Pohjois-Suomen ESR+ -haku on avoinna 26.1.–26.3.2026 erityistavoitteessa 4.1. Polkuja töihin (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu)
Pohjois-Suomen ESR+-hankehaku Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman toimintalinjasta 4 erityistavoitteesta 4.1. Polkuja töihin on avoinna 26.1.–26.3.2026. Haku kohdistuu Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueille.
Hankehaussa toivotaan erityisesti hankkeita, joilla
- Edistetään pitkäaikaistyöttömien, täsmätyökykyisten, nuorten, ikääntyvien tai muuten haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä.
- Edistetään työvoiman saatavuutta työvoimapulasta kärsiville aloille työnantajien tarpeisiin perustuen. Hankkeissa voidaan kehittää myös yritysten, toimialojen ja alueiden välistä yhteistyötä ja rekrytointitoimia sekä lisätä rekrytointivaikeuksista kärsivien alojen ja työnantajien tunnettuutta, vetovoimaa ja mainekuvaa.
- Edistetään työllisyysalueiden ja kuntien palveluiden, toimintamallien ja yhteistyöverkostojen kehittämistä työllisyyden ja elinvoiman lisäämiseksi.
- Kehitetään ja pilotoidaan tuloksellisia, vaikuttavia ja innovatiivisia kokeiluja, joilla edistetään työllisyyttä.
- Parannetaan sesonkityyppisillä aloilla työskentelevien työllistymistä ympärivuotisesti.
- Edistetään yhteiskunnallisten yritysten, järjestöjen ja muiden työnantajien kykyä toimia mm. pitkäaikaistyöttömien ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisväylänä.
Huom! Painotukset eivät poissulje muuta ohjelma-asiakirjan mukaista toimintaa.
Tarkemmat tiedot hausta näet EURA 2021 -hakuilmoituksesta:
Pohjois-Suomen ESR+ -haku Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa, erityistavoite 4.1 Polkuja töihin 26.1. - 26.3.2026
Hakijoiden tueksi Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus järjestää hankeideoinnin työpajan 29.1.2026 ja hankeklinikan 12.2.2026. Katso tarkemmin tapahtumailmoituksesta (yyo.fi).
Lisätietoja
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen EU-rahoittajat (rakennerahastot.fi)
Avainsanat
Linkit
