Vastaanoton ja infektiontorjunnan sekä suun terveydenhuollon johtamiseen suunnitellut muutokset selkeyttävät toimintoja

27.1.2026 15:01:21 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimialueelle on suunniteltu muutoksia johtamisen ja vastuuyksikköjen rakenteisiin. Muutoksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 23.1.2026.
Terveyden- ja sairaanhoidon toimialueella luovuttiin maantieteellisestä palvelualuejaosta vuonna 2024. Vastuuyksikkörakennetta ei tuolloin uudistettu. Nykyinen rakenne ei ole kaikilta osin vastannut toiminnan tarpeita. Tämä on näkynyt muun muassa käytäntöjen ja palvelujen vaihteluna. Jotta toimintatavat ja palvelut ovat yhdenmukaiset koko Pohteella, toimialueelle on tarpeen tehdä uudistuksia. Muutokset koskevat etenkin esihenkilötyön organisoitumista. Muutosten tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, hoitoon pääsyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä sekä tukea henkilöstön työhyvinvointia.
Suunniteltuihin muutoksiin liittyen käytiin yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät 23.1.2026. Neuvottelujen lopputuloksena muun muassa toimialueen johtaminen selkeytyy ja nimikkeitä yhtenäistetään. Jatkossa vastaanoton ja infektiontorjunnan palvelualueella toimintaa johtaa työpari, jonka muodostavat vastuuyksikköpäällikkö ja ylilääkäri. Suun terveydenhuollossa toimintaa johtavat vastuuyksikköpäällikkö ja apulaisosastonhoitaja.
Muutokset vaikuttavat esihenkilöiden tehtävänkuviin
Yhteistoimintaneuvottelut kohdistuvat yhteensä 38 esihenkilötehtävään. Nämä henkilöt työskentelevät vastuuyksikköpäälliköinä, apulaisylilääkäreinä, apulaisosastonhoitajina, vastaavina suuhygienisteinä tai vastaavina hammashoitajina. Virkasuhteeseen tulee muutoksia 15 henkilölle. Muutosten tavoitteena on vahvistaa lähijohtamista.
Muutokset toteutetaan viimeistään 31.8.2026 mennessä, ellei muuta sovita.
Yhteyshenkilöt
Mari Saari-SomerohenkilöstöpäällikköPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 469 1201mari.saari-somero@pohde.fi
Päivi PeltokorpiToimialuejohtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 469 1159paivi.peltokorpi@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
