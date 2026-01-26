Pirkanmaan hyvinvointialue on tehnyt rikosilmoituksen yksikön muuton yhteydessä kadonneesta patsaasta
Psykiatrian toimitiloista Tampereen Parantolankadulta katosi muuton yhteydessä Tampereen taidemuseolta lainattu arvokas pronssinen veistos.
Patsas palautui Parantolankadun tiloihin sen jälkeen, kun katoaminen oli huomattu ja asiaa oli lähdetty selvittämään. Pirkanmaan hyvinvointialue on tehnyt katoamisesta rikosilmoituksen patsaan arvon vuoksi.
Tilanteella ei ole ollut vaikutusta yksiköiden muuttoon ja potilaiden hoitoon. Parantolankadulla sijainneet Taysin psykiatrian yksiköt muuttavat tammikuun loppuun mennessä Tays Keskussairaalan T-rakennukseen osana akuuttipsykiatrian poliklinikan uudistusta.
Yhteyshenkilöt
Alanen Hanna-MariToimialuejohtaja, psykiatriaPuh:050 367 5290hanna-mari.alanen@pirha.fi
