Mirjam Helin -akatemia tarjoaa tukea matkalla kansainväliselle uralle

Viime syksynä lupaavasti alkanut Mirjam Helin -akatemia on lahjakkuusohjelma, joka on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa asuville laulajille ja laulunopiskelijoille. Ohjelman tavoitteena on valmentaa ja tukea laulajia kansainväliselle tasolle. Tavoitteita on jo alle puolessa vuodessa saavutettu; opiskelijoista osa siirtyy ensi syksynä työharjoitteluun ja jatko-opintoihin Keski-Eurooppaan.

Helin-akatemian täydennyshaku on 12.2.–15.3.2026. Ohjelmaan haetaan laulu- ja motivaatiopuhevideoilla, ja niiden perusteella kansainvälinen raati kutsuu enintään 30 hakijaa varsinaisiin pääsykokeisiin, jotka pidetään Helsingissä 24.–26. huhtikuuta.

Mirjam Helin -akatemiaan ei ole ikärajaa eikä tutkintovaatimuksia. Mitä vanhempi hakija on, sitä pidemmällä hänen edellytetään laulajana ja urallaan olevan. Tällä hetkellä Helin-akatemiassa opiskelee 18–33-vuotiaita laulajia.

Mirjam Helin -akatemian opetus järjestetään muutaman päivän periodeissa 6–8 kertaa vuodessa. Viime elokuussa alkaneilla opetusperiodeilla ovat opettaneet mm. suomalainen sopraano Camilla Nylund, amerikkalainen sopraano Linda Watson, italialainen bassobaritoni Luca Pisaroni, ranskalainen vocal coach ja kapellimestari Audrey Saint-Gil sekä italialainen pianisti ja vocal coach Alessandro Misciasci. Vuonna 2026 opettajia ovat myös pianisti ja vocal coach, bel canto -spesialisti Hana Lee, Hollannin kansallisoopperan studion johtaja, sopraano Rosemary Joshua, ohjaaja ja casting director Annette Weber sekä näyttelijä Tommi Korpela. Akatemiassa vierailee lisäksi kansainvälisiä ooppera-agentteja ja oopperatalojen casting directoreja.

Helin-akatemiaan valituille tarjotaan laulutekniikan ja musiikkiopetuksen ohella henkistä valmennusta ja henkilökohtainen mentori, joka on kansainvälistä uraa tekevä suomalainen laulaja. Opetusohjelmassa on myös kieltenopetusta, ohjelmistotietoutta, kehon hallintaa sekä koelaulu-, musiikkibisnes- ja esiintymisvalmennusta.

Syksyllä 2025 opetusperiodit pidettiin Turussa, Joensuussa ja Järvenpäässä, ja tämän vuoden aikana ovat vuorossa Kuhmo, Jyväskylä, Savonlinna ja Vaasa. Akatemian toimintaan kuuluvat myös yleisölle avoimet konsertit, joista yksi järjestettiin tammikuussa täydelle salille Pariisin Petit Palais -museossa.

Mirjam Helin -akatemian toiminnasta vastaa Suomen Kulttuurirahasto. Opetus, matkat ja majoitus ovat valituille opiskelijoille maksuttomia.