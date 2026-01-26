Pariisin musiikin lumoa Lohjalla: Ylönen ja Söderblom Laurentius-salissa helmikuussa 2026
Pariisin taikaa Lohjalla: Marko Ylönen ja Jan Söderblom tuovat Pariisin musiikin Laurentius-saliin 5.2.2026. Ohjelmassa Lili Boulangerin, Camille Saint-Saënsin, Jaques Ibertin ja Francis Poulencin teoksia. Lohjan kaupunginorkesteri, liput NetTicketistä alkaen 23€. Konsertin kesto noin 1,5 tuntia.
Pariisin taikaa ja sellon loistoa
Suomen musiikkitaivaan tähdet Marko Ylönen ja Jan Söderblom tuovat Pariisin mukanaan Laurentius-saliin - konsertin säveltäjät olivat kaikki paljasjalkaisia pariisilaisia. Kuvia kumartelemattoman Poulencin ja liian nuorena menehtyneen Boulangerin teokset ympäröi hyväntuulinen Ibertin sellokonsertto sekä konsertin ainoa romantiikan ajan teos, Saint-Saënsin ikoninen ensimmäinen sellokonsertto. Sen virtuoosisissa pyörteissä paljastuu myös, että selloa voi soittaa soivasti viiden ja puolen oktaavin alalta.
PARIISIN TUULI
To 5.2.2026 klo 19 Laurentius-sali, Lohja
Marko Ylönen, sello
Jan Söderblom, kapellimestari
Lohjan kaupunginorkesteri
Lili Boulanger(arr I. Farringrton): D'un maitin de printemps
Camille Saint-Saens: Sellokonsertto nro1
Jaques Ibert: Konsertto sellolle ja puhaltajille
Francis Poulenc: Sinfonietta
Liput: NetTicket 23€/28€, ovelta 32€
Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 30 min
Jussi-Matti HaavistoLohjan kaupunginorkesteriPuh:0443741552Jussi-Matti.Haavisto@lohja.fi
