SDP:n Näkkäläjärvi: Ministeri Juuso yrittää jälleen syyttää muita omista päätöksistään

– Orpon hallitus päätti opposition varoituksista huolimatta säästää vanhustenhoivasta. Nyt sosiaali- ja terveysministeri vaikuttaa yllättyneen siitä, että päätöksellä on myös seurauksia ja alueet ovat todella vähentäneet hoitajien määrää uuden minimin mukaiseksi. Talkoovoiminko ministeri ajatteli talousahdingossa olevien hyvinvointialueiden pitävän kiinni korkeammasta hoitajamitoituksesta, Näkkäläjärvi kysyy.

Näkkäläjärven mukaan ministeri Juuso pyrkii jälleen pesemään kätensä itse hyväksymistään ikävistä päätöksistä vierittämällä vastuun hyvinvointialueille.

– Yksityisen terveydenhuollon katteiden pönkittäminen tehottomin Kela-korvauksin on ollut kautta linjan Orpon hallitukselle tärkeämpää kuin julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen. Koko hallitus on antanut hyväksyntänsä tälle linjalle. Seuraukset ovat nyt nähtävissä siinä, että monessa paikassa vanhustenhoivassa on aiempaa vähemmän työntekijöitä, mikä vaikuttaa väistämättä hoivan laatuun.

– Jos sosiaali- ja terveysministeri haluaa vanhustenhoivaan enemmän työntekijöitä, kannustan ministeriä ottamaan asian esille hallituksen sisällä ja puolustamaan omaa vastuualuettaan. Hyvinvointialueita ja niiden työntekijöitä syyllistämällä ratkaisua ei löydy, Näkkäläjärvi päättää.