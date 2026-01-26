Vuoden 2028 kesäkuussa järjestettävän Venlojen ja Jukolan Viestin järjestämissopimus allekirjoitettiin Espoossa
Espoossa ja Kirkkonummella kesäkuussa 2028 suunnistettavan 50. Venlojen viestin ja 79. Jukolan viestin järjestämis- ja markkinointisopimus allekirjoitettiin torstaina 22.1.2026 Gumbölen Kartanossa. Espoon Suunta ja Espoon kaupunki allekirjoittivat strategisen kumppanuussopimuksen tapahtuman tuottamisesta.
Sopimuksella virallistettiin myös tapahtuman järjestäjäseura Espoon Suunta ry:n, Suomen Suunnistusliiton ja Jukolan viestin oikeudet omistavan Kaukametsäläiset ry:n yhteistyö Suomen suurimman urheilutapahtuman järjestämisestä.
Jukolan viesti on kasvanut vuosien varrella valtavaksi suunnistusjuhlan ja yleisötapahtuman yhdistelmäksi, jonka järjestäminen perustuu laajaan yhteistyöhön, ammattimaiseen suunnitteluun ja talkoolaisten panokseen. Kuusivuotisen projektin aikana talkootunteja kertyy noin 100 000.
Vuoden 2028 Jukola tullaan suunnistamaan Espoon ja Kirkkonummen kunnan alueilla hyödyntäen molempien vahvuuksia, paikallista osaamista ja samalla luoden osallistujille huippuluokan tapahtumakokemuksen Ämmäsmäellä, ekoteollisuusalueen kupeessa.
Aikaisempien tapahtumien vaikuttavuuslaskelmien mukaan Jukolan viestin aluetaloudellinen vaikutus on noin 6–7 miljoonaa euroa, ja tapahtuma synnyttää yli 60 miljoonaa kohtaamista.
Jukola ja suunnistus sopivat erinomaisesti Espoo-tarinaan
“Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme käännettyä suunnistavan maailman katseet
Espooseen. Arvoiltaan suunnistus ja Jukolan Viesti sopivat erittäin hyvin luonnonläheiseen Espooseen. Ämmäsmäen kehittyvä alue palvelee loistavasti Jukolan viestin kokonaisuutta sen valmiin infran ja erinomaisen saavutettavuuden houkuttelemana”, kertoo Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.
Lisäksi Mykkänen korostaa, että Espoo haluaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti olla houkutteleva ja kilpailukykyinen kumppani kansallisille ja kansainvälisille tapahtumille.
”Jukolan viestin ainutlaatuinen tunnelma ja yhteisöllisyys ovat jo itsessään kokemisen
arvoisia. On hienoa saada Espooseen tapahtuma, joka kokoaa kaiken tasoiset liikkujat
luontoon, sillä Espoo on ehdottomasti Suomen luontoliikunnan pääkaupunki. Jukolassa on
samaa henkeä kuin Espoo liikkuu -yhteisössä”, kertoo Espoon elinvoimajohtaja Mervi
Heinaro.
Hän muistuttaa, että Espoossa ja Kirkkonummella on huikeat puitteet ulkoilla metsissä, merellisessä luonnossa tai jopa kansallispuiston erämaassa. Monipuolisia harjoitusmaastoja löytyy Uudeltamaalta paljon sekä kuntoilijoille että huippusuunnistajille, jotka valmistautuvat Venlojen ja Jukolan viestiin.
Suomen Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki odottaa Espooseen ja Kirkkonummelle Jukola-viikonloppuna jopa yli 40 000 osallistujaa ja tapahtumavierasta laadukkaiden suunnistusmaastojen, toimivien kilpailukeskusratkaisujen ja erinomaisten kulkuyhteyksien houkuttelemana. Kilpailijoita tapahtuma houkuttelee yli 20 maasta kaikkiaan noin 20 000 ja samalla lähtöviivalla nähdään niin maailmanmestareita, kokeneita kuntosuunnistajia kuin ensikertalaisiakin. Kartan ja kompassin kanssa metsässä nähdään myös paljon työpaikka- ja kaverijoukkueita.
“Espoolla ja Kirkkonummella on tuhannen taalan paikka rakentaa Jukola-viikonlopusta vahva matkailu- ja vetovoimatekijä. Palvelutarjonta ja laadukkaat maastot tekevät vuodesta 2028 erittäin lupaavan,” Ilomäki kuvaa.
Hän muistuttaa, että lähes kaksi miljoonaa suomalaista asuu tunnin ajomatkan päässä tapahtumakeskuksesta ja jo tämä luo mielenkiintoisia mahdollisuuksia järjestäjille.
Espoon Suunnan puheenjohtaja Riina Korjamo painottaa Uudenmaan vahvaa suunnistusperinnettä, alueen seurojen yhteistyötä sekä vuosien osaamista suurten tapahtumien järjestämisessä. Hänen mukaansa paikalliset seurat ovat tehneet pitkäjänteistä työtä suunnistuskulttuurin, harjoitusmahdollisuuksien ja ennen kaikkea nuorisosuunnistuksen kehittämisessä.
Kaukametsäläiset ry:n varapuheenjohtaja Jarkko Liuha korostaa Jukolan viestin arvostusta suomalaisessa urheilussa.
“Jukolan viesti on suunnistuksen lippulaivatuote Suomessa. On hienoa, että tapahtuma kiertää maakunnasta toiseen ja tuo uusia alueita Jukolan tarinaan. Jukola on aina hetken ajan lainassa järjestäjillä – ja siksi se velvoittaa meitä kaikkia katsomaan samaan suuntaan,” Liuha sanoo.
Espoon Suunnalle on kunniatehtävä ottaa vastaan Jukolan järjestelyvuoro
Jukolan ja Venlojen Viestin järjestäjäksi valittu Espoon Suunta on yksi Suomen johtavista
suunnistusseuroista ja seura ottaa ylpeydellä vastaan Jukolan järjestelyvuoron vuodelle 2028.
“Haluamme olla osa Jukolan ja Venlojen Viestin upeaa tarinaa ja järjestää ainutlaatuinen Espoo-Jukola Ämmäsmäellä”, sanoo seuran puheenjohtaja Riina Korjamo.
Espoo Jukola 2028
17.-18.6.2028
Järjestäjä: Espoon Suunta ry
Tapahtumakeskus: Ämmäsmäki, Espoo
79. Jukolan viesti
50. Venlojen viesti
Espoon kaupungin liikuntapalvelut vastaa noin viidensadan liikunta- ja ulkoilupaikan käytöstä ja kunnosta. Seitsemän urheilupuistoa, kuusi urheiluhallia, noin 100 urheilukenttää, 8 avantoa, noin 200 kilometriä hiihtolatuja, kiintorasteja ja uimarantoja. Lisäksi satoja ohjattuja liikuntaryhmiä viikottain.
Koko Espoo liikkumaan! Omatoimisesti, ohjatusti, luontoon ja liikuntapaikoille!
www.espoo.fi/liikunta | www.espooliikkuu.fi
#EspooLiikkuu @espooliikkuu
