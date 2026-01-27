Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue avaa osallisuusviikon luentotilaisuudella

27.1.2026 14:45:16 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää valtakunnallisen osallisuusviikon kunniaksi osallisuusteemaisen luentotilaisuuden. Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus järjestetään Sairaala Novan (Hoitajantie 3, Jyväskylä) luentosalissa C1 maanantaina 2.2.2026 kello 15–18.

Värikkäitä pyöreitä koristeita roikkuu riveissä vaalealla taustalla.

Tervetuloa kuulemaan tutkittua tietoa osallisuudesta, sen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja osallisuudesta eri ikävaiheissa ja elämäntilanteissa. Puhujina muun muassa yliopistotutkija Tuomo Kokkonen Jyväskylän yliopistolta, sosiaalityön professiojohtaja Marena Paahto Keski-Suomen hyvinvointialueelta sekä pedagoginen asiantuntija Margariitta Kariola Lastensuojelun Keskusliitosta.  

Tilaisuuden yhteydessä on mahdollisuus osallistua myös Minun ääneni kuuluu -tarinaseinän luomiseen. Tarinaseinälle keräämme eri ikäisten osallistujien ajatuksia osallisuudesta ja sen merkityksestä hyvinvointialueella tehtävän osallisuustyön tueksi. Se myös herättelee pohtimaan omaa osallisuutta, luo yhteistä käsitystä aiheesta sekä kannustaa yhteisöllisyyteen. 

Tarinaseinää luodaan myös verkossa Padlet-alustalla, jolle voi vapaasi käydä kirjaamassa ajatuksensa osallisuudesta, vaikkei osallistuisi luentotilaisuuteen. Voit osallistua digitaaliseen tarinaseinään osallisuusviikon aikana maanantaista torstaihin 2.-5.2.2026 tästä linkistä: Minun ääneni kuuluu -tarinaseinä

Luentosalin rajallisen tilan vuoksi pyydämme ilmoittautumaan etukäteen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä Teamsin kautta. Etäosallistujille lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin lähempänä ajankohtaa. Tilaisuutta ei tallenneta. 

Olet lämpimästi tervetullut paikan päälle tai linjoille! 

Lisätiedot ja ilmoittautumislinkki löytyvät tapahtuman sivulta: Osallisuusviikon luentotilaisuus 2.2.2026

Valtakunnallista osallisuusviikkoa vietetään 2.-5.2.2026  

Osallisuusviikon tarkoituksena on herättää keskustelua osallisuudesta ja sen merkityksestä osana hyvää arkea. Osallisuutta on tutkittu paljon ja sen merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille tunnistetaan.  

Osallisuusviikolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää ilmaisia luentotilaisuuksia verkossa. THL:n verkkosivuille on kerätty muitakin kiinnostavia maksuttomia luentotilaisuuksia: Osallisuusviikko 2.-5.2.2026 - THL. Myös Keski-Suomen kunnissa järjestetään osallisuusviikolla tapahtumia. Katso lisätietoa oman kuntasi verkkosivuilta. 

Avainsanat

osallisuushyvinvointiluentoyhteisöllisyys

Yhteyshenkilöt

Sonja Essel, osallisuuskoordinaattori, Keski-Suomen hyvinvointialue, sonja.essel(a)hyvaks.fi, p. 050 478 5108

Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946

Linkit

