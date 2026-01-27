Öjbergetin C-rinne aukeaa 28.1.

Vaasalaisia kutsutaan kansalaispaneeliin keskustelemaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta 27.1.2026 10:01:25 EET | Tiedote

Vaasan kaupunki ja kolme suomalaista yliopistoa järjestävät tänä keväänä Vaasassa kansalaispaneelin. Tilaisuudessa asukkaat pääsevät keskustelemaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kehitystarpeista ja toimenpiteistä sekä vaikuttamaan uuteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Kutsun kansalaispaneeliin voi saada kuka tahansa Vaasassa asuva täysi-ikäinen.