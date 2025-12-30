Kokkolassa Karibian merilevä muuttuu hyvinvointiteollisuuden raaka-aineiksi

Viime vuosina Karibian merissä on ilmennyt uusi ympäristöongelma: sargassolevä, joka täyttää niin meren kuin sen rannatkin. Levämäärät kasvavat vuosittain hurjaa vauhtia – vuonna 2025 sargassolevää on ollut merissä jo 40 miljoonaa tonnia. Rannoille päätyvä levä muodostaa hajotessaan metaania, ja levän hävittäminen on alueella todellinen ongelma.

Apua on kuitenkin luvassa Pohjanlahden rannalta. Espoolainen Startup-yritys Origin by Ocean alkaa rakentaa Kokkolaan biojalostamoa, jossa sargassolevästä prosessoidaan raaka-aineita teollisuuden käyttöön.

– Kun poistamme levää merestä ja hyödynnämme sen sisältämät biokemiallisesti arvokkaat ainesosat, kuten polysakkaridit, hyöty on taattu, kertoo Origin by Ocean -yrityksen teknologia- ja investointijohtaja Annukka Tarvainen.

Miten idea levän hyödyntämisestä raaka-aineena sai alkunsa? Ja miksi yrityksen biojalostamo rakennetaan juuri Kokkolaan?

Levän matka merestä raaka-aineeksi alkoi keittiöstä

Origin by Oceanin synnyn taustalta löytyy yhdistelmä ympäristöhuolta ja huipputason kotimaista kemian osaamista. Yritys sai alkunsa rakkaudesta mereen, kun yhtiön perustaja Mari Granström huolestui merien rehevöitymisestä.

Kansainvälisessä kemianteollisuudessa uransa tehnyt Granström alkoi pohtia, olisiko hänen mahdollista yhdistää ympäristöongelman ratkaisu ja kestävä liiketoiminta. Hän alkoi kehittää prosessia, jossa levästä saadaan käyttöön siihen varastoituneet biokemialliset ainesosat. Ensimmäinen versio levän käsittelyprosessista syntyi Granströmin keittiössä.

Sittemmin prosessi on patentoitu, ja sen ympärille on rakennettu määrätietoisesti liiketoimintaa, joka herättää kysyntää. Tähän mennessä Origin by Ocean on ehtinyt tehdä pilottimittakaavan yhteistyötä esimerkiksi kotimaisten kosmetiikkayritysten ja Marimekon kanssa, kun leväpohjaista paksuntajaa testattiin Marimekon tekstiilipainatauksessa.

Leväpohjaisilla raaka-aineilla voidaan vähentää tekstiili- ja kosmetiikkateollisuuksien synteettisten polymeerien sekä fossiilipohjaisten ainesosien käyttöä. Myös pakkausteollisuus voi hyötyä levästä saatavista ainesosista pakkausten pinnoitteissa.

Origin by Oceanin liiketoimintamalli on regeneratiivinen. Perinteisessä teollisuudessa päästöjä syntyy sitä enemmän, mitä enemmän tuotantoa ajaa. Regeneratiivisen liiketoimintamallin ydin taas on, että tapahtuu päinvastoin – mitä enemmän tehdasta ajetaan, sitä parempaan suuntaan maailma muuttuu.

– Tällä hetkellä sargassolevä jää rannalle tai metsään mätänemään, jolloin vapautuu metaania ja hiilidioksidia. Kun levää kerätään kaatopaikalle, sama prosessi tapahtuu siellä. Origin by Ocean on löytänyt levälle hyödyllisen käyttökohteen, jolloin kaikki käyttämämme levä on pois päästöjä aiheuttavasta kierrosta, kertoo Antti Koponen, Origin by Oceanin Lead Chemical Engineer Activist.

– Hyödynnämme käyttämämme leväraaka-aineen kokonaan. Otamme ensin levästä irti biokemiallisesti arvokkaat ainesosat. Tästä jäljelle jäävä biomassa voidaan hyödyntää esimerkiksi eläinten rehuna, jolloin siitä ei tule jätettä.

Kaikkea löytyy aina tonttimaasta sähköön ja vedystä ammoniakkiin

Kokkola on loistava kotipaikka Origin by Oceanin jalostuslaitokselle, sillä kaupungilla on vahva teollinen DNA. Maailmalla Kokkola tunnetaan erityisesti vireästä kemianteollisuudestaan. Esimerkiksi akkukemian osaaminen on yksi kaupungin vientivaltteja.

Akkukemian lisäksi Kokkola keskittyy innovaatioekosysteemissään kiertotalouteen ja teollisuutta tukeviin älykkäisiin ratkaisuihin, joita Origin by Oceankin edustaa.

– Innovaatioekosysteemin kautta pystymme tarjoamaan yrityksille alustan kasvulle, yhteistyölle ja erilaisten uusien ratkaisujen kehittämiseen. Näin voimme vauhdittaa yritysten liiketoimintaa, luoda uutta osaamista ja avata tietenkin ovia uusille markkinoille, kertoo Kokkolan kaupungin strategiapäällikkö Piia Isosaari.

Origin by Oceanin biojalostamo rakentuu Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueelle. KIP sai alkunsa 1940-luvulla toisen maailmansodan varjossa. Tuolloin valtion teollisuuspolitiikkaa määritti vahvasti maantieteellinen sijainti: uutta teollisuutta haluttiin meren rannalle ja mahdollisimman kauas itärajasta.

Sittemmin alueen infrastruktuuria on kehitetty pitkäjänteisesti. Yritykset, korkeakoulut ja TKI-toimijat ovat vuosien varrella löytäneet alueelle.

– Ensiksi kysytään, onko tontti eli maata, joka on kaavoitettu. Kyllä on. Sitten kysytään, onko sähköä. Sitäkin löytyy, kertoo Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

– Sitten tulevat raaka-aineet. KIP-alueelta löytyy kolmisenkymmentä teollisuuden perushyödykettä, kuten rikkihappoa, typpeä, vetyä ja ammoniakkia. Kun synergia löytyy valmiiksi, ei yrityksen tarvitse miettiä, miten se rakentaa vaikkapa ammoniakkivaraston. Ja sitten on tietysti logistiikka: raiteet, satama – meillä on neljäntoista metrin syväväylä ja raiteet menevät suoraan teollisuusalueelle. Lisäksi meiltä löytyy on jokasään terminaali (All Weather Terminal), johon laivat voivat ajaa sisään purettavaksi ja lastattavaksi.

Kokkolasta maailmalle

KIPin alueella toisen jäte on toisen hyödyke. Esimerkiksi yhden yrityksen kalkkikiven tuotantoprosessissa syntyvä hiilidioksidi saattaa kulkea putkistoa pitkin toiseen tehtaaseen, joka tarvitsee hiilidioksidia lääketeollisuuden raaka-aineeksi. Myös Origin by Ocean hyötyy tästä alueen synergiasta – alueen infrastruktuurin ansiosta yrityksen ei tarvitse rakentaa jalostamoaan tyhjästä.

– Saamme sieltä esimerkiksi käyttöhyödykkeet, kuten paineilman, vedet, höyryt ja kemikaalit. Lisäksi pääsemme alueen infraan. Tämä vähentää kustannuksia ja jalostamon rakentamiseen käytettyä aikaa, Annukka Tarvainen kertoo.

Valmista biojalostamoa pyörittää käytännössä kemianteollisuuden yritys CABB Group. Origin by Ocean saa CABBilta laajan prosessien tuntemuksen ja ammattitaidon avukseen. CABB puolestaan pääsee laajentamaan toimintaansa uusiin suuntiin, esimerkiksi regeneratiiviseen liiketoimintaan, jossa ympäristön ja yhteiskunnan tilaa parannetaan aktiivisesti.

Vaikka Karibian merilevä on merkittävä ympäristöongelma, Origin by Ocean ei ole unohtanut läheistä Itämerta.

– Osana arvoketjuamme aiomme viljellä myös Itämeressä niin sanottua hyvää levää eli rakkohaurua. Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin viljelty levää, ja olemme saaneet valtiolta ensimmäisen koekasvatusluvan, Tarvainen kertoo.

Kun rakkohauru kerätään oikeaan aikaan, sen mukana merestä nousee ravinteita. Nämä ravinteet voidaan erotusprosessissa saada taas takaisin kiertoon ja pois rehevöittämästä merta.

Kokkolaan rakentuva biojalostamo on askel leväliiketoiminnan kasvattamiseen suuremmaksi. Yrityksen suunnitelmissa siintävätkin jo seuraavat askeleet.

– Meidän Kokkolan laitos ei tule pelastamaan vielä maailmaa, mutta kun pääsemme skaalaamaan ja rakentamaan isompia jalostamoja Karibialle, se voi jo oikeasti parantaa asioita, Tarvainen visioi.

– Toki jo Kokkolan laitos tuo myös Karibialla paikalliselle pienille toimijoille uusia ansaintamahdollisuuksia. He pystyvät aluksillaan keräämään meille levää raaka-aineeksi Kokkolan tehtaalle ja ansaitsemaan sitä kautta, lisää Antti Koponen.

Avoimella asenteella työpaikkoja ja investointeja Kokkolaan

Kokkolassa on erinomaiset mahdollisuudet luoda menestyvää uutta liiketoimintaa arvostetun akkukemian osaamisen rinnalle. Niin kaupunki, korkeakoulut, TKI-toimijat kuin yrityksetkin vetävät yhtä köyttä, jotta alueelle saataisiin työpaikkoja ja investointeja. KIP-alue puolestaan on edelläkävijä kiertotalouteen perustuvan teollisuuden kehittämisessä.

Piia Isosaaren ja Jonne Sandbergin toiveena onkin, että alueelle syntyy uudenlaista yritystoimintaa ja startup-kulttuuria. Origin by Ocean on raikas merituulahdus tällaisesta uuden sukupolven teollisuudesta.

Origin by Oceanin Antti Koponen ja Annukka Tarvainen tunnistavat kokkolalaisten halun tukea uudenlaisia liiketoiminnan muotoja. He kehuvat, että Kokkolassa ollaan herkkiä innostumaan, avoimia uusille ajatuksille ja valmiita tutustuttamaan ihmisiä toisiinsa.

– Kokkolan kaupunki on ollut todella kiinnostunut ihan alusta asti edistämään investointimme toteutumista. Meille on välittynyt, että he oikeasti haluavat, että me tulemme sinne. Jos on ollut mitään ongelmia tai haasteita, kokkolalaisilta on saanut sitä tukea siihen, että olemme päässeet eteenpäin, Koponen kertoo.

Asenne on siis ainakin kokkolalaisilla kohdallaan. Kenties länsirannikolla nähdään vielä monta Origin by Oceanin kaltaista tarinaa – levällä tai ilman!

Kokkola on osa Innokaupungit-verkostoa. Kokkolan kehittämisen kärkiä ovat akkukemia sekä kiertotalous ja teollisuutta tukevat älykkäät ratkaisut.