Kumppani, tilaa Kelan uudet esitteet

Kela on julkaissut vuoden 2026 selkoesitteet. Työttömyystukien esite julkaistaan uuden yleistuen vuoksi vasta maaliskuussa. Esitteitä voi tilata Kelan verkkosivuilta.
Kela julkaisee vuosittain 9 selkokielistä etuusesitettä eri asiakasryhmille. Esitteissä kerrotaan lyhyesti tärkeimmät asiat Kelan etuuksista ja palveluista. Esitteet julkaistaan selkosuomeksi, selkoruotsiksi ja englanniksi.
Tilaa esitteet verkosta
Kelan kumppanit voivat tilata esitteitä asiakasohjauksen tueksi Kelan verkkosivuilta osoitteesta www.kela.fi/tilaa-esitteita.
Voit nyt tilata seuraavia vuoden 2026 esitteitä:
- Eläkkeet ja muut eläkkeensaajan tuet
- Kuntoutus
- Lapsiperheiden tuet
- Muutto Suomeen
- Sairastaminen ja vammaistuet
- Toimeentulotuki
- Yleinen asumistuki.
Työttömien sekä opiskelijoiden ja asevelvollisten tuista kertovat esitteet päivitetään myöhemmin keväällä.
Esitteissä kerrotaan ajankohtaisista muutoksista
Sairastaminen ja vammaistuet -esitteessä on tietoa ajankohtaisista kokeiluista, kuten 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta sekä lääkeluoton kokeilusta. Valinnanvapauskokeilusta on lisäksi saatavilla erillinen yleiskielinen esite suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Toimeentulotuki-esitteessä kerrotaan perustiedot viimesijaisesta tuesta: mihin menoihin sitä voi saada, miten tulot vaikuttavat tukeen ja miten tuen määrä lasketaan. Toimeentulotukeen 1.2.2026 tulevat muutokset on lisäksi koottu erikseen omaan infolehtiseensä. Infolehtisestä on useita kieliversioita, ja niitä voi tulostaa kela.fistä tarpeen mukaan.
Työttömyystukien esite vasta maaliskuussa
Työttömyystukien päivitetty esite julkaistaan tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta maaliskuussa 2026. Esitteeseen tulee tietoa 1.5. voimaan tulevasta uudesta yleistuesta ja muista vuoden 2026 lakimuutoksista. Esitteen ilmestymiseen saakka voi käyttää vuoden 2025 esitettä.
Opiskelijan ja asevelvollisen tuet -esite julkaistaan tuttuun tapaan toukokuussa, ja se koskee lukuvuotta 2026–2027.
Hävitä vanhentuneet esitteet
Vanhat esitteet kannattaa hävittää heti, kun uudet esitteet tulevat käyttöön. Näin tarjolla olevissa esitteissä on ajantasainen tieto ja etuussummat ovat nekin ajan tasalla.
Kelan esitteitä koskevia kehittämisehdotuksia voi lähettää osoitteeseen viestinta@kela.fi.
