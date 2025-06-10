Datatalouden kiinnostavimmat 2026 valitaan nyt

Tulevaisuuden menestyvät liiketoimintamallit perustuvat yhä vahvemmin datan hyödyntämiseen. Datatalouteen siirtyminen ja datan jakamisen mahdollistavat data-avaruudet rakentavat kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia niin yrityksille, verkostoille ja muille toimijoille kuin koko Suomelle.



Data Spaces Alliance Finland -verkosto vauhdittaa datatalouskehitystä kokoamalla avoimella haulla listan Suomen kiinnostavimmista datatalouden ratkaisuista.

Mukaan voivat hakea jo käytössä olevat ratkaisut, tuotteet, palvelut tai toimintamallit, joiden taustalla on yksi tai useampi suomalainen toimija. Haku on avoinna 15.3.2026 saakka.

Asiantuntijaraati arvioi hakemukset kiinnostavuuden, vaikuttavuuden sekä luotettavan ja reilun datatalouden periaatteiden näkökulmasta. Raatiin kuuluvat teknologia- ja tutkimusjohtaja Henri Hakamo, Suomen Teollisuussijoitus, johtaja Jenni Koskinen, Traficom, teknologiajohtaja Sanna Malinen, Teknologiateollisuus, sekä tutkimusneuvonantaja ja vanhempi neuvonantaja Petri Rouvinen, Etla ja Sitra.

Datatalouden kiinnostavimmat -listaus julkaistaan Data Economy Forum III -tapahtumassa toukokuussa 2026. Jo toistamiseen toteutettava Datatalouden kiinnostavimmat -listaus kokoaa yhteen innostavia esimerkkejä siitä, miten dataa jaetaan, yhdistetään ja hyödynnetään uusilla tavoilla.

https://www.dataspacesalliance.fi/kiinnostavimmat/