Itäkeskuksen metroaseman liukuportaat remonttiin yksi kerrallaan
Itäkeskuksen metroaseman itäisen, kauppakeskuksen puoleisen sisäänkäynnin liukuportaat korjataan. Kolmesta liukuportaasta yhtä kunnostetaan vuorollaan.
Liukuportaiden saneeraus on osa Itäkeskuksen metroaseman kunnostusta. Kolmesta liukuportaasta kaksi on kaiken aikaa matkustajien käytössä. Saneerattava liukuporras on suojattu niin, etteivät matkustajat voi vahingossa eksyä väärille portaille.
Sähkötyöt alkavat länsipäädyssä
Metroaseman länsipäädyssä puretaan sähkötekniikkaa ja alakattorakenteita. Töitä varten tehdyt suojaukset haittaavat jonkin verran kulkua ja näkyvyyttä, mutta liukuportaat, hissi ja portaat ovat normaalisti käytössä. Alueelle on tulossa lisää opastusta lähipäivinä.
Lue lisää Itäkeskuksen kunnostuksesta Kaupunkiliikenteen nettisivuilta.
Yhteyshenkilöt
Ari RantamaaKaupunkiliikenne Oy, projektipäällikkö, Kontulan metroasemahankePuh:040 610 8796ari.rantamaa@kaupunkiliikenne.fi
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Itäkeskuksen metroaseman ympäristöä kohennetaan21.1.2026 09:47:48 EET | Tiedote
Itäkeskuksen metroaseman kunnostustyöt ovat edenneet kattotöistä vedeneristykseen. Alueen ilme kohenee ja samalla huolto helpottuu. Kunnostus etenee myöhemmin keväällä aseman sisätiloihin.
Metro uudistuu pääkaupunkiseudulla – yhteistyö palveluntoimittajien kanssa alkaa21.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Pääkaupunkiseudun metron vanhentuvia järjestelmiä uusitaan tulevien vuosien aikana. Sopimukset junankulunvalvontajärjestelmän ja mobiiliverkon toimittajien kanssa sekä nykyjärjestelmän muutoksien sopimus on nyt allekirjoitettu. Yhteistyö palveluntoimittajien kanssa alkaa vuoden 2026 helmi- maaliskuun vaihteessa. Uudistukset tehdään osana Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamishanketta (METKA).
Metroliikenteeseen katko vuonna 2027 – Kalasataman metroasema kiinni ennakoitua lyhyemmän ajan15.1.2026 13:01:02 EET | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy uusii Junatien metrosillan Kalasataman ja Sörnäisten välillä vuosina 2026–2028. Hankkeen aikataulut ovat suunnittelun edetessä tarkentuneet. Sillan uusimisen vaatima metroliikenteen katko alkaa loppukeväällä 2027. Kalasataman metroasema on suljettuna noin kahdeksan kuukautta ennakoitua lyhyemmän ajan.
Rautatientorin metroasemalla avattiin uudet liukuportaat19.12.2025 15:30:03 EET | Tiedote
Rautatientorin metroaseman pääsisäänkäynnin uudet liukuportaat Asema-aukiolla avattiin matkustajien käyttöön perjantaina 19. joulukuuta 2025. Kaupunkiliikenne Oy vaihtoi liukuportaat uusiin kuluneen syksyn aikana.
Raitiovaunun- ja metrojunankuljettajat jakavat heijastimia Lucian päivänä12.12.2025 09:14:41 EET | Tiedote
Raitiovaunun- ja metrojunankuljettajat jakavat jälleen heijastimia Lucian päivänä lauantaina 13. joulukuuta. Ratikka-, pikaratikka- ja metroheijastimia on jaossa yhteensä noin 7000 kappaletta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme