Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Enonkoskella
Järvi-Suomen Valokuidun vuoden 2026 ensimmäisellä rakennustyömaalla aloitetaan työt tammikuun viimeisellä viikolla. Valokuitu rakentuu Enonkosken Karvilasta kohti Simanalaa ja Karhulaa.
Valokuituverkon rakentaminen alkaa Karvilantiellä, josta kuitureitti jatkaa Muholantielle. Tehty verkkosuunnitelma voi elää asiakaskysynnän mukaan. Rakentaminen tehdään tarveperusteisesti – jos alueella ei ole kysyntää, ei sinne myöskään lähetetä kaivinkoneita. Mikäli valokuituliittymän hankinta mietityttää, oma liittymätilaus kannattaa tehdä ennen kuin kaivinkone kulkee tieliittymän ohi.
Ennakkotilaajalle liittymä edullisemmin
Ennen valokuituverkon suunnittelu Järvi-Suomen Valokuitu teki kiinnostuskartoitusta Enonkosken alueella. Kartoituksessa huomattiin, että vaikka alueella oli kiinnostusta valokuituun, mielikuva huomattavan korkeasta liittymähinnasta haja-asutusalueelle oli vahva. Liittymähinnalla 249,00 euroa Järvi-Suomen Valokuitu haluaakin varmistaa, että valokuitu on nyt aidosti kaikkien suunnittelualueen asukkaiden saatavilla.
Liittyminen edellyttää lisäksi kahden vuoden määräaikaista sitoumusta kuukausimaksulliseen laajakaistapalveluun. Verkon rakentumisen jälkeen alueen valokuituliittymähinnoittelu muuttuu.
Liittymät käytössä vuoden loppuun mennessä
Enonkosken alueella Järvi-Suomen Valokuidulla on kaksi rakentamishanketta; Hyypiänniemi ja Karvila-Karhula. Mikäli verkon rakentaminen etenee suunnitellusti, on tilatut liittymät käytössä vuoden 2026 loppuun mennessä.
Oman kiinteistön valokuitusaatavuuden voi tarkistaa Järvi-Suomen Valokuidun verkkosivulla. Myös liittymätilauksen voi tehdä kätevästi verkossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kari JärvinenToimitusjohtajaJärvi-Suomen Valokuitu OyPuh:040 820 4187kari.jarvinen@jsvoy.fi
Linkit
Järvi-Suomen Valokuitu rakentaa tulevaisuutta
Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu, paikallisesti omistetun Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa.
Järvi-Suomen Valokuitu Oy toteuttaa konsernin perustehtävää: toimitamme luotettavasti palveluita asumisen, yritystoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin Järvi-Suomen alueella. Visionamme on elinvoimainen Järvi-Suomen alue, jonka kehittämisessä olemme aktiivinen tekijä. Toimintamme perustuu kumppanuuksiin, joiden kanssa kehitämme Järvi-Suomesta entistä parempaa paikkaa elää ja asua. Olemme paikallinen, vastuullinen ja uudistuva.
