Pohjois-Suomen ESR+ -haku on avoinna 26.1.–26.3.2026 erityistavoitteessa 4.1. Polkuja töihin (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu)

Kanta-Hämeen vesihuollossa katse vuoteen 2040 20.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Kanta-Hämeen maakunnan alueen yhteinen vesihuoltosuunnitelma vuoteen 2040 on juuri valmistunut. Se on laadittu alueen kuntien ja kunnallisten vesihuoltolaitosten sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa ehdotetaan monia konkreettisia toimenpiteitä vedenhankinnan toimintavarmuuden sekä jätevesien ja hulevesien ohjaamisen ja käsittelyn kehittämiseksi. Kanta-Hämeessä vesihuoltopalveluja tarjoaa lähes 40 vesihuoltolaitosta. Palvelujen ja lakisääteisistä velvoitteista selviytymisen varmistamiseksi suunnitelmassa ehdotetaan yhteistyön lisäämistä alueen kunnissa, Kanta-Hämeen maakunnassa ja lähimaakuntien kanssa.