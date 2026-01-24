Kutsu: Vene 26 Båt -messujen kierros & mediatilaisuus
Helsingin kansainväliset venemessut, Vene 26 Båt, on Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma ja toiseksi suurin sisävenenäyttely Euroopassa heti Düsseldorfin venemessujen jälkeen. Vene 26 Båt -messut täyttää 6.–15.2.2026 Helsingin Messukeskuksen alakerran hallit ja esittelee erilaisiin tarkoituksiin sopivia veneitä – myös niitä pienempiä veneitä. Mukana on tänä vuonna noin 400 moottorivenettä ja viisi isoa purjevenettä sekä laaja valikoima veneilyvarusteita ja -tarvikkeita sekä vesiharrasteisiin ja kalastukseen liittyviä tuotteita. Tänä vuonna tarjotaan entistä enemmän kansainvälistä ohjelmaa – kaikkiaan messuilla on noin 500 esitystä.
Hei ja tervetuloa Vene 26 Båt -messujen kierrokselle perjantaina 6.2. klo 9 tutustumaan kiinnostaviin veneuutuuksiin (6-8 kpl). Kierros päättyy Purjehdussatamaan, jossa järjestetään tiedotustilaisuus.
Autan mielelläni haastattelujen sopimisessa jo etukäteen teija.armanto@messukeskus.com puh. 050 376 0804
Tiedotustilaisuus klo 10 Purjehdussataman Maritim-lavalla
Vene 26 Båt Helsingin kansainväliset venemessut
Kalle Mäkelä, myyntipäällikkö, Helsingin Messukeskus
Venealan tilannekatsaus ja näkymät vuodelle 2026
Jarkko Pajusalo, toimitusjohtaja, Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Itämeren tilanne ja suojelu
Joonas Fritze, viestintäjohtaja, WWF Suomi
Vene 26 Båt: Messujen veneet finalistien julkistus
Jan Sjölund, päätoimittaja, Venemestari, Totalvene.fi
Vuoden vierasvenesatamien julkistus
Suomen Purjehdus ja Veneily ry & Suomen Messusäätiö
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vene 26 Båt -messuilla on paljon kiinnostavaa ohjelmaa ja esiintyjiä. Koko ohjelma löytyy www.venemessut.fi/ohjelma
Toistuvia ohjelmia mm:
-Uutuusveneiden esittely, Totalveneen Messi (pe 6.2. klo 14, su 8.2. klo 11, pe 13.2. klo 15, la 14.2. klo 11 ja su 15.2. klo 11 Totalveneen Messi)
-Veneelle uusi elämä -kilpailun finalistien esittely, Venemestarin Telakka (pe 6.2. klo 15, la 7.2. klo 11/14.30, su 8.2. klo 11/14.30, pe 13.2. klo 15, la 14.2. klo 11, su 15.2. klo 11/14.30 Venemestari Telakka)
- Sukellusta Maltan saarilla vuonna 2026, Lee Smallwood Cassar, (la 7.2. klo 11/15, su 8.2. klo 11/15, pe 13.2. klo 15, la 14.2. klo 11.30/15.30., su 15.2. klo 11.30/14, Aalto-sukellus
Pe 6.2. Purjehdussataman Maritim-lavalla
klo 11.30 Kirjajulkaisu: Veneet, ihmiset ja intohimo – Finnboat 80 vuotta, Jussi Evinsalo
klo 11.50 Veneilytoimittajat ry:n tunnustus: Vuoden Veneilyteko 2025: Ministeri Sari Multala jakaa kunniakirjan
klo 12.00 Meripartiolaiset kilpaa maailman ympäri, Tuomo Meretniemi
klo 12.30 Why a contemporary Hallberg-Rassy offers so much more than last generation, Hallberg-Rassy combines traditional offshore seaworthiness with the advantages of modern yacht design. The result is a faster, safer, more ergonomic, and more comfortable yacht — making long passages both more enjoyable and more predictable, Magnus Rassy, Owner and CEO of Hallberg-Rassy.
