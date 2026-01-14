Emotion saapuu Kirkkonummelle – Varuboden‑Osla tuo alueelle Sokoksen uuden ajan kauneuden erikoisliikkeen

Osuuskauppa Varuboden-Osla avaa uuden Emotion-myymälän uudistuneeseen Kirkkonummen Prismakeskukseen syksyllä 2026. Emotion on Sokos-ketjun kauneuteen erikoistunut myymäläketju, ja kauneuden johtava erikoisliikeketju Suomessa.

– Emotionin ytimessä on henkilökohtaisen kauneusneuvonnan ja -palvelun tarjoaminen asiakkaille, toimialajohtaja Laura Koistinen kertoo. Vastaavaa myymälää ei tällä hetkellä Kirkkonummelta löydy, ja olemme todella iloisia, että Emotionin myötä voimme tarjota kirkkonummelaisille uuden palvelun.

Emotionin valikoima vaihtelee paikkakunnittain, koska jokaiseen Emotioniin valitaan juuri sen asiakkaille sopiva valikoima. Emotionista löytyy kaikki kauneudenhoitoon liittyvät tuotteet, mm. parhaat värikosmetiikan, ihonhoidon ja tuoksujen merkit, ja tuotteita löytyy kaikista eri hintaryhmistä.

– Emotion tuo myös mukanaan uusia työpaikkoja Kirkkonummelle, ja seuraavaksi meillä alkaakin uuden myymäläpäällikön rekrytointi, Koistinen kertoo.

Kirkkonummen Prismakeskuksen uudistus alkoi viime vuoden tammikuussa, ja työt valmistuvat tänä syksynä. Emotionin lisäksi Varuboden-Osla avaa kiinteistöön uuden ravintolamaailman ja laajentaa Prisma-myymälää.