Yle kehitti mallin median jakelun päästöjen mittaamiseen

Yle on kehittänyt yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa mallin, jonka avulla voidaan arvioida, kuinka paljon median jakelu eri kanavien kautta aiheuttaa ilmastopäästöjä. Malli kattaa television ja radion lisäksi Yle Areenan kaltaiset suoratoistopalvelut.

Mallin loi diplomityönään Ylelle Eero Hämäläinen osana LUT-yliopiston tuotantotalouden diplomi-insinööriopintojaan.

“Diplomityö tarjosi mielenkiintoisen ja ajankohtaisen aiheen, jolla voi edistää koko toimialan ympäristövastuuta. Tutkimuksen perusteella kykenemme määrittelemään, mitä tietoa eri jakelukanavien hiilijalanjäljen luotettava arviointi vaatii, vaikka tällä hetkellä kaikki tarvittava tieto ei ole saatavilla. Samoin yksittäinen käyttäjä voisi arvioida oman sisällön kulutuksensa hiilijalanjäljen”, Eero Hämäläinen kuvailee.

Malli on Ylelle apukeino kohti hiilineutraaliutta

Uusi malli auttaa tarkastelemaan, miten jakelusta aiheutuvia päästöjä voidaan tarkemmin kohdentaa eri jakelukanavien välille. Näin päästään vertailemaan eri jakeluteknologioiden energiatehokkuutta ja päästöjä.

“Halusimme selkeämmän kuvan siitä, mistä ja miten median jakelusta ja käytöstä aiheutuvat ilmastovaikutukset muodostuvat ja miten niitä voidaan vähentää.Tämä on Ylelle yksi tapa arvioida, miten palvelujamme on syytä jatkossa kehittää ja suunnata”, sanoo Ylen teknologiajohtaja Janne Yli-Äyhö.

Ylen tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä valtion omistajaohjauksen periaatepäätöksen mukaisesti.

Kanavien määrä ja kuvanlaatu keskiössä

Yksi tutkimuksen keskeinen havainto on, ettei mediajakelun hiilijalanjäljen pienentäminen ole yksinkertaista.

“Päästöihin vaikuttavat esimerkiksi tv- ja radiokanavien määrä ja kuvanlaatu, jotka puolestaan vaikuttavat suoraan katsojien ja kuuntelijoiden kokemukseen. Vaikka yhtälö onkin vaikea, voimme ratkaisuillamme ohjata median kuluttajia päästöjen kannalta tehokkaisiin käyttötottumuksiin”, Janne Yli-Äyhö toteaa.

Kuluttajan näkökulmasta hiilijalanjälkeen vaikuttavat katseluun käytetty laite, internetyhteys (kiinteä vai mobiiliverkko) sekä kuvanlaatu (resoluutio). Pienin hiilijalanjälki on, kun käytetään Yle Areenaa mobiililaitteella kiinteän verkkoyhteyden kautta.

Päästöjen arvioinnin suurimmat haasteet liittyvät dataan

Tutkimuksen yhteydessä havaittiin, että Suomessa median jakelun päästöt ovat jo nyt kansainvälisesti erittäin matalalla tasolla, kiitos puhtaan sähköntuotannon.

“Merkittävä osa median jakelun päästöjä on energiankulutus, ja siitä aiheutuvien päästöjen määrä riippuu energian alkuperästä. Suomessa jakeluoperaattorit hyödyntävät pitkälti vain uusiutuvista hiilineutraaleista energialähteistä tuotettua sähköä, mikä johtaa alhaisiin hiilidioksidipäästöihin. Ylipäätään koko Suomen energiajakauma on muuhun Eurooppaan verrattuna todella vähäpäästöinen, mikä näkyy selvästi vertailtaessa muualla Eurooppaa tehtyjä tutkimustuloksia”, sanoo Eero Hämäläinen.

Kehittämisen suurin haaste liittyy tiedon saatavuuteen. Jakeluverkkoja ylläpitävät yritykset eivät tällä hetkellä kykene tuottamaan riittävän yksityiskohtaista ja yhtenäistä tietoa eri jakelutapojen energiankulutuksesta ja päästöistä.

“Seuraamme jatkossa mediajakelun hiilijalanjäljen kehittymistä ja raportoimme siitä osana ympäristövastuuraporttiamme. Käytännöt vaativat yhtenäistämistä: tulevaisuudessa vastuullisuusraportoinnin kiristyvät vaatimukset lisäävät tarvetta avoimemmalle ja tarkemmalle tiedonkeruulle koko alalla”, Janne Yli-Äyhö kertoo.

