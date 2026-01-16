Veke Home Oy

Huonekalualan haastaja ui vastavirtaan ja kasvaa: Veke avaa uuden myymälän Helsinkiin

28.1.2026 10:30:00 EET | Veke Home Oy | Tiedote

Jaa

Kotimainen huonekalu- ja sisustuskauppa Veke vahvistaa asemaansa pääkaupunkiseudulla avaamalla uuden myymälän kauppakeskus Lanternaan Helsingissä. Veken kuudes myymälä avaa ovensa syksyllä 2026 ja tuo yhtiön valikoiman entistä paremmin pääkaupunkiseudun sisustajien ulottuville.

Veke avasi myymälän Raisioon vuonna 2023.
Veke avasi myymälän Raisioon vuonna 2023. Petteri Karttunen Veke

Kauppakeskus Lanternan ensimmäiseen kerrokseen avautuva noin 1600-neliöinen myymälä on Veken toinen toimipiste pääkaupunkiseudulla Vantaan myymälän rinnalla. Hyvien kulkuyhteyksien ansiosta myymälä on helposti saavutettava ostospaikka, joka tarjoaa laajan valikoiman huonekaluja, puutarhakalusteita, mattoja, valaisimia ja muita sisustustuotteita.

“Veken ytimessä on vahva ja sujuvasti palveleva verkkokauppa, mutta laajennamme myymäläverkostoa harkitusti kasvukeskusten parhaille liikepaikoille. Uudistuva ja kehittyvä Lanterna on meille juuri tällainen huippupaikka, joka palvelee kasvavaa asiakaskuntaamme pääkaupunkiseudulla”, Veken toimitusjohtaja Kari Härkönen kertoo.

Helsingin Itäkeskuksen tuntumassa Roihupellossa sijaitseva Lanterna tunnetaan kauppakeskuksena, joka kokoaa kodin tuotteet ja palvelut saman katon alle. Lanternan kehittämisestä vastaava Trevian Asset Management Oy toivottaa uuden tulokkaan tervetulleeksi.

"Uudistunut Lanterna tähtää entistäkin vetovoimaisempaan kokonaisuuteen kaikille sisustajille, remontoijille ja rakentajille. Veke on erinomainen ja odotettu lisä kehittyvään tarjontaamme. On hienoa päästä esittelemään uudistunutta Lanternaa erityisesti kiinteistön 20 v. juhlavuotena 2026," sanoo Asset Manager Sari Mustapää Trevian Asset Management Oy:stä. 

Kotimainen Kotoa-sohva on yksi Veken sohvauutuuksista Annika Pintamo-Kenttälä Veke

Vahvaa kasvua vastavirtaan

Vuosi 2025 oli Vekelle voimakkaan kasvun vuosi. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Veken liikevaihto kasvoi 32 prosenttia 56,6 miljoonaan euroon, ja käyttökate moninkertaistui

Veken liikevaihdosta yli puolet tulee verkkokaupasta ja Veke.fi on kasvanut nopeasti yhdeksi Suomen suurimmista huonekalujen ja sisustustuotteiden verkkokaupoista. Kasvu on seurausta määrätietoisesta panostamisesta houkuttelevaan valikoimaan, tehokkaaseen digitaalisuuden hyödyntämiseen ja monikanavaiseen asiakaskokemukseen.

”Veke on kasvanut vahvasti kaksi viime vuotta, ja odotamme hyvän kasvun jatkuvan myös tänä vuonna. Olemme löytäneet toimivan reseptin tuotevalikoimassamme, jossa houkutteleva hintataso yhdistyy kestävään laatuun ja nopeisiin toimituksiin. Kehitämme jatkuvasti valikoimaamme sisustajille, jotka arvostavat persoonallisia ja ajassa kiinni olevia tuotteita”, Härkönen kertoo.

Veke-myymälät tarjoavat huonekalujen rinnalla inspiroivan valikoiman tekstiilejä, valaisimia ja sisustustuotteita. Petteri Karttunen Veke

Avainsanat

kasvuyrityskotimainenhuonekalukauppasisustusverkkokauppahuonekaluliikehuonekalutvekeMyymälän avaus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Veke avasi myymälän Raisioon vuonna 2023.
Veke avasi myymälän Raisioon vuonna 2023.
Petteri Karttunen Veke
Lataa
Kotimainen Kotoa-sohva on yksi Veken sohvauutuuksista
Kotimainen Kotoa-sohva on yksi Veken sohvauutuuksista
Annika Pintamo-Kenttälä Veke
Lataa
Veke-myymälät tarjoavat huonekalujen rinnalla inspiroivan valikoiman tekstiilejä, valaisimia ja sisustustuotteita.
Veke-myymälät tarjoavat huonekalujen rinnalla inspiroivan valikoiman tekstiilejä, valaisimia ja sisustustuotteita.
Petteri Karttunen Veke
Lataa
Veken laaja 7000 tuotteen valikoima kattaa kodin tuotteita huonekaluista puutarhakalusteisiin, tekstiileihin, mattoihin, sisustustuotteisiin ja valaisimiin.
Veken laaja 7000 tuotteen valikoima kattaa kodin tuotteita huonekaluista puutarhakalusteisiin, tekstiileihin, mattoihin, sisustustuotteisiin ja valaisimiin.
Susanna Ranua Veke
Lataa

Veke lyhyesti

Veke (Veke Home Oy, entinen Veken Kaluste Oy) on Lapin Ranualta ponnistava huonekalu- ja sisustuskauppa, joka on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana valtakunnalliseksi toimijaksi. Yrityksen verkkokauppa veke.fi on yksi Suomen suurimmista alallaan. Helsingin myymälän avaamisen jälkeen Vekellä on yhteensä kuusi kivijalkamyymälää: Vantaalla, Raisiossa, Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä ja Helsingissä. Lisäksi yritys palvelee yritysasiakkaita ympäri Suomen. Vuonna 2025 Veken liikevaihto oli 56,6 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 130 henkilöä. Yritykselle on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veke Home Oy

Veke tuo uusia värejä suosittuun kotimaiseen Taimi-huonekalusarjaan5.3.2024 12:43:50 EET | Tiedote

Sisustajan huonekalukauppa Veke lanseerasi Habitaressa 2022 kotimaisen Taimi-huonekalusarjan, joka on noussut nopeasti suomalaisten sisustajien suosikiksi. Nyt männystä valmistettu kotimainen Taimi-sarja saa päivityksen uusien värisävyjen myötä. Aiempien Hiekan ja Hiilen sävyjen sekä käsittelemättömän vaihtoehdon rinnalle on lisätty kaksi uutta sävyä: Sammal ja Greige. Uudet värit nousivat asiakkaiden suosikeiksi Veken järjestämässä kilpailussa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye