Asuntojen hinnanlasku kiihtyi loppuvuonna, asuntokauppa kuitenkin piristyi
19.2.2026 08:02:53 EET | Tilastokeskus | Tiedote
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä koko maassa 3,3 % edellisvuodesta. Joulukuussa hintojen lasku oli nopeinta koko vuonna, 4,5 %.
Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen osakeasuntojen hinnat -tilastosta.
“Vaikka joulukuussa hintojen lasku nopeutui, vuonna 2025 hintojen lasku kuitenkin hidastui verrattuna kahteen edelliseen vuoteen“, Tilastokeskuksen yliaktuaari Anu Rämö sanoo.
Eniten vanhat osakeasunnot halpenivat joulukuussa Turussa, 8,2 %, ja Vantaalla, 5,3 %. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat alenivat 4,3 % vuodentakaisesta.
Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa. Sielläkin hinnannousu jäi 0,1 %:iin.
“Vuonna 2025 vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat edellisvuotta vähemmän erityisesti suurissa kaupungeissa, 2,3 prosenttia. Suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat laskivat 2,9 prosenttia, mikä on hieman edeltävää vuotta enemmän“, Rämö kertoo.
Asuntokauppa oli joulukuussa selvästi edellisvuotta vilkkaampaa. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja 14 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko vuoden 2025 aikana kauppoja tehtiin noin 13 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Uusien osakeasuntojen kauppa hidastui sen sijaan entisestään. Vuoden viimeisellä neljänneksellä uusia osakeasuntoja myytiin 42 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.
