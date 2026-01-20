SDP:n Näkkäläjärvi: Ministeri Juuso yrittää jälleen syyttää muita omista päätöksistään
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso syyttää hyvinvointialueita siitä, että ne ovat monin paikoin laskeneet vanhustenhoivan hoitajamitoituksen hallituksen itse määrittämään minimiin, vaikka hallitus on leikannut alueilta korkeampaan mitoitukseen kohdennetut rahat pois, kummastelee SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
– Orpon hallitus päätti opposition varoituksista huolimatta säästää vanhustenhoivasta. Nyt sosiaali- ja terveysministeri vaikuttaa yllättyneen siitä, että päätöksellä on myös seurauksia ja alueet ovat todella vähentäneet hoitajien määrää uuden minimin mukaiseksi. Talkoovoiminko ministeri ajatteli talousahdingossa olevien hyvinvointialueiden pitävän kiinni korkeammasta hoitajamitoituksesta, Näkkäläjärvi kysyy.
Näkkäläjärven mukaan ministeri Juuso pyrkii jälleen pesemään kätensä itse hyväksymistään ikävistä päätöksistä vierittämällä vastuun hyvinvointialueille.
– Yksityisen terveydenhuollon katteiden pönkittäminen tehottomin Kela-korvauksin on ollut kautta linjan Orpon hallitukselle tärkeämpää kuin julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen. Koko hallitus on antanut hyväksyntänsä tälle linjalle. Seuraukset ovat nyt nähtävissä siinä, että monessa paikassa vanhustenhoivassa on aiempaa vähemmän työntekijöitä, mikä vaikuttaa väistämättä hoivan laatuun.
– Jos sosiaali- ja terveysministeri haluaa vanhustenhoivaan enemmän työntekijöitä, kannustan ministeriä ottamaan asian esille hallituksen sisällä ja puolustamaan omaa vastuualuettaan. Hyvinvointialueita ja niiden työntekijöitä syyllistämällä ratkaisua ei löydy, Näkkäläjärvi päättää.
Yhteyshenkilöt
Mikkel NäkkäläjärviSDP:n puoluesihteeriPuh:0400765002mikkel.nakkalajarvi@sdp.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n Niina Malm: Hallitus sivuuttaa ylimielisesti lakiesityksensä haitat20.1.2026 16:58:20 EET | Tiedote
Määräaikaisten työsopimusten tekemistä helpottavan lakiesityksen suurimpana ongelmana ei ole epäonnistuneet sanavalinnat vaan työelämälle haitallinen sisältö, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman osallistuu valtakunnalliselle 255. maanpuolustuskurssille 19.1.–11.2.19.1.2026 11:25:05 EET | Tiedote
Kokonaisturvallisuuteen keskittyvän kurssin tavoitteena on lisätä osallistujien ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittista kokonaisymmärrystä sekä vahvistaa eri toimijoiden varautumisen ja yhteistyön tuntemusta. Kurssiin sisältyy luentoja, tutustumiskäyntejä, soveltava harjoitus sekä internaattijakso Kainuun prikaatissa Kajaanissa 3.–5.2.2026. Perjantait eivät ole kurssipäiviä.
SDP:n Razmyar: Kristillisdemokraattien kannattaa katsoa peiliin ennen kuin syyttää muita kaksoisstandardeista12.1.2026 14:36:59 EET | Tiedote
Iranin mielenosoittajien hätä ei ole oikea paikka poliittisten irtopisteiden keräämiselle, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar.
SDP:n Razmyar: Orpon työttömyyshallitus on heittämässä pyyhkeen kehään8.1.2026 13:42:36 EET | Tiedote
Eurostatin mukaan Suomen työttömyysaste nousi marraskuussa Euroopan korkeimmaksi. Tämä on karmea epäonnistuminen hallitukselta, jonka tavoitteista on jäljellä vain savuavat rauniot, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.
SDP:n Niina Malm kritisoi suojaosien poistoa: työttömyysturvasta tuli byrokratialoukku ja työttömien ahkeruutta rangaistaan19.12.2025 11:41:53 EET | Tiedote
Kelan mukaan työttömien osa-aikatulot ovat pienentyneet työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poistamisen jälkeen. Hallitus vaikeuttaa jo valmiiksi haastavassa tilanteessa olevien työttömien tilannetta ja heikentää heidän mahdollisuuksiaan työkokemuksen kerryttämiseen ja taloustilanteensa kohentamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme