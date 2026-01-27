Vastaanoton ja infektiontorjunnan sekä suun terveydenhuollon johtamiseen suunnitellut muutokset selkeyttävät toimintoja

Terveyden- ja sairaanhoidon toimialueella luovuttiin maantieteellisestä palvelualuejaosta vuonna 2024. Vastuuyksikkörakennetta ei tuolloin uudistettu. Nykyinen rakenne ei ole kaikilta osin vastannut toiminnan tarpeita. Tämä on näkynyt muun muassa käytäntöjen ja palvelujen vaihteluna. Jotta toimintatavat ja palvelut ovat yhdenmukaiset koko Pohteella, toimialueelle on tarpeen tehdä uudistuksia. Muutokset koskevat etenkin esihenkilötyön organisoitumista. Muutosten tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, hoitoon pääsyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä sekä tukea henkilöstön työhyvinvointia.

Suunniteltuihin muutoksiin liittyen käytiin yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät 23.1.2026. Neuvottelujen lopputuloksena muun muassa toimialueen johtaminen selkeytyy ja nimikkeitä yhtenäistetään. Jatkossa vastaanoton ja infektiontorjunnan palvelualueella toimintaa johtaa työpari, jonka muodostavat vastuuyksikköpäällikkö ja ylilääkäri. Suun terveydenhuollossa toimintaa johtavat vastuuyksikköpäällikkö ja apulaisosastonhoitaja.

Muutokset vaikuttavat esihenkilöiden tehtävänkuviin

Yhteistoimintaneuvottelut kohdistuvat yhteensä 38 esihenkilötehtävään. Nämä henkilöt työskentelevät vastuuyksikköpäälliköinä, apulaisylilääkäreinä, apulaisosastonhoitajina, vastaavina suuhygienisteinä tai vastaavina hammashoitajina. Virkasuhteeseen tulee muutoksia 15 henkilölle. Muutosten tavoitteena on vahvistaa lähijohtamista.

Muutokset toteutetaan viimeistään 31.8.2026 mennessä, ellei muuta sovita.

Pohteen tiedote 10.12.2025