klo 13.00 The future of sailing. Is sailing still relevant in the world of instant gratification, comfort and competing alternatives? We believe so, but not the way it was. Andraž Mihelin on Seascape d.o.o. -veneyrityksen perustaja ja toimitusjohtaja (CEO). Yritys suunnittelee ja valmistaa moderneja, suorituskykyisiä ja monikäyttöisiä purjeveneitä, joita markkinoidaan maailmanlaajuisesti. Seascape on osa ranskalaista Beneteau-konsernia, joka on yksi maailman suurimmista venevalmistajista.
klo 14.30 haastattelussa Vuoden vierasvenesatama -voittajat
Perjantaina 6.2. muilla ohjelmapisteillä:
klo 14.30 Suomen veneisiin ja veneilyyn uusia tuulia Boating Finland -hankkeen tutkimuksista, Totalveneen Messi
klo 15.00 Vuoden kalamies ja kalastusopas -nimitykset, Tohatsu-lava.
klo 15.00 Veneilyturvallisuus puhuttaa – paneelikeskustelu Uusi liikenneturvallisuusstrategian nollalinja tulee ohjaamaan myös veneilyturvallisuutta yhdistämällä säännöt, koulutuksen, turvavarusteet, valvonnan ja tiedotuksen. Kimmo Patrakka, Traficom, Jori Nordström, Suomen Meripelastusseura ry, Jarkko Pajusalo, Finnboat, Jukka-Pekka Lumilahti, Suomenlahden merivartiosto, Tom Holmroos, SPV:n Veneilyturvallisuustoimikunnan puheenjohtaja
klo 15.20 Vuoden kalastuksenvalvoja -palkitseminen, Tohatsu-lava
klo 16.00 Sailing Team Finland esittäytyy, SPV:n osasto 7n128
klo 16.30 Haastattelussa valtamerisoutaja Jari Saario, Maritim-lava
Lauantaina 7.2.
klo 11 The future of cruising sailboat design and development? The panel discussion, moderated by Ruffe about what will cruising sailboats look like in the years ahead? This session explores the key trends, innovations, and design choices shaping the future of modern cruising yachts — from performance and comfort to sustainability and real-life sailing experience. Magnus Rassy, the owner and CEO of Hallberg Rassy and Andraž Mihelin, founder and CEO of Seascape, Maritim-lava
klo 12.00 Purjehtien Luoteisväylän läpi ja puoli vuotta jään vankina Grönlannissa Millaista on viettää kuusi kuukautta lukittuna jäähän Grönlannissa? Tämän tempun tekivät viime talvena Juho Karhu ja Sohvi Kangasluoma. Juho on dokumentoinut s/v Lumin seikkailuja "Alluring Arctic" -Youtube-kanavallaan, mutta tässä esityksessään hän jakaa kuvia ja tarinoita, joita ei ole aiemmin nähty tai kuultu. Maritim-lava.
klo 13.00 Yksinpurjehdus itserakennetulla veneellä yli Atlantin, kilpapurjehtija Viivi Moisio. Viivi Moisio osallistuu syksyllä 2026 Globe 5.80 Transat -kilpailuun. Kisa on yksinpurjehdus Lanzarotelta Antigualle. Kyseessä on yksityyppikisa, joten veneiden osalta kaikilla kisaajilla on samat lähtökohdat kisaan. Viivin osalta projektiin tuo oman mausteensa itse veneen rakentaminen: veneen runko ostettiin valmiina, mutta kaiken muun Viivi rakentaa itse perheensä kanssa. Onnistuessaan Viivistä tulee Suomen ensimmäinen Atlantin ylittänyt yksinpurjehtijanainen, Maritim-lava. Viivin vene myös venemessuilla.
klo 13.30 WWF:n Kalaopas 20 vuotta: mitä kuuluu kalakannoillemme? WWF:n Kalaopas on ohjannut suomalaisten kuluttajien ja kalakaupan valintoja jo 20 vuotta. Onko kalatiskien valikoimat muuttuneet ja mitä kalakannoille kuuluu tällä hetkellä? WWF Suomen kalastuksen asiantuntija Matti Ovaska Peltsin haastattelussa, Tohatsu-lava
klo 17.00 Kun öljyvahinko tapahtuu, näin WWF varautuu Suuren öljyonnettomuuden uhka Suomenlahdella on suurempi kuin koskaan. Miten WWF ja vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot toimivat viranomaisten apuna vahingon sattuessa? Mukana myös pukeutumisdemo. Teemu Niinimäki, öljyntorjunnan asiantuntija WWF Suomi, Maritim-lava
Sunnuntaina 8.2.
klo 10.30 Why a contemporary Hallberg-Rassy offers so much more than last generation, Hallberg‑Rassy yhdistää perinteisen merikelpoisuuden ja modernin suunnittelun edut: nopeampi, turvallisempi, ergonomisempi ja mukavampi vene, joka tekee pitkistä purjehduksista sekä nautittavampia että ennakoitavampia.
