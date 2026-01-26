Siltalan helmikuun kirjat: Langenneiden naisten suojakodista Suomen Moskovan-suurlähetystöön ja hotelli Ritzin baariin Pariisissa

Sota on tuottoisaa bisnestä 16.1.2026 12:43:26 EET | Tiedote

Euroopan suurimmat ja mahtavimmat yritykset valjastetttiin 1900-luvulla veristen maailmansotien palvelukseen. Professori Markku Kuisman ajaton ja ajankohtainen uusi teos Sodan yrityksiä – Suurteollisuus sodan palveluksessa etenee henkilövetoisesti ja Euroopan leveydeltä. Se osoittaa kaksisuuntaiset kytkökset yritysten, valtioiden ja sotakoneistojen välillä ja kysyy hankalia kysymyksiä moraalisista valinnoista – menneistä ja samalla nykyisistä.