Heikkotuulinen pakkassää jatkuu – pohjoisessa voidaan mitata ‒30 asteen pakkaslukemia

Ilmatieteen laitoksen 26. tammikuuta tekemän ennusteen mukaan heikkotuulinen pakkassää jatkuu koko viikon. Päivälämpötila on alkuviikolla maan etelä- ja keskiosassa yleisesti ‒8:n ja ‒15 asteen välillä, yöllä ‒10:n ja ‒20 asteen välillä. Maan pohjoisosassa päivälämpötila vaihtelee ‒15:n ja ‒20 asteen välillä, yöllä pakkanen voi painua alimmillaan ‒30 asteeseen.

Korkeapaineen keskus vahvistuu Suomen ylle keskiviikon ja torstain aikana, jolloin lämpötilat voivat laskea entisestään. Maan etelä- ja keskiosassa varsinkin perjantain ja lauantain välisenä yönä alin lämpötila voi olla ‒15:n ja ‒25 asteen välillä, maan pohjoisosassa paikoin jopa ‒30:n ja ‒35 asteen välillä.

"Pilvisyyden heikko ennustettavuus vaikeuttaa lämpötilaennusteen tekoa: kylmimmät mitatut lämpötilat voivat poiketa ennusteista jopa 10–15 asteella, jos pilvisyys poikkeaa ennustetusta", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

Korkeapaine pitää sään lähes koko maassa heikkotuulisena, lähinnä keskiviikkona eteläisillä merialueilla idänpuoleinen tuuli on navakkaa. Viikonloppuna korkeapaineen keskuksen ennustetaan siirtyvän Suomen kaakkoispuolelle, jolloin etelänpuoleinen tuuli voimistuu varsinkin Pohjanlahden alueella.

Jäätäminen on aiheuttanut ongelmia tuulivoimantuotantoon – tilanne jatkuu vaikeana

Suomen alueen tuulivoiman tuottajia on kohdannut epäonnekas säätapahtumien ketju, johon liittyi ensin sään tilapäinen lauhtuminen tammikuun puolivälissä ja sitä seurannut heikkotuulinen pakkasjakso, jolle ei ole loppua näköpiirissä.

Lauha ilmavirtaus sisältää runsaasti vesihöyryä ja pilvisyyttä – talvella tuuliturbiinien korkeudella myös jäätäviä pilvikerroksia. Tuulivoimalan siipien korkeudella lämpötila voi siis pysyä pakkasella ja olosuhteet jäätävinä, vaikka maan pinnalla lämpötila kohoaisikin nollan asteen yläpuolelle. Tällaisiin tilanteisiin liittyy usein myös jäätävää tihku- ja vesisadetta, joka voi kerryttää jäätä tuulivoimaloiden siipiin nopeasti. Näin tapahtui myös taannoisen lauhtumisen yhteydessä.

"Kun jääkerros muodostuu, tuulivoiman tuotanto vaikeutuu siihen asti, kunnes jääkerros poistuu. Keskitalvella ainoastaan voimakas sään lauhtuminen tai voimakas tuuli voi palauttaa tilanteen normaaliksi, ellei keinotekoisia jään poistamiskeinoja oteta huomioon", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela.

Uusimpien ennusteiden mukaan kylmä ja heikkotuulinen sää jatkuu, eikä tuulivoimaloiden siivissä oleva jääkerros pääse poistumaan luonnollisesti. Ilmatieteen laitoksen ennusteiden mukaan tuulivoiman tuotanto jää Suomessa seuraavan viiden vuorokauden aikana enimmäkseen 0–5 prosentin tasolle kokonaiskapasiteettiin nähden. Vielä aluksi ollaan noin kymmenen prosentin tuotantotasolla. Lisäksi ennustejaksolla näkyy ajoittain jään muodostumiselle suotuisia olosuhteita, mikä voi hankaloittaa tilannetta entisestään.