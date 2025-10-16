Viking Hinaus pilotoi Car Defrost -palvelua – Nopea apu talvipakkasten hyydyttämille autoille

Viking Hinaus on käynnistänyt Pohjois-Suomessa uuden Car Defrost -palvelun, joka tarjoaa käytännöllisen ja asiakasystävällisen ratkaisun talvipakkasten aiheuttamiin auto-ongelmiin. Car Defrost on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa ajoneuvo on pakkasen vuoksi tilapäisesti ajokyvytön, mutta ei varsinaisesti vaadi korjausta.

Car Defrost tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle korjaamohinaukselle

Car Defrost tarjoaa nopean ja yksinkertaisen tavan ratkaista kylmän sään aiheuttamat tekniset ongelmat ja vaihtoehdon perinteiselle korjaamohinaukselle talvikauden yleisissä ongelmissa.

Pakkasen toimintakyvyttömiksi tekemät ajoneuvot hinataan Viking Hinauksen toimipisteen lämpimiin tiloihin, jossa auto on sulatuksessa 1–2 vuorokauden ajan. Samalla auton käynnistysakku ladataan ja jos kyseessä on ladattava auto, myös ajoakku ladataan täyteen.

Jos ajoneuvo saadaan näillä toimenpiteillä toimintakuntoiseksi, se palautetaan asiakkaalle ilman tarvetta korjaamokäynnille. Mikäli auto ei ole toimenpiteistä huolimatta toimintakuntoinen, se hinataan jatkotoimenpiteitä varten korjaamolle.

Talvipakkaset kuormittavat korjaamoita – Car Defrost vastaa haasteeseen

Talvikaudella suuri osa hinaus- ja tiepalvelutehtävistä johtuu kylmän aiheuttamista ongelmista eikä varsinaisista teknisistä vioista. Erityisesti kovilla pakkasilla myös korjaamot ruuhkautuvat suuren kysynnän johdosta.

Car Defrost -palvelun tavoitteena on:

nopeuttaa merkittävästi autoilijalle pakkasen aiheuttaman akuutin ongelman ratkaisua

parantaa autoilijan asiakaskokemusta ongelmatilanteessa

vapauttaa hinausautoja muihin avustustehtäviin pitkien korjaamohinausten sijaan

helpottaa korjaamoiden työpainetta ruuhkahuippujen aikaan

säästää vakuutusyhtiöiden, vuokraamojen ja automaahantuojien kustannuksia, kun sijaisautoja ja pitkiä kuljetuksia tarvitaan vähemmän

Jos auton pakkasesta johtuva ongelma ratkeaa 1–2 vuorokauden aikana sulatuksella ja akun latauksella, asiakas saa autonsa takaisin käyttöönsä pääsääntöisesti jo lomansa aikana. Samalla vältetään sijaisauton tarve ja monimutkaiset jatkokuljetukset.

Pilotista konkreettisia hyötyjä autoilijoille

Pohjois-Suomen Viking-yrittäjien ensimmäiset kokemukset pilotista ovat olleet rohkaisevia. Noin 90 prosenttia Car Defrost -palveluun ohjatuista autoista on saatu takaisin toimintakuntoon pelkällä sulatuksella ja latauksella.

– Meillä on ollut 17 tapausta, yksi on jouduttu hinaamaan merkkikorjaamoon koska moottorin varoitusvalo jäi palamaan. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Tämä on todella hyvä myös meille, hinausautot eivät ole tuntikausia kiinni pitkissä hinauksissa ja voimme auttaa huomattavasti useampia asiakkaita tässä meidän lähellämme, kertoo Viking Tunturi-Lapin yrittäjä Seppo Nuotio

Myös automaahantuojien näkökulmasta palvelu on koettu hyödylliseksi. Volvo Car Finlandin asiakaskokemusvastaava Petri Castrenin mukaan sulatuspalvelu on auttanut erityisesti alueilla, joilta on pitkä matka lähimmälle merkkihuollolle.

– Olemme saaneet useita autoja palautettua asiakkaille jo seuraavana päivänä sulatuspalvelun avulla erityisesti Levi-Ylläs-akselilla. Palvelu on nopeuttanut ongelmien ratkaisua ja vapauttanut resursseja sekä hinausautoilta että Volvo -jälleenmyyjiltä oikeasti rikkinäisille autoille. Hienoa, että paljon toivottu palvelu on saatu otettua onnistuneesti käyttöön, kertoo Castren.

Kohti nopeampaa ja vaivattomampaa tiepalvelumallia

Car Defrost -palvelu edustaa uutta tapaa tarjota tiepalveluita entistä asiakaslähtöisemmin. Tavoitteena on ratkaista ongelmat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mahdollisimman lähellä tapahtumapaikkaa ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Tärkeintä meille on, että autoilijat pääsevät jatkamaan matkaansa nopeasti ja turvallisesti.