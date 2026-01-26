Kaupunginhallitus palautti talouden tasapainotustyön valmisteltavaksi uudelleen

Asia valmistellaan aikataulun osalta uudelleen. Palautuksesta äänestettiin ja päätös syntyi äänin 8-7.

Laurinlahden koulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelma etenee valtuuston käsittelyyn

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle Laurinlahden koulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankesuunnitelmassa on mukana kaksi toteutusvaihtoehtoa.

Tavoitteena on rakentaa tilat kolmisarjaiselle alakoululle ja 10-ryhmäiselle päiväkodille samaan rakennukseen. Uudisrakennus rakennetaan puretun Laurinlahden koulun paikalle. Merisaappaan koulu liittyy hankkeeseen peruskorjattuna tai uudisrakennuksena, joka liitetään kiinteäksi osaksi koulun uudisrakennusta ja tontit yhdistetään. Merisaappaan koulun osalta valmistelu on vielä kesken.

Kustannusarviossa on arvioitu kustannukset kahdesta eri vaihtoehdosta. Kummassakin vaihtoehdossa koulu ja päiväkoti toimivat samassa rakennuksessa. Kokonaan uudisrakennuksena toteutettavan vaihtoehdon kustannusarvio on 37,3 milj. euroa. Toisessa vaihtoehdossa Merisaappaan koulurakennus peruskorjataan päiväkodiksi ja koulurakennus toteutetaan uudisrakennuksena. Tämän vaihtoehdon kustannusarvio on 39,1 milj. euroa.

Ennen varsinaista rakennussuunnittelua kortteliin tarvitaan asemakaavamuutos ja tonttien yhdistäminen. Kaava on tavoiteaikataulun mukaan lainvoimainen syksyllä 2026. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2028-2030.

Komeentanristin kortteliin asemakaavamuutoksella asuntoja

Kaupunginhallitus hyväksyi Komeetanristi - Kometkorset asemakaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Olarissa osoitteessa Komeetankatu 1.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen autopaikkojen korttelialue asuinkerrostalojen kortteliksi. Tontilla on tarkoitus säilyttää myös pysäköintitilat ja jonkin verran liiketilaa.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

