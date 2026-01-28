Tetrakloorianisolin haju ei sellaisenaan tarkoita terveysvaaraa

Asiantuntijalaboratorio Labroc Oy:n mukaan tämän hetken tieteellinen tutkimusnäyttö ei tue käsitystä, että tetrakloorianisoli tai muut kloorianisolit olisivat itsessään merkittävä terveysriski tavanomaisissa sisäilmatilanteissa. Kloorianisolit esiintyvät sisäilmassa tyypillisesti erittäin matalina pitoisuuksina, jotka riittävät aiheuttamaan voimakkaan hajun, mutta eivät tunnettuja toksikologisia haittavaikutuksia. Puhekielessä viitataan usein yksinään tetrakloorianisoliin, vaikka kloorianisoliyhdisteitä on useita ja niitä esiintyy tavallisesti myös useamman yhdisteen joukkoina.

Tutkimusten mukaan ihmiset havaitsevat ja kokevat kloorianisolit epämiellyttävänä jo hyvin pienissä pitoisuuksissa. Hajun aiheuttama ärsytys tai koettu oireilu ei kuitenkaan ole sama asia kuin kemiallinen terveysvaara. Hajuun liittyvä huoli voi osaltaan voimistaa oirekokemuksia.

Kloorianisolit ovat eri asia kuin kyllästysaineina käytetyt kloorifenolit. Kloorianisolit syntyvät vanhojen kloorifenolipohjaisten puunsuoja-aineiden muuntumistuotteina. Toksikologisesti merkityksellisempiä ovat näiden yhdisteiden lähtöaineet, eivät niinkään voimakkaasti haisevat anisolit.

Labroc Oy korostaa, että sisäilmaan liittyviä ongelmia ei tule arvioida yksittäisen kemiallisen yhdisteen perusteella. Keskeistä on saada tilanteesta sisäilmaongelmiin perehtyneen rakennusteknisen ammattilaisen kokonaisarvio. Asiantuntija pystyy arvioimaan hajun merkitystä ja lähdettä suhteessa rakennuksen rakenteisiin ja historiaan.

Rakennusteknisen ammattilaisen puoleen kannattaa kääntyä myös silloin, kun pohditaan mahdollisia korjaustoimenpiteitä. Näin varmistetaan, että ratkaisut ovat teknisesti perusteltuja ja kohdistuvat todelliseen ongelmaan.

Labrocin mukaan sisäilmaan liittyvästä keskustelusta on tärkeää poistaa perusteeton pelko ja keskittyä tutkittuun tietoon sekä kokonaisvaltaiseen asiantuntija-arvioon.