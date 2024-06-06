Työnantajat etsivät osaajia yhä aikaisemmin – oppilaitokset ovat rekrytoinnin etulinja

Kun työnantajat tulevat oppilaitosympäristöön, rekrytointi muuttuu molemminpuoliseksi tutustumiseksi. Opiskelijat saavat realistisen kuvan työelämästä, ja työnantajat pääsevät näkemään osaamista, motivaatiota ja oppimiskykyä jo ennen valmistumista.

Kohtaaminen madaltaa kynnystä molemmin puolin

Oppilaitoksissa järjestettävät kohtaamiset tarjoavat työnantajille mahdollisuuden tavoittaa nuoria, jotka eivät vielä aktiivisesti hae töitä, mutta ovat valmiita sitoutumaan työelämään harjoittelun, kesätyön tai oppisopimuksen kautta. Samalla opiskelijoille avautuu väyliä työelämään jo opintojen aikana.

”Opiskelijoiden tapaaminen on tärkeää, sillä työntekijöidemme keski-ikä on korkea ja tarvitsemme uutta työvoimaa. DuuniOmnia on hyvä keskitetty tapa kohdata opiskelijoita hakemusten lukemisen sijaan. Aina on jäänyt mieleen jokin keskustelu tai nimi”, Tino Goltz Eltel Networksilta toteaa.

Työnantajien mukaan oppilaitoksissa kohtaaminen paljastaa asioita, joita ansioluettelo ei kerro: asenteen, vuorovaikutustaidot ja halun oppia. Näistä on tullut yhä tärkeämpiä rekrytointikriteerejä nopeasti muuttuvassa työelämässä.

”Potentiaalia on todella paljon. Tämä on opiskelijoille hieno mahdollisuus päästä tutustumaan työnantajiin, ja kynnys on matalampi kuin sähköpostin laittamisessa. Moni on kertonut rohkeasti omasta työkokemuksestaan esimerkiksi harjoittelujen kautta,” kuvailee kohtaamisia opiskelijoiden kanssa AiCan Happy Peoplen Saara Liukko.

DuuniOmnia tuo opiskelijat ja työnantajat yhteen

Omniassa jo 10 vuoden ajan järjestetyn DuuniOmnian tavoitteena on tukea työllistymistä ja auttaa työnantajia löytämään tulevaisuuden osaajia työharjoitteluihin, oppisopimuksiin ja kesätöihin. Vuoden 2026 tapahtumassa oli paikalla lähes 40 työnantajaa.

Tapahtuma on osa laajempaa kehitystä, jossa oppilaitokset toimivat yhä aktiivisemmin työelämän ja osaajien kohtaamispaikkoina.

Opiskelijoille työnantajien tapaaminen oppilaitoksessa tarjoaa mahdollisuuden kysyä, keskustella ja saada palautetta ilman rekrytointipaineita. Samalla syntyy ymmärrys siitä, millaista osaamista ja asennetta työelämässä arvostetaan.