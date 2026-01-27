Öjbergetin C-rinne aukeaa 28.1.

Vaasan kaupunki - Vasa stad

27.1.2026 15:37:54 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan talviurheilukeskus Öjbergetin C-rinne aukeaa keskiviikkona 28.1.

Aiemmin ovat jo auenneet A- ja B-rinne sekä lastenrinne, eli nyt ovat kaikki Öjbergetin rinteet avoinna.

Katso aukioloajat: www.vaasa.fi/ojberget

Öjbergetillä kisoja viikonloppuna: ladut ja yksi rinne varattuina

Öjbergetillä järjestetään Vaasan mestaruushiihdot sunnuntaina 1.2. Tämän vuoksi ensilumenlatu on ainoastaan kisakäytössä sunnuntaina klo 10.30–13.

Öjbergetin laskettelukeskuksen A-rinne on puolestaan varattu slalomkisoja varten lauantaina 31.1. klo 9–17 sekä sunnuntaina 1.2. klo 8–17.

