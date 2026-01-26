Aluevaltuusto hyväksyi Pirhan uudistuneen strategian

Hyvinvointialueen arvot ovat ihmisläheisyys, luottamus, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus. Vision mukaan vuonna 2029 jokainen pirkanmaalainen saa tarvitsemansa palvelut silloin, kun niitä tarvitsee.

Strategia rakentuu neljän kärjen varaan, jotka ovat nimeltään tärkeintä ihminen, vaikuttavat palvelut, hyvinvoivat työntekijät ja toimiva yhteistyö. Keskeisenä tavoitteena on luottamuksen saavuttaminen niin asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön kuin yhteistyökumppaneidenkin suuntaan. Hyvinvointialuetta halutaan kehittää asiakaslähtöisesti ja niin, että toiminta luo myös turvallisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Palvelujen avulla tavoitellaan muun muassa arvokasta ja turvallista ikääntymistä. Myös perheiden hyvinvointia halutaan vahvistaa ja tarjota mielenterveys- ja päihdepalveluja oikeaan aikaan ja vaikuttavasti. Toiminnan painopistettä siirtämistä ennaltaehkäisevään suuntaan jatketaan. Henkilöstön johtamisen selkeyteen, vuorovaikutteisuuteen ja ilmapiirin avoimuuteen kiinnitetään niin ikään huomiota. Strategiassa huomioidaan myös tulevaisuuden mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia hyvinvointialueelle. Esimerkiksi digitalisaatio, vaikuttavuustieto ja ennakoiva toiminta avaavat väyliä, joilla voidaan parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua.

Aluevaltuusto lisäsi strategiaan muun muassa muotoiluja, jotka korostavat vastuullisuutta sekä tutkittua ja tieteellistä tietoa. Niin ikään valtuusto hyväksyi yksimielisesti tavoitteen, jonka mukaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta vahvistetaan. Lisäksi tavoitteeksi tuli, että asukkaiden hyvinvointia edistetään kuntien ja järjestöjen lisäksi myös seurakuntien kanssa.

Strategiasta on valmisteilla yksityiskohtaisempi toimeenpanosuunnitelma, jota käsitellään aluehallituksessa maaliskuussa. Siihen sisältyy myös vuosittaisia tavoitteita ja mittareita. Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan toimeenpanosuunnitelmasta järjestetään valtuustolle iltakoulu, joka toimii lähetekeskusteluna toimeenpanosuunnitelman valmisteluun.

Vaikuttamistoimielinten edustajat aluevaltuustossa

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi vaikuttamistoimielinten edustajat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuustossa. Vammaisneuvoston edustaja on puheenjohtaja Tuija Kaivanto ja hänen varajäsenensä Milla Ilonen. Vanhusneuvostoa edustaa puheenjohtaja Taina Törmä ja hänen varajäsenensä on varapuheenjohtaja Tiina Leppänen. Nuorisovaltuuston edustajat ovat Eemeli Tuominen ja varaedustajana Kerttu Kajander.

Aluevaltuusto myönsi eron Wilhelmiina Höltälle tulevaisuus- ja turvallisuusvaliokunnan varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Katariina Aakuksen.

Aluevaltuusto hyväksyi myös muut esityslistalla olleet asiat esityksen mukaan.