STTK: Henkilöstön hallintoedustusta koskevat lakimuutokset eivät riitä
28.1.2026 14:59:04 EET | STTK ry. | Tiedote
Lakiesitys henkilöstön hallintoedustuksesta etenee. STTK:n mielestä esitys ei vahvista henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yritysten päätöksenteossa riittävästi.
Yhteistoimintalain muutoksia valmisteleva työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja lausuntokierros lakiesityksestä on alkanut. STTK jätti työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen, koska siinä esitetyt muutokset eivät vahvista riittävästi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yrityksen päätöksenteossa.
Lakiesityksen mukaan hallintoedustus koskisi vain yrityksiä, joissa on vähintään 100 työntekijää. STTK:n mielestä tämä raja on liian korkea.
– Hallintoedustus pitäisi muiden Pohjoismaiden tapaan ulottaa yrityksiin ja yhteisöihin, joissa on vähintään 25–35 työntekijää. Näin varmistetaan, että henkilöstön ääni kuuluu aidosti myös pienemmissä yrityksissä, STTK:n juristi Sanna Rantala sanoo.
Henkilöstön hallintoedustuksella on tutkimuksissa havaittu olevan myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Se vahvistaa tuottavuutta, lisää työnantajien ja työntekijöiden välistä luottamusta ja sitouttaa henkilöstöä. STTK:n selvityksen perusteella mahdollisuutta henkilöstön hallintoedustukseen käytetään Suomessa kuitenkin vähän, ja merkittävässä osassa yrityksiä sitä ei tehdä lainkaan.
Hallintoedustus tulee järjestää ensisijaisesti hallituksessa
Sen lisäksi, että henkilöstön hallintoedustus toteutuu Suomessa vain harvoin, se järjestetään usein näennäisiin hallintoelimiin, kuten laajennettuihin johtoryhmiin, joissa henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Nyt esitetyt lakimuutokset eivät estä tämän jatkumista.
– Esityksen mukaan henkilöstön enemmistöllä olisi oikeus vaatia hallintoedustusta ja se toteutettaisiin työnantajan valinnan mukaan joko hallituksessa tai johtoryhmissä. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta hallintoedustus tulisi ensisijaisesti järjestää hallituksessa. Halutessaan osapuolet voisivat sopia hallintoedustuksen järjestämisestä muussa yrityksen toimielimessä, joka kattaa yrityksen kaikki liiketoiminta-alueet, Rantala sanoo.
Työryhmä ei käsitellyt sanktioita. STTK:n mielestä niitä pitäisi vahvistaa erityisesti tilanteissa, joissa työnantaja ei järjestä hallintoedustusta lain mukaan.
