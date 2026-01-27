Yle kehitti mallin median jakelun päästöjen mittaamiseen
Hiilijalanjälki on pienin, kun käytetään Yle Areenaa mobiililaitteella kiinteän verkkoyhteyden kautta.
Yle on kehittänyt yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa mallin, jonka avulla voidaan arvioida, kuinka paljon median jakelu eri kanavien kautta aiheuttaa ilmastopäästöjä. Malli kattaa television ja radion lisäksi Yle Areenan kaltaiset suoratoistopalvelut.
Mallin loi diplomityönään Ylelle Eero Hämäläinen osana LUT-yliopiston tuotantotalouden diplomi-insinööriopintojaan.
“Diplomityö tarjosi mielenkiintoisen ja ajankohtaisen aiheen, jolla voi edistää koko toimialan ympäristövastuuta. Tutkimuksen perusteella kykenemme määrittelemään, mitä tietoa eri jakelukanavien hiilijalanjäljen luotettava arviointi vaatii, vaikka tällä hetkellä kaikki tarvittava tieto ei ole saatavilla. Samoin yksittäinen käyttäjä voisi arvioida oman sisällön kulutuksensa hiilijalanjäljen”, Eero Hämäläinen kuvailee.
Malli on Ylelle apukeino kohti hiilineutraaliutta
Uusi malli auttaa tarkastelemaan, miten jakelusta aiheutuvia päästöjä voidaan tarkemmin kohdentaa eri jakelukanavien välille. Näin päästään vertailemaan eri jakeluteknologioiden energiatehokkuutta ja päästöjä.
“Halusimme selkeämmän kuvan siitä, mistä ja miten median jakelusta ja käytöstä aiheutuvat ilmastovaikutukset muodostuvat ja miten niitä voidaan vähentää.Tämä on Ylelle yksi tapa arvioida, miten palvelujamme on syytä jatkossa kehittää ja suunnata”, sanoo Ylen teknologiajohtaja Janne Yli-Äyhö.
Ylen tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä valtion omistajaohjauksen periaatepäätöksen mukaisesti.
Kanavien määrä ja kuvanlaatu keskiössä
Yksi tutkimuksen keskeinen havainto on, ettei mediajakelun hiilijalanjäljen pienentäminen ole yksinkertaista.
“Päästöihin vaikuttavat esimerkiksi tv- ja radiokanavien määrä ja kuvanlaatu, jotka puolestaan vaikuttavat suoraan katsojien ja kuuntelijoiden kokemukseen. Vaikka yhtälö onkin vaikea, voimme ratkaisuillamme ohjata median kuluttajia päästöjen kannalta tehokkaisiin käyttötottumuksiin”, Janne Yli-Äyhö toteaa.
Kuluttajan näkökulmasta hiilijalanjälkeen vaikuttavat katseluun käytetty laite, internetyhteys (kiinteä vai mobiiliverkko) sekä kuvanlaatu (resoluutio). Pienin hiilijalanjälki on, kun käytetään Yle Areenaa mobiililaitteella kiinteän verkkoyhteyden kautta.
Päästöjen arvioinnin suurimmat haasteet liittyvät dataan
Tutkimuksen yhteydessä havaittiin, että Suomessa median jakelun päästöt ovat jo nyt kansainvälisesti erittäin matalalla tasolla, kiitos puhtaan sähköntuotannon.
“Merkittävä osa median jakelun päästöjä on energiankulutus, ja siitä aiheutuvien päästöjen määrä riippuu energian alkuperästä. Suomessa jakeluoperaattorit hyödyntävät pitkälti vain uusiutuvista hiilineutraaleista energialähteistä tuotettua sähköä, mikä johtaa alhaisiin hiilidioksidipäästöihin. Ylipäätään koko Suomen energiajakauma on muuhun Eurooppaan verrattuna todella vähäpäästöinen, mikä näkyy selvästi vertailtaessa muualla Eurooppaa tehtyjä tutkimustuloksia”, sanoo Eero Hämäläinen.
Kehittämisen suurin haaste liittyy tiedon saatavuuteen. Jakeluverkkoja ylläpitävät yritykset eivät tällä hetkellä kykene tuottamaan riittävän yksityiskohtaista ja yhtenäistä tietoa eri jakelutapojen energiankulutuksesta ja päästöistä.
“Seuraamme jatkossa mediajakelun hiilijalanjäljen kehittymistä ja raportoimme siitä osana ympäristövastuuraporttiamme. Käytännöt vaativat yhtenäistämistä: tulevaisuudessa vastuullisuusraportoinnin kiristyvät vaatimukset lisäävät tarvetta avoimemmalle ja tarkemmalle tiedonkeruulle koko alalla”, Janne Yli-Äyhö kertoo.
Yhteyshenkilöt
Janne Yli-Äyhö, johtaja, Tekniikka, tuotanto ja kehitys, Yle, janne.yli-ayho@yle.fi
Irene Tommiska-Jarva, päällikkö, vastuullinen toiminta, Yle, irene.tommiska-jarva@yle.fi
Eero Hämäläinen, diplomityön tekijä, eero.a.hamalainen@gmail.com, p. 044 219 9392
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
Tilaa Ajankohtaista Ylestä -uutiskirje. Jos et jatkossa halua vastaanottaa Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita, lähetä viesti osoitteeseen yleisradio@yle.fi. Tutustu Ylen viestinnän lähettämien tiedotteiden tietosuojaselosteeseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Yleisradio Oy
Ylen Kesäfestivaali laajenee kolmipäiväiseksi – kulttuuria ja elämyksiä jokaiseen makuun Vantaalla27.1.2026 07:31:00 EET | Tiedote
Yle avaa kesän järjestämällä monipuolisen, kolmipäiväiseksi laajentuvan festivaalin Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa 29.–31.5.2026. Ohjelmassa on muun muassa perinteinen Yle Radio Suomen Kesäkonsertti, suosittu YleXPop sekä runsaasti muuta kulttuuria ja elämyksiä kaikenikäisille.
Vuoden ohjelma Viki ja Köpi Show, Queen of Fucking Everything putsasi pöydän – Ylen ohjelmille ja tekijöille yhteensä 16 Kultaista Venlaa23.1.2026 23:10:36 EET | Tiedote
Kultaiset Venlat jaettiin vuoden 2025 parhaille ohjelmille ja esiintyjille Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa nähdyssä gaalassa.
Kärlekskrank och stolt dramatisk – UMK26-tävlaren KIKI blandar finsk melankoli och grekisk passion23.1.2026 00:01:34 EET | Pressmeddelande
Idag har det sjunde finalbidraget i UMK26, Tävlingen för ny musik, lanserats: Rakkaudenkipee av KIKI. Musikvideon kan ses på Yle Arenan. Artisternas pressbilder finns i UMK:s pressmapp.
Rakkaudenkipeä ja ylpeästi dramaattinen – UMK26-kilpailija KIKI sekoittaa suomalaisen melankolian ja kreikkalaisen intohimon23.1.2026 00:01:34 EET | Tiedote
Uuden Musiikin Kilpailun 2026 seitsemäs kilpailubiisi, KIKIn Rakkaudenkipee on julkaistu tänään. Yle Areenassa voi katsoa kappaleen musiikkivideon. Artistikuvat löytyvät UMK:n pressipankista.
UMK26: Från Houston till Helsingfors – dansstjärnan Chachi, som följs av miljontals människor, bygger nu en nystart med UMK22.1.2026 00:01:41 EET | Pressmeddelande
Idag har det sjätte finalbidraget i UMK26, Tävlingen för ny musik, lanserats: Cherry Cake av CHACHI. Musikvideon kan ses på Yle Arenan. Artisternas pressbilder finns i UMK:s pressmapp.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme