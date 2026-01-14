Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Enonkoskella

Valokuituverkon rakentaminen alkaa Karvilantiellä, josta kuitureitti jatkaa Muholantielle. Tehty verkkosuunnitelma voi elää asiakaskysynnän mukaan. Rakentaminen tehdään tarveperusteisesti – jos alueella ei ole kysyntää, ei sinne myöskään lähetetä kaivinkoneita. Mikäli valokuituliittymän hankinta mietityttää, oma liittymätilaus kannattaa tehdä ennen kuin kaivinkone kulkee tieliittymän ohi.

Ennakkotilaajalle liittymä edullisemmin

Ennen valokuituverkon suunnittelu Järvi-Suomen Valokuitu teki kiinnostuskartoitusta Enonkosken alueella. Kartoituksessa huomattiin, että vaikka alueella oli kiinnostusta valokuituun, mielikuva huomattavan korkeasta liittymähinnasta haja-asutusalueelle oli vahva. Liittymähinnalla 249,00 euroa Järvi-Suomen Valokuitu haluaakin varmistaa, että valokuitu on nyt aidosti kaikkien suunnittelualueen asukkaiden saatavilla.

Liittyminen edellyttää lisäksi kahden vuoden määräaikaista sitoumusta kuukausimaksulliseen laajakaistapalveluun. Verkon rakentumisen jälkeen alueen valokuituliittymähinnoittelu muuttuu.

Liittymät käytössä vuoden loppuun mennessä

Enonkosken alueella Järvi-Suomen Valokuidulla on kaksi rakentamishanketta; Hyypiänniemi ja Karvila-Karhula. Mikäli verkon rakentaminen etenee suunnitellusti, on tilatut liittymät käytössä vuoden 2026 loppuun mennessä.

Oman kiinteistön valokuitusaatavuuden voi tarkistaa Järvi-Suomen Valokuidun verkkosivulla. Myös liittymätilauksen voi tehdä kätevästi verkossa.