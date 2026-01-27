Tupakoitko? Hae mukaan keuhkosyövän seulontatutkimukseen
Pohjanmaan hyvinvointialue on mukana keuhkosyövän seulontatutkimuksessa, johon haetaan nyt osallistujia. Kohderyhmänä ovat tupakoivat 50–74-vuotiaat.
Pilotista vastaavat Oulun yliopistollinen sairaala ja Suomen Syöpäyhdistys. Tutkimusta tehdään neljässä yliopistosairaalassa sekä Vaasan keskussairaalassa. Pilotissa tutkitaan tupakoinnin lopettamista mobiilisovelluksen avulla keuhkosyövän seulonnan yhteydessä.
Tutkimukseen haetaan yli 25 vuotta tupakoineita, 50–74-vuotiaita miehiä ja naisia, jotka tupakoivat edelleen.
– Pilottitutkimukseen valitut saavat erityistä tukea tupakoinnin lopettamiseen. Halu lopettaa tupakointi on erinomainen syy ilmoittautua mukaan, onkologian osastonylilääkäri Heidi Andersén kannustaa.
Osallistuminen kestää noin kaksi vuotta ja sisältää kaksi käyntiä tutkimushoitajan vastaanotolla. Osallistujat arvotaan kolmeen ryhmään ja tutkimuksessa käytettävät menetelmät vaihtelevat ryhmän mukaan.
– Kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin osallistuminen auttaa meitä ylläpitämään korkealaatuista diagnostiikkaa ja hoitoa. Tupakoinnin lopettamista on hyvä tutkia kansallisesti. Seulonnan tarkoitus on löytää syöpä varhain ja alueen väestölle on etu päästä jo tutkimusvaiheessa mukaan, Andersén kertoo.
Pitkään oireeton syöpä
Keuhkosyöpä on yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja Suomessa. Vuosittain tautiin sairastuu noin 3 000 ihmistä, ja vain 18% miehistä ja 29% naisista on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Levinneessä tautimuodossa keskimääräinen elinajanodote jää noin vuoteen.
Pohjanmaalla on todettu vuosina 2019–2023 noin 90 uutta keuhkosyöpätapausta vuodessa. Heistä naisia on reilu kolmasosa.
– Tupakointi on suurin keuhkosyövän riskitekijä ja noin 80–85 prosentilla sairastuneista on tupakointitausta. Keuhkosyöpää ja tupakointia esiintyy alueellamme yhtä paljon kuin muuallakin Suomessa.
Keuhkosyöpä todetaan yleensä oireiden kuten yskän, hengenahdistuksen, veriyskän tai laihtumisen perusteella. Sairaus saattaa löytyä myös muun kuvantamisen yhteydessä.
– Monesti keuhkosyöpä on pitkään oireeton, joten tutkimuksiin tullaan myöhään. Oireettomien seulonnalla keuhkosyöpä todetaan useammin ajoissa, jolloin päästään parantavaan hoitoon, Andersén kertoo.
Lue lisää pilottitutkimuksesta ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa keuhko.fi. Tutkimushoitaja Niina Salo tai Emma Dalgren on yhteydessä tutkimukseen valittuihin helmikuun puolivälissä.
