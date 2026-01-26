Kaupunginhallitus palautti talouden tasapainotustyön valmisteltavaksi uudelleen
Kaupunginhallitus käsitteli talouden tasapainotustyön käynnistämistä ja päätti palauttaa asian valmisteluun siten, että pidetään kiinni Espoon pitkäaikaisesta käytännöstä, jossa veroprosenteista päätetään ennen talousarvioneuvotteluja.
Asia valmistellaan aikataulun osalta uudelleen. Palautuksesta äänestettiin ja päätös syntyi äänin 8-7.
Laurinlahden koulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelma etenee valtuuston käsittelyyn
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle Laurinlahden koulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankesuunnitelmassa on mukana kaksi toteutusvaihtoehtoa.
Tavoitteena on rakentaa tilat kolmisarjaiselle alakoululle ja 10-ryhmäiselle päiväkodille samaan rakennukseen. Uudisrakennus rakennetaan puretun Laurinlahden koulun paikalle. Merisaappaan koulu liittyy hankkeeseen peruskorjattuna tai uudisrakennuksena, joka liitetään kiinteäksi osaksi koulun uudisrakennusta ja tontit yhdistetään. Merisaappaan koulun osalta valmistelu on vielä kesken.
Kustannusarviossa on arvioitu kustannukset kahdesta eri vaihtoehdosta. Kummassakin vaihtoehdossa koulu ja päiväkoti toimivat samassa rakennuksessa. Kokonaan uudisrakennuksena toteutettavan vaihtoehdon kustannusarvio on 37,3 milj. euroa. Toisessa vaihtoehdossa Merisaappaan koulurakennus peruskorjataan päiväkodiksi ja koulurakennus toteutetaan uudisrakennuksena. Tämän vaihtoehdon kustannusarvio on 39,1 milj. euroa.
Ennen varsinaista rakennussuunnittelua kortteliin tarvitaan asemakaavamuutos ja tonttien yhdistäminen. Kaava on tavoiteaikataulun mukaan lainvoimainen syksyllä 2026. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2028-2030.
Komeentanristin kortteliin asemakaavamuutoksella asuntoja
Kaupunginhallitus hyväksyi Komeetanristi - Kometkorset asemakaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Olarissa osoitteessa Komeetankatu 1.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen autopaikkojen korttelialue asuinkerrostalojen kortteliksi. Tontilla on tarkoitus säilyttää myös pysäköintitilat ja jonkin verran liiketilaa.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Vuoden 2028 kesäkuussa järjestettävän Venlojen ja Jukolan Viestin järjestämissopimus allekirjoitettiin Espoossa26.1.2026 16:32:05 EET | Tiedote
Espoossa ja Kirkkonummella kesäkuussa 2028 suunnistettavan 50. Venlojen viestin ja 79. Jukolan viestin järjestämis- ja markkinointisopimus allekirjoitettiin torstaina 22.1.2026 Gumbölen Kartanossa. Espoon Suunta ja Espoon kaupunki allekirjoittivat strategisen kumppanuussopimuksen tapahtuman tuottamisesta.
Liikunta- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi liikunnan ja urheilun vuoden 2026 käyttösuunnitelman22.1.2026 20:33:51 EET | Tiedote
Valtuustokauden tavoitteiden sekä Espoo liikkuu 2040 -ohjelman mukaisesti vuonna 2026 panostetaan lasten ja nuorten liikkumiseen esimerkiksi uimaopetuksen sekä lähiliikuntaliikuntapaikkojen kehittämisellä.
På utställningen Årets naturbilder 2025 visas djurfoton av flera fotografer från Esbo22.1.2026 10:10:27 EET | Pressmeddelande
De bästa fotografierna i Finlands största naturfototävling visas i Naturens hus Villa Elfvik 28.1–22.3.2026. På utställningen Årets naturbilder 2025 visas alla fotografier som belönats i tävlingen.
Vuoden luontokuvat 2025 -näyttelyssä nähdään eläinkuvia usealta espoolaiselta kuvaajalta22.1.2026 10:10:27 EET | Tiedote
Vuosittain järjestettävän Suomen suurimman luontovalokuvauskilpailun parhaimmisto on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 28.1. - 22.3.2026. Vuoden luontokuvat 2025 – näyttelyssä on esillä kaikki kilpailussa palkitut kuvat.
Maailmalla ihastuttaneet hahmot Espoon Valon viikonloppuun20.1.2026 08:44:16 EET | Tiedote
Näyttelykeskus WeeGeen pihalle rakentuu Alexander Reichsteinin They Were Here -installaatio uv-valossa hehkuvista historiallisista hahmoista. Valon viikonlopussa nähdään myös muita valoon liittyviä installaatioita, teoksia, esityksiä ja työpajoja Espoon kulttuuritaloissa ja Espoonlahden alueella 6.–8.2.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme