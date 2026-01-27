Kivuton-brändi uudistuu – suomalainen lemmikkiterveyden verkkokauppa jatkaa nimellä VetaPet

Joensuussa perustettu lemmikkiterveyteen erikoistunut verkkokauppa Kivuton uudistaa brändinsä ja toimii tammikuusta eteenpäin nimellä VetaPet myös Suomessa. Uudistus on osa yhtiön kansainvälistä kasvustrategiaa ja tavoitetta rakentaa vahva, yhtenäinen lemmikkiterveysbrändi Eurooppaan.

Yhtiö on viime vuosina kasvanut nopeasti ja saavuttanut noin 10 prosentin markkinaosuuden Suomessa. Kansainvälisillä markkinoilla Ruotsissa ja Virossa yhtiö on jo toiminut VetaPet-nimellä.

– Kivuton on auttanut lemmikkejä elämään kivuttomammin. Seuraava luku on VetaPet: auttaa lemmikkejä elämään terveemmin ja pidempään. Nimenmuutos ei muuta missiotamme – se laajentaa mahdollisuuksiamme, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Ilari Haataja.

VetaPet-nimi viestii selkeästi eläinlääketieteellisestä osaamisesta ja lemmikkien kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Yhtenäinen brändi tukee uusien palveluiden, teknologioiden ja terveysratkaisujen kehittämistä sekä helpottaa yhteistyötä eläinlääkäreiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Kasvutarina kutistuvassa markkinassa

Vuosi 2025 oli lemmikkialalle poikkeuksellinen: markkina supistui ensimmäistä kertaa jopa 30 vuoteen. Vastavirtaan uinut VetaPet teki kasvuennätyksensä ja saavutti noin 10 prosentin markkinaosuuden Suomen lemmikkien verkkokaupassa. Yhtiö on samalla ainoa merkittävän kokoinen kotimainen lemmikkialan verkkokauppa Suomessa.

– Lemmikkiala on murroksessa: asiakkaat vaativat terveyteen perustuvia ratkaisuja, luotettavuutta ja edullisia hintoja. Olemme rakentaneet VetaPetin vastaamaan tähän kokonaisuuteen – ja siksi olemme markkinan nopeimmin kasvava toimija.

Kasvua on vauhdittanut rekrytoinnit, hyvinvointiportfolion laajennukset, reseptivapaiden eläinlääkkeiden toimitukset sekä kansainvälinen avaus Ruotsiin ja Viroon VetaPet-brändin alla.

Vuonna 2026 yhtiö kiihdyttää kehitystä kohti lemmikkiterveyden palvelualustaa: työn alla on tekoälyä hyödyntäviä ruokintasuositustyökaluja eläinlääkäreiden ja asiakkaiden tueksi, digitaalisten palveluiden laajentamista sekä uusia yhteistyö- ja yritysjärjestelymahdollisuuksia kasvun nopeuttamiseksi.

Asiakkaille muutos näkyy maltillisesti

Kivuton.fi-osoite säilyy käytössä ja ohjaa automaattisesti uuteen osoitteeseen VetaPet.fi. Palvelu, tiimi, valikoima ja omistuspohja säilyvät ennallaan.

– Uudelleenbrändäys edustaa ennen kaikkea jatkuvuutta. Haluamme rakentaa pitkäjänteisesti luotettavaa ja kotimaista lemmikkiterveysosaamista – nyt nimellä, joka tukee myös tulevaa kasvua, Haataja perustelee muutosta.

Yhtiö jatkaa investointeja lemmikkien elinikäistä hyvinvointia tukeviin ratkaisuihin ja näkee eläinlääkäriverkoston keskeisenä kumppanina myös tulevaisuudessa.