Lavalla puhumassa Hallberg-Rassyn omistaja ja toimitusjohtaja Magnus Rassy. Esitys on englanninkielinen, Maritim-lava
klo 11.00 Purjehdus Suomesta Grönlantiin - jäävuorten ja arktisen meren keskelle. Millaista on purjehtia Suomesta Grönlannin itärannikolle alueelle, jossa vedet ovat luotaamattomia ja jää määrää reitin? Kaksi kertaa pallon ympäri veneellään purjehtinut Ilkka Liukkonen kertoo kesän 2025 purjehduksestaan Suomesta Islannin kautta arktiseen Grönlantiin, jossa jäävuoret hallitsevat maisemaa. Viisi kuukautta kestänyt matka oli täynnä haastavia olosuhteita ja unohtumattomia hetkiä. Ilkka Liukkonen s/y Melina
klo 14.00 Purjehtien Luoteisväylän läpi ja puoli vuotta jään vankina Grönlannissa, Juho Karhu ja Sohvi Kangasluoma, Maritim-lava.
klo 16.00 Talonpoikaisvene - ei mikään turha peli Talonpoikaisveneet tekevät uutta tulemista, eikä suotta. Itämeren aalloille suunnitellut limisaumaiset venemallit purjehtivat kevyesti, rantautuvat minne vain, kantavat mukana kaiken tarvittavan teltasta lampaisiin ja liikkuvat helposti trailerilla. Tärkein ominaisuus autenttisen Itämeri-fiiliksen lisäksi on helppohoitoisuus sekä edullinen ylläpito. Tule kuulemaan miksi ja miten hankkia oma seikkailupursi. Milla Jokisaari, Monialayrittäjä, kommodori, Hamarin purjehtijat, Maritim-lava
klo 16.30 Vinkkejä veneen valintaan Mitkä tekijät erottavat veneitä toisistaan? Mihin veneitä testaava toimittaja itse kiinnittää huomiota veneeseen astuessaan? Hae vinkkejä messuveneiden katseluun ja vertailuun. Jouko Saarinen, Totalveneen Messi
Keskiviikkona 11.2.
klo 15 Messujen veneet julkistamistilaisuus, Maritim-lava
Perjantaina 13.2. Itämeri-päivä
klo13.30 Itämeren roskaantuminen - mikromuovit Itämeren ravintoverkossa Roskaantuminen on näkyvimpiä ympäristöongelmia Itämerellä. Suurin osa meriin ja rannoille päätyvästä roskasta on muovia ja ulkosaariston rannoille kertyvästä muovista suuri osa on peräisin meriliikenteestä ja kalastuksesta. Isommat muovikappaleet haurastuvat vähitellen tuottaen suuria määriä mikromuovia. Muovi kuljettaa mukanaan suuren kirjon haitallisia aineita, joita kulkeutuu Itämeren ravintoverkkoon ja kumuloituu ylemmille ravintoverkon tasoille aina merilintuihin asti. Maiju Lehtiniemi, tutkimusprofessori SYKE, Maritim-lava
klo 14.00 Baltic Sea Boating Forum, Sari Multala, Finnish Minister of Climate and the Environment, Rüdiger Strempel, Executive Secretary of HELCOM, Mats Welin, Chairman of a Finnish Sailing and Boating Federation, Jarkko Pajusalo, CEO of Finnish Marine Industries Federation and Mats Eriksson, CEO of Sweboat
klo 15.30 Suomen veneisiin ja veneilyyn uusia tuulia Boating Finland -hankkeen tutkimuksista Totalveneen Messi
klo 16.00 Pelasta Itämeri -palkinnon jakotilaisuus Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan venemessuilla. Palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Palkinnon saa innovaatio, ajatusmalli tai keino, joka vaikuttaa merien ekologisen tilan parantumiseen. Maritim-lava
klo 17.00 Suojelualueet tukevat Itämeren elpymistä WWF:n järjestämä paneelikeskustelu, jossa sukelletaan Itämeren pinnan alle, paneudutaan suojelualueiden merkitykseen Itämeren elpymisessä ja tutustutaan Itämeren vedenalaisiin lajeihin ja elinympäristöihin. Vanessa Ryan, meriasiantuntija WWF Suomi, Maritim-lava
