Koulukino

Koulukino Suoratoisto ylitti 250 000 oppilaan rajan

29.1.2026 15:14:21 EET | Koulukino | Tiedote

Elokuvakasvatuksen valtakunnallinen palvelu kasvaa ennätysvauhtia. Palvelua voi hyödyntää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen lähiopetuksessa maksuttomasti. 

Kuvassa poika ja mies seisovat laboratoriomaisessa ympäristössä erilaisten lasisten kemiallisten välineiden keskellä. Etualalla oleva kannu hehkuu kirkkaan vihreää valoa ja sen ympärillä leijailee höyryä. Taustalla näkyy lämmintä, pehmeää valoa ja tiiliseinä, jotka luovat tunnelmallisen ja hieman mystisen ilmapiirin.
Antero Varovainen ja Onnenkivi (2023) on yksi yli 300 elokuvasta Koulukino Suoratoistossa. Kuva: Dãvis Dambenieks Art Films production

Koulukino Suoratoisto on noussut lyhyessä ajassa keskeiseksi osaksi suomalaista opetusta. Palvelu on tehnyt elokuvakasvatuksesta saavutettavaa kaikkialla Suomessa aina suurista kaupungeista pienimmille paikkakunnille.

Vuonna 2025 palvelun kautta elokuvan näki osana opetusta jo yli 250 000 oppilasta, mikä osoittaa elokuvien vahvan vetovoiman. Laaja käyttö kertoo myös siitä, että elokuva tukee oppimista tavoilla, jotka innostavat niin opettajia kuin oppilaita.  


Palvelu tukee yhdenvertaista ja tekijänoikeuksia kunnioittavaa opetusta 


Opetushallituksen hankkimat käyttöluvat mahdollistavat Koulukino Suoratoiston käytön maksuttomasti varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen lähiopetuksessa. Tämän ansiosta palvelua hyödynsi vuoden aikana jo 11  300 opetusalan ammattilaista kaikista Suomen maakunnista, yhteensä 350 paikkakunnalla. Palvelu sisältää yli 300 elokuvaa oppimateriaaleineen, mikä helpottaa opettajien arkea ja varmistaa tekijänoikeuslain noudattamisen opetuksessa. 
 
“Koulukino Suoratoisto on osoittanut, että elokuvalla on vahva paikka opetuksessa kaikkialla Suomessa – myös pienillä paikkakunnilla”, sanoo Koulukinon erityisasiantuntija Hanna Laurinsalo
 
Kokonaisuus tekee koulujen kulttuurikasvatuksesta yhdenvertaisempaa ja pedagogisesti perusteltua tavalla, jonka tarve on ollut pitkään ilmeinen. 
 

Laaja yhteistyö tekee elokuvakasvatuksesta entistä vahvempaa

Suomalaisen elokuva-alan toimijoiden tarjoama tuki ja sisällöt ovat mahdollistaneet palvelun rakentamisen kattavaksi ja laadukkaaksi kokonaisuudeksi. Yhteistyö on osaltaan varmistanut, että opettajat voivat jatkossakin esittää elokuvia osana opetusta. Lisäksi Opetushallituksen hankkimat esitysluvat ovat tehneet palvelusta valtakunnallisesti saavutettavan. Eduskunnan tekemä rahoituspäätös puolestaan mahdollisti Koulukino Suoratoiston käynnistymisen kaikilla koulutusasteilla. 
 
Koulukino Suoratoisto on valtakunnallinen opetuskäyttöön tarkoitettu suoratoistopalvelu, jonka tehtävänä on tuoda elokuvat osaksi oppitunteja ja tukea monilukutaidon kehittymistä. Palvelu tarjoaa tekijänoikeuksien mukaisen, pedagogisesti ohjatun tavan hyödyntää elokuvia oppitunneilla. Palvelun tuottaa Koulukinoyhdistys – Skolbioförening ry.

Nuori nainen nojaa junan ikkunaan, josta näkyy talvista, harmaasävyistä luonnonmaisemaa junan kulkiessa eteenpäin.
Cannes-palkittu Hytti nro 6 (2021) on yksi Koulukino Suoratoiston yli 300 elokuvasta.
Kuva: Sami Kuokkanen Elokuvayhtiö Aamu
Kolme Muumi-hahmoa talvisessa maisemassa, joulukuusen äärellä kynttilän ja lyhdyn valossa.
Hellyyttävän Muumien taikatalvi (2017) -animaation oppimateriaalia voi hyödyntää varhaiskasvatuksen, erityisopetuksen sekä alakoulun suomi toisena kielenä -opetuksessa.
Oy Filmkompaniet Alpha Ab Future Film
Karttanäkymä, joka näyttää Koulukino Suoratoisto -palvelun käytön Suomessa. Kartalla vihreät merkit kuvaavat elokuvanäytöksiä ja siniset merkit rekisteröityneitä käyttäjiä. Merkkejä näkyy tiheästi erityisesti Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta myös pohjoiseen saakka ulottuen. Kartan yläreunassa on otsikko ja valintaruudut näytösten ja rekisteröityneiden näyttämiseksi.
Koulukino Suoratoiston käyttö kartalla
Kuva: Koulukino Koulukinoyhdistys – Skolbioförening ry
Still-kuva Missä kuljimme kerran -elokuvasta, talonpoikia ja porvareita salongissa 1900-luvun alussa.
Missä kuljimme kerran (2011) on yksi Koulukino Suoratoiston yli 300 elokuvasta.
Kuva: Scanbox Finland Scanbox Finland Oy
Koulukino on elokuvakasvatuksen valtakunnallinen asiantuntijajärjestö

Koulukinoyhdistys on elokuvanlukutaidon asiantuntija, joka kannustaa kouluja elokuvan pariin ja tarjoaa opettajille ja muille kasvattajille elokuvakasvatuksen välineitä.

