Kutsu: Kansanmusiikin koulutus ja kestävät tulevaisuudet -tutkijasymposium

Suhde ruokaan ja kulttuurierot nousevat esiin kevään teatteriesityksissä

Teatterikorkeakoulun opiskelijaesityksistä sukelletaan muun muassa kysymyksiin siitä, mitä syömme ja miksi, miten olemme katseen kohteena ja miten kontrolloimme kehojamme.