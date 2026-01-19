Tutkimus paljastaa uusia tietoja pimeän aineen vaikutuksesta universumiin
Nasan vetämä tutkimusryhmä on kartoittanut James Webb -teleskoopilla pimeän aineen vaikutusta galaksien, tähtien ja jopa planeettojen, kuten Maan syntyyn. Kartta paljastaa, kuinka näkymätön, aavemainen aine limittyy ja kietoutuu "normaaliin" aineeseen ̶ eli juuri siihen, josta tähdet, galaksit ja kaikki näkemämme koostuvat.
James Webb -avaruusteleskoopin dataa hyödyntäneet tutkijat ovat onnistuneet luomaan ennennäkemättömän yksityiskohtaisen ja korkearesoluutioisen pimeän aineen kartan. Sekstantin tähdistön alueen kartassa on lähes 800 000 galaksia, eli noin kymmenen kertaa enemmän kuin Maan observatorioiden havaintokartoissa, ja kaksinkertaisesti myös Nasan varhaisemman avaruusteleskoopin Hubblen karttaan verrattuna.
Nasan vetämän tutkimusryhmän kartta paljastaa galaksien lisäksi uusia pimeän aineen kasautumia ja näyttää aiemmat avaruusteleskooppi Hubblen avulla havainnoidut alueet huomattavasti tarkemmalla resoluutiolla. Tutkimus on julkaistu Nature Astronomy -lehdessä 26. tammikuuta.
"James Webb -teleskoopin avulla tekemämme kartta on suurin ja selkein koskaan tehty pimeän aineen kartta. Se on myös kaksi kertaa tarkempi kuin minkään muun observatorion tekemä pimeän aineen kartta", sanoo Diana Scognamiglio, astrofysiikan tutkija Nasan avaruusteknologiaan keskittyneestä Jet Propulsion -laboratoriosta Yhdysvalloissa.
Kartta paljastaa, miten pimeä aine limittyy ja kietoutuu tavalliseen aineeseen eli materiaan, josta tähdet ja galaksit ̶ ylipäätään kaikki, mitä voimme havaita ̶ muodostuu. Pimeä aine sen sijaan ei säteile, heijasta, ime tai edes estä valoa, ja se kulkee tavallisen aineen läpi kuin aave. Pimeän aineen vetovoima vetää kuitenkin tavallista ainetta puoleensa, joten se voidaan havainnoida painovoiman avulla.
"Missä tahansa näemme suuren, tuhansien galaksien joukon, näemme myös yhtä massiivisen määrän pimeää ainetta samassa paikassa. Ja kun näemme ohuen tavallisen aineen säikeen yhdistävän kahta näistä joukoista, näemme myös pimeän aineen säikeen. Kartta osoittaa, että pimeä ja tavallinen aine ovat aina olleet samassa paikassa ̶ ne kasvoivat yhdessä", sanoo Richard Massey, astrofysiikan tutkija brittiläisestä Durhamin yliopistosta.
Tutkijoiden tavoitteena oli mitata täsmällisesti tavallisen aineen sijainti ja verrata sitä pimeän aineen sijaintiin. Aalto-yliopiston astrofysiikan ja tekoälyn tutkija Ghassem Gozaliasl ja hänen tiiminsä paikallistivat galaksiryhmittymiä ja -joukkoja ja kartoittivat niiden kaasun röntgensäteilyä, kun kaasu oli kuumentunut kymmeniin miljooniin asteisiin.
"Normaali eli baryoninen aine muodostaa vain noin 5 prosenttia maailmankaikkeudesta, pimeä aine noin 27 prosenttia ja pimeä energia loput. Galaksiryhmittymiä ja -joukkoja voi ajatella kosmisina kylinä ja kaupunkeina, joiden ympärillä on näkymätön pimeän aineen kehä. Tutkimuksemme paljasti sekä näiden näkyvien rakenteiden että niitä ympäröivien näkymättömien halojen tarkat massat ja sijainnit."
