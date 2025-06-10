Datatalouden kiinnostavimmat 2026 valitaan nyt
28.1.2026 10:36:59 EET | Tieke Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus Ry | Tiedote
Data Economy Spotlight 2026 – Datatalouden kiinnostavimmat -listaus nostaa valokeilaan tämän hetken innostavimmat dataa hyödyntävät toimintamallit ja ratkaisut. Data Spaces Alliance Finland kutsuu yrityksiä, organisaatioita ja verkostoja osallistumaan avoimeen hakuun.
Tulevaisuuden menestyvät liiketoimintamallit perustuvat yhä vahvemmin datan hyödyntämiseen. Datatalouteen siirtyminen ja datan jakamisen mahdollistavat data-avaruudet rakentavat kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia niin yrityksille, verkostoille ja muille toimijoille kuin koko Suomelle.
Data Spaces Alliance Finland -verkosto vauhdittaa datatalouskehitystä kokoamalla avoimella haulla listan Suomen kiinnostavimmista datatalouden ratkaisuista.
Mukaan voivat hakea jo käytössä olevat ratkaisut, tuotteet, palvelut tai toimintamallit, joiden taustalla on yksi tai useampi suomalainen toimija. Haku on avoinna 15.3.2026 saakka.
Asiantuntijaraati arvioi hakemukset kiinnostavuuden, vaikuttavuuden sekä luotettavan ja reilun datatalouden periaatteiden näkökulmasta. Raatiin kuuluvat teknologia- ja tutkimusjohtaja Henri Hakamo, Suomen Teollisuussijoitus, johtaja Jenni Koskinen, Traficom, teknologiajohtaja Sanna Malinen, Teknologiateollisuus, sekä tutkimusneuvonantaja ja vanhempi neuvonantaja Petri Rouvinen, Etla ja Sitra.
Datatalouden kiinnostavimmat -listaus julkaistaan Data Economy Forum III -tapahtumassa toukokuussa 2026. Jo toistamiseen toteutettava Datatalouden kiinnostavimmat -listaus kokoaa yhteen innostavia esimerkkejä siitä, miten dataa jaetaan, yhdistetään ja hyödynnetään uusilla tavoilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Niemi-HugaertstoiminnanjohtajaTIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ryPuh:+358 40 674 9911hanna.niemi-hugaerts@tieke.fi
Linkit
Data Spaces Alliance Finland
Data Spaces Alliance Finland vauhdittaa ja edistää suomalaisia data-avaruushankkeita datatalouden kasvattamiseksi Suomessa ja kansallisen suunnitelman laatimiseksi. Allianssi koostuu organisaatioista, jotka osallistuvat aktiivisesti suomalaisiin data-avaruuksiin liittyviin hankkeisiin tai tukevat data-avaruuksien kehitystä Suomessa.
Datatalouden kiinnostavimmat -listauksen mahdollistavat Data Spaces Alliance Finlandin jäsenet Business Finland, Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Teknologiateollisuus ry ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.
Listätiedot allianssin kotisivulta: dataspacesalliance.fi
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry rakentaa Euroopasta – ja Suomesta sen osana – kilpailukykyistä, uudistuvaa ja ihmisläheistä yhteiskuntaa, jossa organisaatiot ja yksilöt hyödyntävät digitalisaation, datan ja teknologian tuomat mahdollisuudet.
Olemme TIEKEssä edistäneet digitalisaatiota vuodesta 1981 vaikuttamistyön, verkostotoiminnan, palveluidemme ja yli 100 hankkeen avulla. Toimintamme painopisteet jakautuvat tekoälyn ja datatalouden, digikyvykkyyden, digitaalisen taloushallinnon sekä vastuullisuuden osa-alueisiin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tieke Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus Ry
Suomen ensimmäinen Peppol-sanomien kouluttajakoulutus10.6.2025 08:38:00 EEST | Tiedote
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu aloittavat syksyllä kouluttajakoulutuksen Peppol-sanomista ja sen käyttööotosta. Koulutus jalkautetaan keskisuomalaisiin yrityksiin loppuvuonna. Koulutuksen avulla parannetaan yritysten henkilöstön osaamista uusista käytännöistä, prosesseista ja datan hyödyntämisestä. Lisäksi yritykset saavat käyttöönsä uusia työkaluja ja menetelmiä, jotka tukevat liiketoiminnan kehittämistä ja innovaatioiden syntymistä. Muutos on merkityksellinen kaikille yrityksille, sillä Peppol-sanomien käyttöönotto Suomessa tulee vaikuttamaan erityisesti valtion hankintoihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme