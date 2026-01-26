Kutsu: Kansanmusiikin koulutus ja kestävät tulevaisuudet -tutkijasymposium
Sibelius-Akatemia järjestää 7. Kansanmusiikin tutkijoiden symposiumin Helsingissä 27.–28.2.2026. Tapahtuma keskittyy kansanmusiikin koulutuksen vaikutukseen kestävien tulevaisuuksien rakentamisessa. Symposium pidetään Musiikkitalolla ja Pohjoisen Rautatiekadun toimipisteessä. Lämpimästi tervetuloa!
Symposiumin lähtökohta:
Symposium tarkastelee kansanmusiikin ja kansanmusiikkikasvatuksen roolia kestävien tulevaisuuksien rakentamisessa. Lähtökohtana on mm. UNESCO Framework for Culture and Arts Education (2024), joka korostaa taidekasvatuksen merkitystä kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa – erityisesti kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista.
Sisältö ja teemat:
Kaksipäiväinen tapahtuma kokoaa yhteen kansainvälisiä ja kotimaisia tutkijoita, taiteilijoita ja pedagogisia toimijoita. Ohjelmassa on keynote-luentoja, paneelikeskusteluja, tutkimusesitelmiä ja työpajoja, jotka käsittelevät muun muassa:
-
alkuperäiskansojen musiikkikasvatusta ja kulttuurista elinvoimaa
-
yhteisöllistä ja osallistavaa pedagogiikkaa
-
musiikkikasvatuksen suhdetta ekologiaan, yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen
-
elävää perintöä, instrumenttikehitystä ja käytäntölähtöistä tutkimusta.
Tapahtuman keynote-puhujana kuullaan muusikko Annukka Hirvasvuopiota, joka käsittelee saamelaisen musiikkikasvatuksen dekolonisoivia käytäntöjä. Perjantain päätteeksi järjestettävä paneelikeskustelu pureutuu ekologian vahvistamiseen kansanmusiikin koulutuksessa.
Ajankohta: 27.–28.2.2026
Paikka: Musiikkitalo & Pohjoinen Rautatiekatu 9, Helsinki
Ilmoittautuminen: avoinna 2.2.2026 saakka erillisellä lomakkeella
Lisätiedot: kts2026@uniarts.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vilma RipattiViestinnän suunnittelijaPuh:0504669980vilma.ripatti@uniarts.fi
Linkit
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto
Leena Niemistö Taideyliopiston hallituksen puheenjohtajaksi26.1.2026 11:02:05 EET | Tiedote
Taideyliopiston hallitus on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen lääketieteen tohtori Leena Niemistön. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi filosofian maisteri, kauppatieteen maisteri Minna Nurmisen, joka on toiminut Taideyliopiston hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2024 alkaen.
Sibelius-Akatemian konsertit keräsivät ennätysyleisön vuonna 202521.1.2026 09:27:28 EET | Tiedote
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tapahtumissa kävi vuoden 2025 aikana yli 48 000 katsojaa. Yleisömäärä nousi lähes 20 % edellisvuoteen verrattuna. Vapaan pääsyn konsertit keräävät vuosi vuodelta suurempia yleisöjä. Ilmaiskonserttien lisäksi yleisöä houkuttelivat kansainvälinen Jean Sibelius -viulukilpailu sekä sinfoniaorkesterin ja oopperan loppuunmyydyt näytökset.
Suhde ruokaan ja kulttuurierot nousevat esiin kevään teatteriesityksissä19.1.2026 14:48:35 EET | Tiedote
Teatterikorkeakoulun opiskelijaesityksistä sukelletaan muun muassa kysymyksiin siitä, mitä syömme ja miksi, miten olemme katseen kohteena ja miten kontrolloimme kehojamme.
Sibafest – Sibelius-Akatemian avoimet ovet Musiikkitalossa 24.1.202613.1.2026 14:17:55 EET | Tiedote
Sibelius-Akatemian avoimien ovien tapahtuma Sibafest juhlii 20-vuotista taivaltaan Musiikkitalossa lauantaina 24.1.2026. Sibafest on lähtölaukaisu vuoteen, joka tarjoaa lähes tuhat konserttia. Konserttien lisäksi festivaali avaa ovet avoimiin harjoituksiin ja työpajoihin. Kaikkiin päivän tapahtumiin on vapaa pääsy.
Kuvataideakatemian näyttelyt keväällä: Katsaus kuvanveistoon, kokeiluja ja taiteellista kypsymistä19.12.2025 09:50:00 EET | Tiedote
Taideyliopiston Kuvataideakatemian näyttelykevät 2026 koostuu laajoista näyttelykokonaisuuksista ja lyhytkestoisista kurssi- ja ryhmänäyttelyistä. Kuva/Tilan ja muiden akatemian gallerioiden näyttelyissä voi seurata nuorten taiteilijoiden urien alkuvaiheita, kokeiluja ja taiteellista kypsymistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme