Kumppani, tilaa Kelan uudet esitteet

Kanta-palvelut vuonna 2026: Kannan tiedot palvelevat yhä paremmin ammattilaisten työtä 26.1.2026

Kanta-palvelujen tehtävänä on varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot liikkuvat turvallisesti ja tehokkaasti ja tukevat kansalaisten hyvinvointia. Tiivis yhteistyö hyvinvointialueiden ja järjestelmätoimittajien kanssa varmistaa, että Kantaa kehitetään vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.