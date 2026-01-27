Leena Nissilä Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi

Dosentti, filosofian tohtori Leena Nissilä on Oulun yliopiston alumni suomen kielestä ja Kotimaisten kielten keskus Kotuksen johtaja. Nissilä on toiminut urallaan johto- ja asiantuntijatehtävissä Opetushallituksessa ja eri tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtävissä muun muassa Oulun, Helsingin ja Tallinnan yliopistoissa. Hänellä on ollut koulutuksen kehittämiseen liittyviä ohjaus- ja työryhmien johtamistehtäviä muun muassa Opetushallituksessa, eri ministeriöissä ja yliopistoissa. Ylioppilastutkintolautakunnassa Nissilä on toiminut 20 vuotta.

”Haluan hallituksen puheenjohtajana korostaa luottamusta ja avoimen vuorovaikutuksen merkitystä yliopistoyhteisössä ja sitä ympäröivässä yhteiskunnassa. Hallituksen tehtävänä on tukea yliopiston johtoa ja koko yliopistoyhteisöä tärkeässä työssään. Oulun yliopistolla on valtavan suuri merkitys koko pohjoiselle Suomelle”, Oulun yliopiston hallituksen uusi puheenjohtaja Leena Nissilä sanoo.

”Tässä ajassa erityisen tärkeää on huolehtia tieteen vapaudesta. Myös laadukkaan opetuksen turvaamisen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja heidän tulevaisuususkonsa vahvistamisen näen ensiarvoisen tärkeänä”, Leena Nissilä lisää.

Yliopiston ylin päättävä toimielin

Dosentti, lääketieteen tohtori Sakari Karjalainen on toiminut vuoteen 2022 asti Syöpäsäätiön pääsihteerinä. Tätä ennen hän toimi opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan ylijohtajana, opetusministeriön tiedepolitiikan yksikön päällikkönä ja terveyden tutkimuksen yksikön päällikkönä Suomen Akatemiassa. Karjalainen on toiminut myös Suomen Syöpärekisterissä tutkijana, sosiaali- ja terveyshallituksessa ylilääkärinä, Tampereen yliopistossa yliassistenttina ja epidemiologian dosenttina.

Hallitus on yliopiston ylin päätöksentekoelin, joka päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä laatii tilinpäätöksen.

Oulun yliopiston hallituksessa on tällä toimikaudella kymmenen jäsentä. Professorit, muu henkilöstö ja opiskelijat ovat valinneet kukin kaksi edustajaa hallitukseen. Yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä on neljä ja heidät on nimittänyt yliopistokollegio. Yliopistolain mukaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä.

Hallituksen sihteerinä jatkaa yliopiston hallintojohtaja Essi Kiuru.