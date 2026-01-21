Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Itäkeskuksen metroaseman liukuportaat remonttiin yksi kerrallaan

26.1.2026 15:41:06 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Itäkeskuksen metroaseman itäisen, kauppakeskuksen puoleisen sisäänkäynnin liukuportaat korjataan. Kolmesta liukuportaasta yhtä kunnostetaan vuorollaan.

Liukuportaiden yläpää ja vaneriset työmaasuojaukset.
Hissi ja toiset liukuportaat ovat käytössä korjausten ajan.

Liukuportaiden saneeraus on osa Itäkeskuksen metroaseman kunnostusta. Kolmesta liukuportaasta kaksi on kaiken aikaa matkustajien käytössä. Saneerattava liukuporras on suojattu niin, etteivät matkustajat voi vahingossa eksyä väärille portaille. 

Sähkötyöt alkavat länsipäädyssä

Metroaseman länsipäädyssä puretaan sähkötekniikkaa ja alakattorakenteita. Töitä varten tehdyt suojaukset haittaavat jonkin verran kulkua ja näkyvyyttä, mutta liukuportaat, hissi ja portaat ovat normaalisti käytössä. Alueelle on tulossa lisää opastusta lähipäivinä. 

Lue lisää Itäkeskuksen kunnostuksesta Kaupunkiliikenteen nettisivuilta.

