppani on Jyväskylän kaupunki.

Alvar Aalto -tutkijaseminaari on kansainvälinen, monitieteinen tapahtuma, joka kokoaa yhteen arkkitehtuurin, muotoilun, taiteen ja kulttuurihistorian tutkijoita, asiantuntijoita ja ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Seminaarin tarkoituksena on edistää tieteellistä keskustelua Alvar Aallon elämäntyöstä, suunnittelufilosofiasta ja vaikutuksesta sekä laajemmin modernista arkkitehtuurista ja sen tutkimuksesta. Seminaari tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitumiseen ja keskusteluun eri alojen asiantuntijoiden kesken.

Alvar Aalto -tutkijaverkosto palvelee keskustelukanavana ja yhteyksien rakentajana kansainvälisten Alvar Aalto -tutkijoiden välillä. Verkoston avulla tuodaan esiin Aalto-tutkimuksen kannalta kiinnostavia tutkimusaiheita. Verkoston tapahtumista vastaa Alvar Aalto -akatemia, joka on osa Alvar Aalto -säätiötä.

Seminaaripaikka, Aalto2-museokeskus on arkkitehtuurin, muotoilun ja kulttuuriperinnön kohtaamispaikka, jossa yhdistyy kaksi Alvar Aallon suunnittelemaa rakennusta, Alvar Aalto -museo (1971–73, 2023) ja Keski-Suomen museo (1956–61, 1991, 2019) sekä näiden välille vuonna 2023 valmistunut uudisosa (A-Konsultit Oy).

6. Alvar Aalto -tutkijaseminaari – Reinterpretation

Aika: 6.–7.5.2026

Paikka: Aalto2, Alvar Aallon katu 7, Jyväskylä



Lisätietoja:

academy@alvaraalto.fi