Kutsu: Kansanmusiikin koulutus ja kestävät tulevaisuudet -tutkijasymposium

26.1.2026

Sibelius-Akatemia järjestää 7. Kansanmusiikin tutkijoiden symposiumin Helsingissä 27.–28.2.2026. Tapahtuma keskittyy kansanmusiikin koulutuksen vaikutukseen kestävien tulevaisuuksien rakentamisessa. Symposium pidetään Musiikkitalolla ja Pohjoisen Rautatiekadun toimipisteessä. Lämpimästi tervetuloa!

Symposiumin lähtökohta:

Symposium tarkastelee kansanmusiikin ja kansanmusiikkikasvatuksen roolia kestävien tulevaisuuksien rakentamisessa. Lähtökohtana on mm. UNESCO Framework for Culture and Arts Education (2024), joka korostaa taidekasvatuksen merkitystä kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa – erityisesti kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista.

Sisältö ja teemat:

Kaksipäiväinen tapahtuma kokoaa yhteen kansainvälisiä ja kotimaisia tutkijoita, taiteilijoita ja pedagogisia toimijoita. Ohjelmassa on keynote-luentoja, paneelikeskusteluja, tutkimusesitelmiä ja työpajoja, jotka käsittelevät muun muassa:

  • alkuperäiskansojen musiikkikasvatusta ja kulttuurista elinvoimaa

  • yhteisöllistä ja osallistavaa pedagogiikkaa

  • musiikkikasvatuksen suhdetta ekologiaan, yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen

  • elävää perintöä, instrumenttikehitystä ja käytäntölähtöistä tutkimusta.

Tapahtuman keynote-puhujana kuullaan muusikko Annukka Hirvasvuopiota, joka käsittelee saamelaisen musiikkikasvatuksen dekolonisoivia käytäntöjä. Perjantain päätteeksi järjestettävä paneelikeskustelu pureutuu ekologian vahvistamiseen kansanmusiikin koulutuksessa.

Ajankohta: 27.–28.2.2026
Paikka: Musiikkitalo & Pohjoinen Rautatiekatu 9, Helsinki
Ilmoittautuminen: avoinna 2.2.2026 saakka erillisellä lomakkeella

Lisätiedot: kts2026@uniarts.fi

