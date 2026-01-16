Huonekalualan haastaja ui vastavirtaan ja kasvaa: Veke avaa uuden myymälän Helsinkiin
28.1.2026 10:30:00 EET | Veke Home Oy | Tiedote
Kotimainen huonekalu- ja sisustuskauppa Veke vahvistaa asemaansa pääkaupunkiseudulla avaamalla uuden myymälän kauppakeskus Lanternaan Helsingissä. Veken kuudes myymälä avaa ovensa syksyllä 2026 ja tuo yhtiön valikoiman entistä paremmin pääkaupunkiseudun sisustajien ulottuville.
Kauppakeskus Lanternan ensimmäiseen kerrokseen avautuva noin 1600-neliöinen myymälä on Veken toinen toimipiste pääkaupunkiseudulla Vantaan myymälän rinnalla. Hyvien kulkuyhteyksien ansiosta myymälä on helposti saavutettava ostospaikka, joka tarjoaa laajan valikoiman huonekaluja, puutarhakalusteita, mattoja, valaisimia ja muita sisustustuotteita.
“Veken ytimessä on vahva ja sujuvasti palveleva verkkokauppa, mutta laajennamme myymäläverkostoa harkitusti kasvukeskusten parhaille liikepaikoille. Uudistuva ja kehittyvä Lanterna on meille juuri tällainen huippupaikka, joka palvelee kasvavaa asiakaskuntaamme pääkaupunkiseudulla”, Veken toimitusjohtaja Kari Härkönen kertoo.
Helsingin Itäkeskuksen tuntumassa Roihupellossa sijaitseva Lanterna tunnetaan kauppakeskuksena, joka kokoaa kodin tuotteet ja palvelut saman katon alle. Lanternan kehittämisestä vastaava Trevian Asset Management Oy toivottaa uuden tulokkaan tervetulleeksi.
"Uudistunut Lanterna tähtää entistäkin vetovoimaisempaan kokonaisuuteen kaikille sisustajille, remontoijille ja rakentajille. Veke on erinomainen ja odotettu lisä kehittyvään tarjontaamme. On hienoa päästä esittelemään uudistunutta Lanternaa erityisesti kiinteistön 20 v. juhlavuotena 2026," sanoo Asset Manager Sari Mustapää Trevian Asset Management Oy:stä.
Vahvaa kasvua vastavirtaan
Vuosi 2025 oli Vekelle voimakkaan kasvun vuosi. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Veken liikevaihto kasvoi 32 prosenttia 56,6 miljoonaan euroon, ja käyttökate moninkertaistui
Veken liikevaihdosta yli puolet tulee verkkokaupasta ja Veke.fi on kasvanut nopeasti yhdeksi Suomen suurimmista huonekalujen ja sisustustuotteiden verkkokaupoista. Kasvu on seurausta määrätietoisesta panostamisesta houkuttelevaan valikoimaan, tehokkaaseen digitaalisuuden hyödyntämiseen ja monikanavaiseen asiakaskokemukseen.
”Veke on kasvanut vahvasti kaksi viime vuotta, ja odotamme hyvän kasvun jatkuvan myös tänä vuonna. Olemme löytäneet toimivan reseptin tuotevalikoimassamme, jossa houkutteleva hintataso yhdistyy kestävään laatuun ja nopeisiin toimituksiin. Kehitämme jatkuvasti valikoimaamme sisustajille, jotka arvostavat persoonallisia ja ajassa kiinni olevia tuotteita”, Härkönen kertoo.
Kari HärkönenVeke Home Oy, toimitusjohtajaPuh:050 341 0911kari.harkonen@veke.fi
Veke lyhyesti
Veke (Veke Home Oy, entinen Veken Kaluste Oy) on Lapin Ranualta ponnistava huonekalu- ja sisustuskauppa, joka on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana valtakunnalliseksi toimijaksi. Yrityksen verkkokauppa veke.fi on yksi Suomen suurimmista alallaan. Helsingin myymälän avaamisen jälkeen Vekellä on yhteensä kuusi kivijalkamyymälää: Vantaalla, Raisiossa, Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä ja Helsingissä. Lisäksi yritys palvelee yritysasiakkaita ympäri Suomen. Vuonna 2025 Veken liikevaihto oli 56,6 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 130 henkilöä. Yritykselle on myönnetty Avainlippu-tunnus.
