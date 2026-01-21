ElinvoimakeskuksetElinvoimakeskukset

Pohjois-Suomen ESR+ -haku on avoinna 26.1.–26.3.2026 erityistavoitteessa 4.1. Polkuja töihin (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu)

26.1.2026 16:30:12 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote

Jaa

Pohjois-Suomen ESR+-hankehaku Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman toimintalinjasta 4 erityistavoitteesta 4.1. Polkuja töihin on avoinna 26.1.–26.3.2026. Haku kohdistuu Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueille.

Haku on avoinna Pohjois-Suomessa, Polkuja töihin (ESR+) 26.1.-26.3.2026, EU-osarahoittama ja elinvoimakeskuksen logot.

Hankehaussa toivotaan erityisesti hankkeita, joilla

  • Edistetään pitkäaikaistyöttömien, täsmätyökykyisten, nuorten, ikääntyvien tai muuten haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä.
  • Edistetään työvoiman saatavuutta työvoimapulasta kärsiville aloille työnantajien tarpeisiin perustuen. Hankkeissa voidaan kehittää myös yritysten, toimialojen ja alueiden välistä yhteistyötä ja rekrytointitoimia sekä lisätä rekrytointivaikeuksista kärsivien alojen ja työnantajien tunnettuutta, vetovoimaa ja mainekuvaa. 
  • Edistetään työllisyysalueiden ja kuntien palveluiden, toimintamallien ja yhteistyöverkostojen kehittämistä työllisyyden ja elinvoiman lisäämiseksi.
  • Kehitetään ja pilotoidaan tuloksellisia, vaikuttavia ja innovatiivisia kokeiluja, joilla edistetään työllisyyttä.
  • Parannetaan sesonkityyppisillä aloilla työskentelevien työllistymistä ympärivuotisesti. 
  • Edistetään yhteiskunnallisten yritysten, järjestöjen ja muiden työnantajien kykyä toimia mm. pitkäaikaistyöttömien ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisväylänä. 


Huom! Painotukset eivät poissulje muuta ohjelma-asiakirjan mukaista toimintaa.

Tarkemmat tiedot hausta näet EURA 2021 -hakuilmoituksesta:
Pohjois-Suomen ESR+ -haku Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa, erityistavoite 4.1 Polkuja töihin 26.1. - 26.3.2026

Hakijoiden tueksi Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus järjestää hankeideoinnin työpajan 29.1.2026 ja hankeklinikan 12.2.2026. ​​​​​​​Katso tarkemmin tapahtumailmoituksesta (yyo.fi).

Lisätietoja

Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen EU-rahoittajat (rakennerahastot.fi)

Avainsanat

eurahoituspohjoisessaesrpohjois-pohjanmaalappikainuupohjois-suomen elinvoimakeskuspolkuja töihin

Linkit

Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Elinvoimakeskukset

Kanta-Hämeen vesihuollossa katse vuoteen 204020.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Kanta-Hämeen maakunnan alueen yhteinen vesihuoltosuunnitelma vuoteen 2040 on juuri valmistunut. Se on laadittu alueen kuntien ja kunnallisten vesihuoltolaitosten sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa ehdotetaan monia konkreettisia toimenpiteitä vedenhankinnan toimintavarmuuden sekä jätevesien ja hulevesien ohjaamisen ja käsittelyn kehittämiseksi. Kanta-Hämeessä vesihuoltopalveluja tarjoaa lähes 40 vesihuoltolaitosta. Palvelujen ja lakisääteisistä velvoitteista selviytymisen varmistamiseksi suunnitelmassa ehdotetaan yhteistyön lisäämistä alueen kunnissa, Kanta-Hämeen maakunnassa ja lähimaakuntien kanssa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye