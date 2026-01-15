Tampereen maamerkit muuttuvat kisaradaksi – Winter Warrior palaa helmikuussa

Winter Warrior Finland on harrastajien keskuudessa arvostettu talvi-OCR (Obstacle Course Racing). Vuosi sitten onnistuneesti Tampereelle kotiutunut tapahtuma osoitti kaupunkimiljöön soveltuvan erinomaisesti arktiseen estejuoksuun. Reitti hyödyntää kaupungin tunnistettavia maamerkkejä: kilpailijat nähdään muun muassa Näsijärven jäällä, Pispalan portailla ja Särkänniemen huvipuistoalueella.

Uniikkeja esteitä ja kansainvälistä tunnelmaa

Tapahtuma tunnetaan mielenkiintoisista esteistään. Kilpailijat joutuvat muun muassa sukeltamaan tukin ali hyisessä vedessä, kiipeämään köysissä ja juoksemaan Särkänniemen Koskiseikkailun tyhjennetyssä kourussa.

Kansainvälinen tunnelma huipentuu lipunkantajaperinteeseen: kunkin maan ensimmäinen etenijä nappaa maansa lipun vesiesteeltä ja kantaa sitä maaliin saakka. Mikäli takaa tuleva saman maan kilpailija ohittaa kantajan, lippu vaihtaa omistajaa lennosta.

Sarjat kaiken tasoisille – mukana myös joukkuekilpailu

Kilpailussa on tänä vuonna aiempaa monipuolisempi sarjarakenne, joka tarjoaa haasteita niin huipuille kuin harrastajille. Kilpasarjoissa (Full & Half) mitataan paremmuutta yksilöiden lisäksi myös joukkuekilpailussa.

● Full Warrior (25 km): kokeneille kisaajille ja joukkueille, jotka tavoittelevat sijoituksia.

● Half Warrior (13 km): aktiivisille harrastajille ja joukkueille.

● Fun Warrior (6 km): matalan kynnyksen sarja, jossa esteet ovat vapaaehtoisia.

● Family Fun: uutuussarja, joka kutsuu perheitä yhteiseen talviseikkailuun.

Särkänniemi elämyksellisenä kisakeskuksena

Yhteistyö Särkänniemen kanssa jatkuu tiiviinä. Huvipuisto tarjoaa kilpailijoille ja katsojille puitteet, joita ei muualta löydy. Tapahtuman kisatoimisto sijaitsee Särkänniemessä, ja huvipuistoalue toimii myös osana kilpareittiä. Reitti kulkee Koiramäen eläinpuiston läpi, jonka lisäksi kilpailijat pääsevät kokemaan jotain aidosti erilaista juostessaan vedestä tyhjennetyssä Koskiseikkailu-huvilaitteen kourussa.

”Olemme todella iloisia siitä, että Winter Warrior -tapahtuma palaa Särkänniemeen taas tänä vuonna. Viime vuonna saimme Särkänniemen läpi kulkevasta reitistä positiivista palautetta. Koiramäen eläinpuiston idyllinen maalaismiljöö ja Koskiseikkailun kouru tuovat reitille kiinnostavia elementtejä”, kertoo Särkänniemen ohjelmatoiminnan koordinaattori Tiia Tuominen.

Särkänniemi tarjoaa osallistujille ja heidän seuralaisilleen etuja.

”Kilpailureitti avautuu aivan uudesta näkökulmasta, kun sitä katsoo ylhäältä Näsinneulasta. Kehotammekin sekä osallistujia että kannustajia vierailemaan Näsinneulan näköalatasanteella alennettuun hintaan”, Tuominen vinkkaa.

Katsojat voivat seurata kisaa maksutta reitin varrella. Tapahtuman kunniaksi Särkänniemi tarjoaa kisaajille ja heidän seuralaisilleen etuhintaisen sisäänpääsyn Näsinneulaan, Akvaarioon ja Planetaarioon.

Kuvia ja lisätietoja medialle



● Median käyttöön kuvia vuoden 2025 kisasta: Medialle kuvia

● Lisää kuvia ja tunnelmia galleriassa: www.winterwarrior.fi/galleria (Kuvia saa käyttää vapaasti median materiaalina).