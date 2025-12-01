Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Kelan linja kiristyy: ruoka‑allergioiden kuormitusta lapsiperheille vähätellään

27.1.2026 15:54:01 EET | Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry | Tiedote

Kelan päivitetty ohje rajaa vammaistuen ulkopuolelle lapset, joilla on vaikea anafylaktinen ruoka‑allergia vain yhdelle ruoka‑aineelle. Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä linja vähättelee ruoka-allergioiden aiheuttamaa kuormitusta vanhemmille. Oikeutta tukeen on arvioitava perheen kokonaistilanteen perusteella.

Henkilö pitelee punaista ranneketta, jossa lukee "Anafylaksia 112".
Anafylaksia on vakava ja hengenvaarallinen allerginen yleisreaktio, joka vaatii välitöntä hoitoa. Satu Karmavalo, STUDIO KOO photography. Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Viikko sitten julkaistussa Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuen etuusohjeen uusimmassa päivityksessä todetaan, että keskeiset ruoka-aineet olisivat ”suhteellisen helposti korvattavissa” myös vaikeissa anafylaksiatasoisissa ruoka-allergioissa. Lisäksi todetaan, että lehmänmaidolle ja vehnälle on ”hyvin tarjolla” korvaavia ruoka-aineita. 

Päivitetyn etuusohjeen mukaan vammaistukeen ei enää jatkossa oikeuttaisi vaikea anafylaksiatasoinen ruoka-allergia yksittäiselle keskeiselle ruoka-aineelle. Sen sijaan vaadittaisiin ruoka-allergia monelle keskeiselle ruoka-aineelle sekä muita vaikeahoitoisia allergia- ja astmaoireita. 

Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuen etuusohjetta käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä. Käytännössä se ohjaa Kelan virkailijoita, kun he tekevät päätöksiä etuuksien myöntämisestä. 

Ruoka-allergia kuormittaa lapsiperheitä

Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä kaikissa vaikeissa ruoka-allergioissa jopa yksittäisen ruoka-aineen välttäminen tai keskeisten ruoka-aineiden korvaaminen voi olla vanhemmille kuormittavaa aiheuttaen näin merkittävää rasitusta ja sidonnaisuutta. Oikeutta vammaistukeen harkitessa tulisi vahvemmin ottaa huomioon lapsen yksilölliset olosuhteet, kuten myös etuusohjeissa todetaan. 

Laissa vammaisetuuksista (570/2007) todetaan, että oikeus vammaistukeen on alle 16-vuotiaalla lapsella ”jonka sairauteen, vikaan tai vammaan liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen.”

Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä nykyinen etuusohje ei ota tarpeeksi hyvin huomioon lapsen ruoka-allergioiden hoidosta ja huolenpidosta aiheutuvia heikentäviä vaikutuksia perheen arkiselviytymiseen ja elämänlaatuun. 

Allergia-, iho- ja astmaliitto parantaa allergiaa, ihosairauksia ja astmaa sairastavien sekä palovamman kokeneiden elämänlaatua.

