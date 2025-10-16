Viking Hinaus pilotoi Car Defrost -palvelua – Nopea apu talvipakkasten hyydyttämille autoille
11.2.2026 14:18:09 EET | Viking Assistance Oy | Tiedote
Palvelun pilotointi alkoi 1.12.2025, ja sen tavoitteena on helpottaa autoilijoiden arkea, lyhentää odotusaikoja ja vähentää talvikauden ruuhkia korjaamoissa.
Viking Hinaus on käynnistänyt Pohjois-Suomessa uuden Car Defrost -palvelun, joka tarjoaa käytännöllisen ja asiakasystävällisen ratkaisun talvipakkasten aiheuttamiin auto-ongelmiin. Car Defrost on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa ajoneuvo on pakkasen vuoksi tilapäisesti ajokyvytön, mutta ei varsinaisesti vaadi korjausta.
Car Defrost tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle korjaamohinaukselle
Car Defrost tarjoaa nopean ja yksinkertaisen tavan ratkaista kylmän sään aiheuttamat tekniset ongelmat ja vaihtoehdon perinteiselle korjaamohinaukselle talvikauden yleisissä ongelmissa.
Pakkasen toimintakyvyttömiksi tekemät ajoneuvot hinataan Viking Hinauksen toimipisteen lämpimiin tiloihin, jossa auto on sulatuksessa 1–2 vuorokauden ajan. Samalla auton käynnistysakku ladataan ja jos kyseessä on ladattava auto, myös ajoakku ladataan täyteen.
Jos ajoneuvo saadaan näillä toimenpiteillä toimintakuntoiseksi, se palautetaan asiakkaalle ilman tarvetta korjaamokäynnille. Mikäli auto ei ole toimenpiteistä huolimatta toimintakuntoinen, se hinataan jatkotoimenpiteitä varten korjaamolle.
Talvipakkaset kuormittavat korjaamoita – Car Defrost vastaa haasteeseen
Talvikaudella suuri osa hinaus- ja tiepalvelutehtävistä johtuu kylmän aiheuttamista ongelmista eikä varsinaisista teknisistä vioista. Erityisesti kovilla pakkasilla myös korjaamot ruuhkautuvat suuren kysynnän johdosta.
Car Defrost -palvelun tavoitteena on:
- nopeuttaa merkittävästi autoilijalle pakkasen aiheuttaman akuutin ongelman ratkaisua
- parantaa autoilijan asiakaskokemusta ongelmatilanteessa
- vapauttaa hinausautoja muihin avustustehtäviin pitkien korjaamohinausten sijaan
- helpottaa korjaamoiden työpainetta ruuhkahuippujen aikaan
- säästää vakuutusyhtiöiden, vuokraamojen ja automaahantuojien kustannuksia, kun sijaisautoja ja pitkiä kuljetuksia tarvitaan vähemmän
Jos auton pakkasesta johtuva ongelma ratkeaa 1–2 vuorokauden aikana sulatuksella ja akun latauksella, asiakas saa autonsa takaisin käyttöönsä pääsääntöisesti jo lomansa aikana. Samalla vältetään sijaisauton tarve ja monimutkaiset jatkokuljetukset.
Pilotista konkreettisia hyötyjä autoilijoille
Pohjois-Suomen Viking-yrittäjien ensimmäiset kokemukset pilotista ovat olleet rohkaisevia. Noin 90 prosenttia Car Defrost -palveluun ohjatuista autoista on saatu takaisin toimintakuntoon pelkällä sulatuksella ja latauksella.
– Meillä on ollut 17 tapausta, yksi on jouduttu hinaamaan merkkikorjaamoon koska moottorin varoitusvalo jäi palamaan. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Tämä on todella hyvä myös meille, hinausautot eivät ole tuntikausia kiinni pitkissä hinauksissa ja voimme auttaa huomattavasti useampia asiakkaita tässä meidän lähellämme, kertoo Viking Tunturi-Lapin yrittäjä Seppo Nuotio
Myös automaahantuojien näkökulmasta palvelu on koettu hyödylliseksi. Volvo Car Finlandin asiakaskokemusvastaava Petri Castrenin mukaan sulatuspalvelu on auttanut erityisesti alueilla, joilta on pitkä matka lähimmälle merkkihuollolle.
– Olemme saaneet useita autoja palautettua asiakkaille jo seuraavana päivänä sulatuspalvelun avulla erityisesti Levi-Ylläs-akselilla. Palvelu on nopeuttanut ongelmien ratkaisua ja vapauttanut resursseja sekä hinausautoilta että Volvo -jälleenmyyjiltä oikeasti rikkinäisille autoille. Hienoa, että paljon toivottu palvelu on saatu otettua onnistuneesti käyttöön, kertoo Castren.
Kohti nopeampaa ja vaivattomampaa tiepalvelumallia
Car Defrost -palvelu edustaa uutta tapaa tarjota tiepalveluita entistä asiakaslähtöisemmin. Tavoitteena on ratkaista ongelmat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mahdollisimman lähellä tapahtumapaikkaa ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Tärkeintä meille on, että autoilijat pääsevät jatkamaan matkaansa nopeasti ja turvallisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi KattelusMaajohtajaPuh:0505546633jussi.kattelus@vikingassistance.com
Niko VainioSEO-asiantuntijaMarkkinointi- ja viestintäPuh:0417326755niko.vainio@vikingassistance.com
Linkit
Viking Hinaus
Viking Hinaus on Skandinavian johtavia tiepalveluyrityksiä. Viking tarjoaa hinaus- ja tiepalveluja Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Autamme ajoneuvoja ja niiden kuljettajia kaikkialla Euroopassa verkostomme sekä kansainvälisten yhteistyökumppaniemme kautta.
Viking Hinaus on toiminut Suomessa vuodesta 2017, kasvattaen rooliaan yhtenä Suomen luotetuimmasta tie- ja hinauspalveluiden tarjoajista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Viking Assistance Oy
Viking Hinaus laajeni Lapissa kolmen uuden yrittäjän voimin16.10.2025 07:52:06 EEST | Tiedote
Viking Hinaus on vahvistanut toimintaansa Lapissa, kun kolme hinausalan yrittäjää liittyi mukaan ketjuun ja aloitti toimintansa kesällä 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme