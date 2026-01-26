Siltalan helmikuun kirjat: Langenneiden naisten suojakodista Suomen Moskovan-suurlähetystöön ja hotelli Ritzin baariin Pariisissa
30.1.2026 12:25:13 EET | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
Siltalan helmikuulla on tarjota Johanna Annolan hieno uusi romaani, käännöskaunoa Ranskasta ja tietokirjat suurlähettilään Moskovan-vuosilta sekä aviottomien lasten kohtaloista Suomessa.
Siltalan koko kevääseen 2026 voi tutustua katalogista.
https://www.siltalapublishing.fi/wp-content/uploads/2025/10/siltala-katalogi-kevat-2026.pdf
Kotimainen kaunokirjallisuus
Johanna Annolan historiallinen romaani Langenneiden naisten talo vie 1800-luvun lopun Helsinkiin, suojakodin elämään. Annola yhdistää historiantutkijan tietämyksensä kaunokirjalliseen taitoon tavalla, joka lumoaa lukijansa. Kirja on itsenäinen jatko-osa romaanille Valkenee kaukainen ranta (2024).
Käännetty kaunokirjallisuus
Philippe Collinin romaani Ritzin baarimestari on uskomaton, tositapahtumiin perustuva tarina juutalaisesta loistohotellin baarimestarista natsien miehityksen keskellä. Kansainvälisen menestyskirjan on suomentanut Saana Rusi.
Ranskan suosituimman kirjailijan Guillaume Musson uusin dekkarisuomennos Seinen tuntematon tarjoaa jälleen mahdottomalta vaikuttavan mysteerin. Nuori nainen nostetaan Seinestä muistinsa menettäneenä. DNA-testit ja valokuvat paljastavat naisen maailmankuuluksi pianistiksi Milena Bergmaniksi. Bergman on kuitenkin kuollut jo vuotta aiemmin lento-onnettomuudessa. Miten joku voi olla yhtä aikaa sekä kuollut että elossa? Suomennos Lotta Toivanen.
Tietokirjallisuus
Antti Helanterän Muistiinmerkintöjä Moskovasta piirtää sukupolven mittaisen Venäjän kehityksen kaaren Gorbatšovista Putiniin. Helanterä on ulkoasiainneuvos ja ulkoministeriön strategiajohtaja, joka toimi Suomen Moskovan-suurlähettiläänä syyskuusta 2020 elokuuhun 2024. Kirja nojaa laajaan lähdeaineistoon ja Helanterän suurlähettiläskauden aikaisiin päiväkirjamerkintöihin.
Hannele Törrösen kirja Unohdetut äpärät perustuu SKS:n keräämiin vuosina 1930–1990 syntyneiden aviottomien lasten kirjoittamiin teksteihin sekä aihetta käsitteleviin omakohtaisiin romaaneihin ja lehtihaastatteluihin. Kirjassa avataan myös sitä, miten lainsäädäntö sekä äitien ja lasten valvonta kuvastivat yhteiskunnan asenteita näitä normeista poikenneita kohtaan.
Yhteyshenkilöt
Reetta RaviTiedotuspäällikköPuh:+358 40 032 8300reetta@siltalapublishing.fi
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
