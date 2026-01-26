Lohjan kaupunkiLohjan kaupunki

Pariisin musiikin lumoa Lohjalla: Ylönen ja Söderblom Laurentius-salissa helmikuussa 2026

26.1.2026 15:24:11 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Pariisin taikaa Lohjalla: Marko Ylönen ja Jan Söderblom tuovat Pariisin musiikin Laurentius-saliin 5.2.2026. Ohjelmassa Lili Boulangerin, Camille Saint-Saënsin, Jaques Ibertin ja Francis Poulencin teoksia. Lohjan kaupunginorkesteri, liput NetTicketistä alkaen 23€. Konsertin kesto noin 1,5 tuntia.

Pariisin taikaa ja sellon loistoa 

Suomen musiikkitaivaan tähdet Marko Ylönen ja Jan Söderblom tuovat Pariisin mukanaan Laurentius-saliin - konsertin säveltäjät olivat kaikki paljasjalkaisia pariisilaisia. Kuvia kumartelemattoman Poulencin ja liian nuorena menehtyneen Boulangerin teokset ympäröi hyväntuulinen Ibertin sellokonsertto sekä konsertin ainoa romantiikan ajan teos, Saint-Saënsin ikoninen ensimmäinen sellokonsertto. Sen virtuoosisissa pyörteissä paljastuu myös, että selloa voi soittaa soivasti viiden ja puolen oktaavin alalta. 

PARIISIN TUULI         
To 5.2.2026 klo 19 Laurentius-sali, Lohja 

Marko Ylönen, sello 
Jan Söderblom, kapellimestari 
Lohjan kaupunginorkesteri 

Lili Boulanger(arr I. Farringrton): D'un maitin de printemps 
Camille Saint-Saens: Sellokonsertto nro1 
Jaques Ibert: Konsertto sellolle ja puhaltajille  
Francis Poulenc: Sinfonietta 

Liput: NetTicket 23€/28€, ovelta 32€ 
Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 30 min 

Kuvat

Jan Söderblom, kapellimestari
Jan Söderblom tulee Lohjalle johtamaan Lohjan kaupunginorkesterin Periisin tunnelmiin-
LKO
Lataa
Marko Ylönen ja sello
Sellisti Marko Ylönen soittaa solistina Pariisin Tuuli - konsertissa.
LKO
Lataa

