Kelan linja kiristyy: ruoka‑allergioiden kuormitusta lapsiperheille vähätellään

Viikko sitten julkaistussa Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuen etuusohjeen uusimmassa päivityksessä todetaan, että keskeiset ruoka-aineet olisivat ”suhteellisen helposti korvattavissa” myös vaikeissa anafylaksiatasoisissa ruoka-allergioissa. Lisäksi todetaan, että lehmänmaidolle ja vehnälle on ”hyvin tarjolla” korvaavia ruoka-aineita.

Päivitetyn etuusohjeen mukaan vammaistukeen ei enää jatkossa oikeuttaisi vaikea anafylaksiatasoinen ruoka-allergia yksittäiselle keskeiselle ruoka-aineelle. Sen sijaan vaadittaisiin ruoka-allergia monelle keskeiselle ruoka-aineelle sekä muita vaikeahoitoisia allergia- ja astmaoireita.

Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuen etuusohjetta käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä. Käytännössä se ohjaa Kelan virkailijoita, kun he tekevät päätöksiä etuuksien myöntämisestä.

Ruoka-allergia kuormittaa lapsiperheitä

Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä kaikissa vaikeissa ruoka-allergioissa jopa yksittäisen ruoka-aineen välttäminen tai keskeisten ruoka-aineiden korvaaminen voi olla vanhemmille kuormittavaa aiheuttaen näin merkittävää rasitusta ja sidonnaisuutta. Oikeutta vammaistukeen harkitessa tulisi vahvemmin ottaa huomioon lapsen yksilölliset olosuhteet, kuten myös etuusohjeissa todetaan.

Laissa vammaisetuuksista (570/2007) todetaan, että oikeus vammaistukeen on alle 16-vuotiaalla lapsella ”jonka sairauteen, vikaan tai vammaan liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen.”

Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä nykyinen etuusohje ei ota tarpeeksi hyvin huomioon lapsen ruoka-allergioiden hoidosta ja huolenpidosta aiheutuvia heikentäviä vaikutuksia perheen arkiselviytymiseen ja elämänlaatuun.