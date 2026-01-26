Pariisin musiikin lumoa Lohjalla: Ylönen ja Söderblom Laurentius-salissa helmikuussa 2026

Pariisin taikaa ja sellon loistoa

Suomen musiikkitaivaan tähdet Marko Ylönen ja Jan Söderblom tuovat Pariisin mukanaan Laurentius-saliin - konsertin säveltäjät olivat kaikki paljasjalkaisia pariisilaisia. Kuvia kumartelemattoman Poulencin ja liian nuorena menehtyneen Boulangerin teokset ympäröi hyväntuulinen Ibertin sellokonsertto sekä konsertin ainoa romantiikan ajan teos, Saint-Saënsin ikoninen ensimmäinen sellokonsertto. Sen virtuoosisissa pyörteissä paljastuu myös, että selloa voi soittaa soivasti viiden ja puolen oktaavin alalta.

PARIISIN TUULI

To 5.2.2026 klo 19 Laurentius-sali, Lohja

Marko Ylönen, sello

Jan Söderblom, kapellimestari

Lohjan kaupunginorkesteri

Lili Boulanger(arr I. Farringrton): D'un maitin de printemps

Camille Saint-Saens: Sellokonsertto nro1

Jaques Ibert: Konsertto sellolle ja puhaltajille

Francis Poulenc: Sinfonietta

Liput: NetTicket 23€/28€, ovelta 32€

Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 30 min