Työnantajat etsivät osaajia yhä aikaisemmin – oppilaitokset ovat rekrytoinnin etulinja
27.1.2026 15:12:49 EET | Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia | Tiedote
Suomalainen työelämä kamppailee samanaikaisesti osaajapulan ja nuorten työllistymisen haasteiden kanssa. Yhä useampi työnantaja on huomannut, että ratkaisu ei löydy pelkästään työpaikkailmoituksista, vaan kohtaamisista siellä, missä osaaminen syntyy: oppilaitoksissa.
Kun työnantajat tulevat oppilaitosympäristöön, rekrytointi muuttuu molemminpuoliseksi tutustumiseksi. Opiskelijat saavat realistisen kuvan työelämästä, ja työnantajat pääsevät näkemään osaamista, motivaatiota ja oppimiskykyä jo ennen valmistumista.
Kohtaaminen madaltaa kynnystä molemmin puolin
Oppilaitoksissa järjestettävät kohtaamiset tarjoavat työnantajille mahdollisuuden tavoittaa nuoria, jotka eivät vielä aktiivisesti hae töitä, mutta ovat valmiita sitoutumaan työelämään harjoittelun, kesätyön tai oppisopimuksen kautta. Samalla opiskelijoille avautuu väyliä työelämään jo opintojen aikana.
”Opiskelijoiden tapaaminen on tärkeää, sillä työntekijöidemme keski-ikä on korkea ja tarvitsemme uutta työvoimaa. DuuniOmnia on hyvä keskitetty tapa kohdata opiskelijoita hakemusten lukemisen sijaan. Aina on jäänyt mieleen jokin keskustelu tai nimi”, Tino Goltz Eltel Networksilta toteaa.
Työnantajien mukaan oppilaitoksissa kohtaaminen paljastaa asioita, joita ansioluettelo ei kerro: asenteen, vuorovaikutustaidot ja halun oppia. Näistä on tullut yhä tärkeämpiä rekrytointikriteerejä nopeasti muuttuvassa työelämässä.
”Potentiaalia on todella paljon. Tämä on opiskelijoille hieno mahdollisuus päästä tutustumaan työnantajiin, ja kynnys on matalampi kuin sähköpostin laittamisessa. Moni on kertonut rohkeasti omasta työkokemuksestaan esimerkiksi harjoittelujen kautta,” kuvailee kohtaamisia opiskelijoiden kanssa AiCan Happy Peoplen Saara Liukko.
DuuniOmnia tuo opiskelijat ja työnantajat yhteen
Omniassa jo 10 vuoden ajan järjestetyn DuuniOmnian tavoitteena on tukea työllistymistä ja auttaa työnantajia löytämään tulevaisuuden osaajia työharjoitteluihin, oppisopimuksiin ja kesätöihin. Vuoden 2026 tapahtumassa oli paikalla lähes 40 työnantajaa.
Tapahtuma on osa laajempaa kehitystä, jossa oppilaitokset toimivat yhä aktiivisemmin työelämän ja osaajien kohtaamispaikkoina.
Opiskelijoille työnantajien tapaaminen oppilaitoksessa tarjoaa mahdollisuuden kysyä, keskustella ja saada palautetta ilman rekrytointipaineita. Samalla syntyy ymmärrys siitä, millaista osaamista ja asennetta työelämässä arvostetaan.
Yhteyshenkilöt
Terhi HaapaniemiErityisasiantuntijaPuh:0401267213terhi.haapaniemi@omnia.fi
Kuvat
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Omnia edistää kansalaisten osallisuutta, taitoja ja hyvinvointia ja lisää alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa.
Omnia on monipuolinen koulutuksen ja osaamisen varmistaja, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluita keskittyen elinikäisen oppimisen toteuttamiseen ja edelläkävijyyden vahvistamiseen.
Omnia lukuina
Tarjoamme ammatillista toisen asteen koulutusta ja lukiokoulutusta, nuorten työpajoja, ammattitutkintoja ja vapaan sivistystyön kursseja sekä koulutusta, ammatillisia kursseja ja rekrytointitukea yrityksille. Omnialla on yli 4500 työelämäkumppania ja osallistumme vahvasti alueen yritystoiminnan ja kaupan palveluihin.
Henkilöstömäärämme on noin 950 ja opiskelijoiden vuosivirtauma eri palveluissamme on yli 40 000. Vuosittainen budjettimme on noin 85 M€.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Suomen Paras Taitaja Omniasta6.6.2024 13:19:20 EEST | Tiedote
Kiinteistöalaa opiskeleva Max Miettunen valittiin Taitajien Taitajaksi 2024 ammattiosaamisen suomenmestaruuskisoissa. Taitaja 2024 -kisoissa Kuopiossa kiinteistönhoidossa kultaa voittanut Max Miettunen kurvailee seuraavan vuoden ajan upouudella Volvo EX3:lla. Taitajien Taitaja edustaa vuoden ajan ammattiosaamista ja ammatillista koulutusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme