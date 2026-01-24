Adlercreutz: Porkkalan palautus muistuttaa kiitollisuudesta
Maanantaina 26. tammikuuta Kirkkonummella juhlittiin Porkkalan palauttamisen 70-vuotisjuhlapäivää. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz piti juhlapuheen kirjastotalo Fyyrissä ja avasi myös juhlanäyttelyn ”Porkkala on meidän – Porkkalan palautuksesta 70 vuotta”, joka on nähtävillä Fyyriin Porkkala-salissa 28. helmikuuta 2026 saakka.
– Porkkalan kohtalo toisen maailmansodan jälkeen on tärkeä osa sekä Kirkkonummen että koko Suomen historiaa, ja asia, joka vaikutti henkilökohtaisesti tuhansiin suomalaisiin. Samalla kun juhlimme palautusta, päivä muistuttaa meitä siitä, että se, mitä silloin tapahtui, voi tapahtua uudelleen. Maailma ympärillämme tuntuu epävarmemmalta kuin pitkään aikaan. Siksi tämä päivä on myös kiitollisuuden päivä siitä, mitä meillä on, Adlercreutz sanoo.
– Miehityksen aikana monien kodit ehdittiin tuhota täysin. Talo, jossa itse yhä asun, säilyi, mutta tuosta ajanjaksosta jäi jälkiä. Yläkerrassa ovet on numeroitu venäjäksi: Huone 1, 2, 3, 4. Olemme antaneet oviin maalatun tekstin olla, jotta emme unohtaisi, ja jotta muistaisimme, että se, mitä meillä tänään on, voi olla huomenna menetetty, Adlercreutz sanoo.
Osana Moskovassa 19. syyskuuta 1944 solmittua aseleposopimusta niin sanottu Porkkalan alue vuokrattiin 50 vuodeksi Neuvostoliitolle. Alue käsitti osia Espoosta, Kirkkonummesta, Siuntiosta ja Inkoosta. Yli 7 200 henkilöä evakuoitiin kymmenessä päivässä, ja he löysivät asuinpaikkoja pääasiassa naapurikunnista, mutta myös kauempaa. Porkkala palautettiin yllättäen Suomelle jo 11 vuoden miehityksen jälkeen, 26. tammikuuta 1956.
Opetusministeri Anders Adlercreutz on kotoisin Kirkkonummelta ja asuu lapsuudenkodissaan, joka oli miehityksen aikana Neuvostoliiton hallussa. Adlercreutzin kodista otettu kuva on esillä Fyyriissä järjestettävän näyttelyn yhteydessä.