klo18.00 Mitä vieheellesi tapahtuu, jos se jää pohjaan? Sukellus Itämeren näkymättömään roskaongelmaan. Vanhempi tutkija Pekka Kotilainen Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE), meribiologi Niklas Niemi Pidä Saaristo Siistinä ry:stä, sopimusasiamies Taneli Lumiaro Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:stä, tutkija Elias Haro Kala- ja vesitutkimus Oy:stä ja varatoimitusjohtaja Tuomo Leino Rapala VMC:stä. Paneelissa esitellään tuloksia EU:n Interreg Central Baltic -ohjelman rahoittamasta Re:Fish-hankkeesta, jonka aikana Itämeren rannikkoalueilta kerättiin vapaa-ajan kalastusvälineitä. Hanke alkoi 1.3.2023 ja päättyy 28.2.2026. Maritim-lava
Lauantaina 14.2.
klo 12.00 Messujen kalastusvene: Fishing Boat of the Show 2026 palkintojenjako, Tohatsu-lava
klo 12.00 Olympiamitalistin arktiset haaveet - purjehdus Näsijärveltä Pohjois-Norjaan. Olympiamitalisti lumilautailija Enni Rukajärvi ja valokuvaaja Rami Hanafi purjehtivat nyt Norjan rannikolla ja suuntaavat pohjoiseen. Enni laskee koskemattomia vuorenrinteitä suoraan veneeltä käsin ja huippuvalokuvaaja Rami dokumentoi matkan huikeita hetkiä kamerallaan. Maritim-lava
klo13.20 Norppakatsaus: haamuverkot uhkana Saimaannorpalle. Jos saimaannorppa häviää Saimaalta, se häviää koko maailmasta. Haamuverkot eli veteen ajelehtimaan jääneet kalaverkot ovat uhka kaikelle vesiluonnolle. WWF esittelee menetelmiä haamuverkkojen etsintään ja kannustaa vesillä liikkujia osallistumaan toimintaan. Mukana keskustelussa Ismo Marttinen, Norppa-asiantuntija, WWF Suomi ja Kalastajan Kanavan edustajat. Tohatsu-lava
klo 14.00 Yksinpurjehdus itserakennetulla veneellä yli Atlantin, Viivi Moisio, Maritim-lava
klo 14.00 Veneelle uusi elämä -palkintojen jako, Venemestarin Telakka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vene 26 Båt -messuille voit akkreditoitua ennakkoon– >https://messukeskus.com/medialle Lehdistökeskus Messuaukion pääsisäänkäynnin toisessa kerroksessa on avoinna tapahtuman aikana ja perjantaina 6.2. jo klo 8 alkaen.
Esitä tullessasi voimassa oleva SJL:n toimittajakortti tai muu todistus siitä, että saavut messuille työtehtävissä. Jos sinulle ei ole sellaista ole yhteydessä etukäteen teija.armanto@messukeskus.com ja kerro, mihin teet juttua.
Pysäköintijärjestelyt: Pysäköinti on Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Messukeskus on ottanut käyttöön EuroParkin puomittoman Autopay-pysäköintijärjestelmän. Ilmoita autosi rekisterinumero saapuessasi Lehdistökeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.
Vene 26 Båt -messut on avoinna pe 6.2. klo 11–19, la-su 7.–8.2. klo 10–18, ma-pe 9.–13.2. klo 11–19, la-su 14. -15.2. klo 10–18. Helsingin Messukeskus järjestää Vene Båt -messut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta Helsingin Messukeskuksessa. Vastuullisuuskumppani vuonna 2026 on WWF Suomi.
Lisätietoja: Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
#venemessut
Kuvia vapaasti median käyttöön: http://mediabank.messukeskus.com