Kuin vääristyneen ikkunaruudun läpi
Teleskooppi tarkasteli noin 2,5 täydenkuun kokoisen taivaan osan kattavaa aluetta Sekstantin tähdistössä yhteensä noin 255 tunnin ajan. Maailmanlaajuinen tutkijajoukko havainnoi aluetta ainakin 15:llä sekä Maassa että avaruudessa sijaitsevalla teleskoopilla osana Cosmic Evolution Survey (COSMOS) -tutkimusta. Karttaan tallentui lähes 800 000 galaksia, joista jotkut havaittiin ensimmäistä kertaa.
Pimeää ainetta etsittiin tarkkailemalla, miten sen massa kaareuttaa itse avaruutta, ja siten taittaa Maahan kaukaisista galakseista matkustavan valon. Tutkijoiden mukaan oli kuin galaksien valo olisi kulkenut vääristyneen ikkunaruudun läpi.
Kun maailmankaikkeus alkoi, tavallinen aine ja pimeä aine olivat todennäköisesti harvaan jakautuneina. Tutkijat uskovat, että pimeä aine alkoi kasautua ensin. Nämä pimeän aineen ryppäät vetivät sitten tavallista ainetta kasaan, luoden alueita, joissa oli tarpeeksi materiaa tähtien ja galaksien muodostumiselle. Pimeän aineen vaikutus lopulta siis johti myös planeettojen muodostumiseen.
"Kun katsomme Webbin avulla syvälle avaruuteen, katsomme itse asiassa ajassa taaksepäin. Valo kaukaisista galakseista on matkustanut kohti meitä miljardien vuosien ajan. Saamme siis nähdä maailmankaikkeuden nuorena, seurata kuinka pimeä aine muovasi kaiken ja miten galaksit löysivät paikkansa tässä kosmisessa tanssissa. Koko ihmiskunnan tarina on vain yksi lyhyt hetki tässä miljardeja vuosia vanhassa tarinassa," sanoo Gozaliasl.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ghassem GozaliaslTutkija, Aalto-yliopistoghassem.gozaliasl@aalto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aalto-yliopisto
Suuri avaruuskonferenssi Otaniemessä 20.–23.1. – Winter Satellite Workshop kokoaa lähes 2 000 osallistujaa Suomeen19.1.2026 11:15:00 EET | Kutsu
Lehdistölle avoin konferenssi tarjoaa lähes 400 esitystä, yleistajuisista luennoista tieteellisiin ja teknisiin ammattilaisesitelmiin. Näyttelyssä on mukana yli 60 yritystä ja tutkimuslaitosta, ja tapahtuma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua Suomenkin kannalta keskeiseen avaruustoimintaan sekä tavata alan asiantuntijoita.
Winter Satellite Workshop Brings New Space Community to Finland19.1.2026 11:15:00 EET | Press invitation
This year’s programme includes close to 400 presentations covering the whole scope of space activities, from propulsion and innovation to space sustainability and policymaking.
Miljoonat klikkaukset paljastavat: nettishoppailu lisää stressiä, uutiset ja aikuisviihde voivat lievittää sitä12.1.2026 07:32:00 EET | Tiedote
Kymmenien miljoonien verkko- ja sovelluskäyntien analyysi piirtää tarkan kuvan siitä, miten netin käyttö näkyy hyvinvoinnissa: rentoutumista ei kannata hakea ainakaan shoppailun, somen tai pelien parista.
Visiot vihreämmästä Turusta esillä pääkirjastossa – opiskelijoilta ratkaisuja monilajiseen hyvinvointiin30.12.2025 07:45:00 EET | Tiedote
Lisää kaupunkivihreää – lisää monilajista hyvinvointia -näyttely tuo Turun pääkirjastoon 7.1.–1.2.2026 Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtiopiskelijoiden näkemykset siitä, miten kaupunki voisikin olla vehreämpi ja elinkelpoisempi paitsi ihmisille myös muille lajeille.
Äänesi paljastaa enemmän kuin uskot – tutkijat kehittävät keinoja suojata puheeseen kätkeytyvää tietoa29.12.2025 09:53:05 EET | Tiedote
Puheteknologiat yleistyvät vauhdilla, ja samalla kasvaa riski siitä, että ääni paljastaa arkaluonteista tietoa terveydestä, taustoista tai mielipiteistä. Aalto-yliopiston tutkijat kehittävät keinoja mitata ja rajoittaa sitä, mitä kaikkea puheesta voidaan päätellä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme