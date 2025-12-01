Kelan linja kiristyy: ruoka‑allergioiden kuormitusta lapsiperheille vähätellään
27.1.2026 15:54:01 EET | Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry | Tiedote
Kelan päivitetty ohje rajaa vammaistuen ulkopuolelle lapset, joilla on vaikea anafylaktinen ruoka‑allergia vain yhdelle ruoka‑aineelle. Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä linja vähättelee ruoka-allergioiden aiheuttamaa kuormitusta vanhemmille. Oikeutta tukeen on arvioitava perheen kokonaistilanteen perusteella.
Viikko sitten julkaistussa Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuen etuusohjeen uusimmassa päivityksessä todetaan, että keskeiset ruoka-aineet olisivat ”suhteellisen helposti korvattavissa” myös vaikeissa anafylaksiatasoisissa ruoka-allergioissa. Lisäksi todetaan, että lehmänmaidolle ja vehnälle on ”hyvin tarjolla” korvaavia ruoka-aineita.
Päivitetyn etuusohjeen mukaan vammaistukeen ei enää jatkossa oikeuttaisi vaikea anafylaksiatasoinen ruoka-allergia yksittäiselle keskeiselle ruoka-aineelle. Sen sijaan vaadittaisiin ruoka-allergia monelle keskeiselle ruoka-aineelle sekä muita vaikeahoitoisia allergia- ja astmaoireita.
Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuen etuusohjetta käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä. Käytännössä se ohjaa Kelan virkailijoita, kun he tekevät päätöksiä etuuksien myöntämisestä.
Ruoka-allergia kuormittaa lapsiperheitä
Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä kaikissa vaikeissa ruoka-allergioissa jopa yksittäisen ruoka-aineen välttäminen tai keskeisten ruoka-aineiden korvaaminen voi olla vanhemmille kuormittavaa aiheuttaen näin merkittävää rasitusta ja sidonnaisuutta. Oikeutta vammaistukeen harkitessa tulisi vahvemmin ottaa huomioon lapsen yksilölliset olosuhteet, kuten myös etuusohjeissa todetaan.
Laissa vammaisetuuksista (570/2007) todetaan, että oikeus vammaistukeen on alle 16-vuotiaalla lapsella ”jonka sairauteen, vikaan tai vammaan liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen.”
Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä nykyinen etuusohje ei ota tarpeeksi hyvin huomioon lapsen ruoka-allergioiden hoidosta ja huolenpidosta aiheutuvia heikentäviä vaikutuksia perheen arkiselviytymiseen ja elämänlaatuun.
