Keski-Suomen hyvinvointialue avaa osallisuusviikon luentotilaisuudella
27.1.2026 14:45:16 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää valtakunnallisen osallisuusviikon kunniaksi osallisuusteemaisen luentotilaisuuden. Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus järjestetään Sairaala Novan (Hoitajantie 3, Jyväskylä) luentosalissa C1 maanantaina 2.2.2026 kello 15–18.
Tervetuloa kuulemaan tutkittua tietoa osallisuudesta, sen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja osallisuudesta eri ikävaiheissa ja elämäntilanteissa. Puhujina muun muassa yliopistotutkija Tuomo Kokkonen Jyväskylän yliopistolta, sosiaalityön professiojohtaja Marena Paahto Keski-Suomen hyvinvointialueelta sekä pedagoginen asiantuntija Margariitta Kariola Lastensuojelun Keskusliitosta.
Tilaisuuden yhteydessä on mahdollisuus osallistua myös Minun ääneni kuuluu -tarinaseinän luomiseen. Tarinaseinälle keräämme eri ikäisten osallistujien ajatuksia osallisuudesta ja sen merkityksestä hyvinvointialueella tehtävän osallisuustyön tueksi. Se myös herättelee pohtimaan omaa osallisuutta, luo yhteistä käsitystä aiheesta sekä kannustaa yhteisöllisyyteen.
Tarinaseinää luodaan myös verkossa Padlet-alustalla, jolle voi vapaasi käydä kirjaamassa ajatuksensa osallisuudesta, vaikkei osallistuisi luentotilaisuuteen. Voit osallistua digitaaliseen tarinaseinään osallisuusviikon aikana maanantaista torstaihin 2.-5.2.2026 tästä linkistä: Minun ääneni kuuluu -tarinaseinä
Luentosalin rajallisen tilan vuoksi pyydämme ilmoittautumaan etukäteen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä Teamsin kautta. Etäosallistujille lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin lähempänä ajankohtaa. Tilaisuutta ei tallenneta.
Olet lämpimästi tervetullut paikan päälle tai linjoille!
Lisätiedot ja ilmoittautumislinkki löytyvät tapahtuman sivulta: Osallisuusviikon luentotilaisuus 2.2.2026
Valtakunnallista osallisuusviikkoa vietetään 2.-5.2.2026
Osallisuusviikon tarkoituksena on herättää keskustelua osallisuudesta ja sen merkityksestä osana hyvää arkea. Osallisuutta on tutkittu paljon ja sen merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille tunnistetaan.
Osallisuusviikolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää ilmaisia luentotilaisuuksia verkossa. THL:n verkkosivuille on kerätty muitakin kiinnostavia maksuttomia luentotilaisuuksia: Osallisuusviikko 2.-5.2.2026 - THL. Myös Keski-Suomen kunnissa järjestetään osallisuusviikolla tapahtumia. Katso lisätietoa oman kuntasi verkkosivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sonja Essel, osallisuuskoordinaattori, Keski-Suomen hyvinvointialue, sonja.essel(a)hyvaks.fi, p. 050 478 5108
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Kouluterveyskysely: Alkoholittomuus vahvistuu, mutta nikotiinipussien käyttö lisääntyy keskisuomalaisten nuorten keskuudessa27.1.2026 14:51:32 EET | Tiedote
Kouluterveyskysely 2025 paljastaa keskisuomalaisten nuorten alkoholittomuuden yleistyvän samalla, kun nikotiinipussien käyttö lisääntyy huolestuttavasti. Ehkäisevää päihdetyötä tarvitaan edelleen, kuten myös vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
Kesän 2026 rekrytoinnit ovat alkaneet27.1.2026 12:30:20 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen kesän 2026 kesärekrytoinnit ovat käynnistyneet ja ensimmäiset kesäsijaisuudet ovat haussa. Lisää tehtäviä avataan hakuun vielä tulevien viikkojen aikana.
Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraatiin haetaan uusia jäseniä27.1.2026 11:57:20 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluita arvioivaan asiakasraatiin haetaan nyt uusia, eri ikäisiä ja eri kunnista tulevia jäseniä. Hakijoilta toivotaan kokemusta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista omasta tai läheisen näkökulmasta sekä sitoutumista raatiin kahden vuoden toimintakauden ajaksi.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote24.1.2026 21:51:21 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 24.1.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Mustamäentie, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon. Kohteessa omakotitalon pannuhuoneessa olevan lämminvesivaraajan eristeet olivat syttyneet palamaan. Varaajan ympärillä olevat eristeet kytevät ja pelastuslaitos joutuu raivaamaan eristeitä ja sammutustoiminta on käynnissä. Palosta ei ole aiheunut henkilövahinkoja. Lisätietoja: klo 23:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote24.1.2026 20:38:31 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 24.1.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Voionmaankatu, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspaloon Jyväskylän keskustaan. Kohteessa ruoanlaiton yhteydessä, liedellä ollut muoviastia oli syttynyt palamaan. Asukas sammutti alkaneen palon jauhesammuttimella ja sai palon sammumaan. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi palon sammumisen varmistaminen sekä asunnon savutuuletus. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme