Öjbergetin C-rinne aukeaa 28.1.
27.1.2026 15:37:54 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan talviurheilukeskus Öjbergetin C-rinne aukeaa keskiviikkona 28.1.
Aiemmin ovat jo auenneet A- ja B-rinne sekä lastenrinne, eli nyt ovat kaikki Öjbergetin rinteet avoinna.
Katso aukioloajat: www.vaasa.fi/ojberget
Öjbergetillä kisoja viikonloppuna: ladut ja yksi rinne varattuina
Öjbergetillä järjestetään Vaasan mestaruushiihdot sunnuntaina 1.2. Tämän vuoksi ensilumenlatu on ainoastaan kisakäytössä sunnuntaina klo 10.30–13.
Öjbergetin laskettelukeskuksen A-rinne on puolestaan varattu slalomkisoja varten lauantaina 31.1. klo 9–17 sekä sunnuntaina 1.2. klo 8–17.
Yhteyshenkilöt
Mika LehtonenLiikuntatoimenjohtajaPuh:040 718 7034mika.lehtonen@vaasa.fi
