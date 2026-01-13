Laajasti levinnyt PostNord-huijaus nyt liikkeellä
28.1.2026 07:30:00 EET | Suomen Telemarkkinointiliitto ry | Tiedote
Kilpi-sovelluksen tietokanta osoittaa, että huijaukset ja muut häiritsevät yhteydenotot ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana. Erityisesti PostNordin nimissä leviävä huijausviesti on noussut esiin huijauksena, joka koskettaa laajaa joukkoa suomalaisia. Samalla liikkeellä on useita muita uskottavia huijauksia sekä runsaasti ei-toivottuja yhteydenottoja.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämän Kilpi-sovelluksen (https://telemarkkinointikielto.fi/palvelut/kilpi) tietokannan mukaan PostNordin nimissä lähetetty huijausviesti on tällä hetkellä yksi eniten leviävistä huijauksista. Viesti tavoittaa laajan joukon ihmisiä ja siihen on helppo mennä lankaan, sillä pakettilähetyksiin liittyvät ilmoitukset ovat monille arkipäivää.
Huijausviestissä kerrotaan kansainvälisestä lähetyksestä, jonka odotetaan saapuvan pian. Vastaanottajaa pyydetään maksamaan 2 euron vero toimituksen jatkamiseksi. Huijaus on erityisen vaarallinen siksi, että viesti on muotoiltu vakuuttavaksi ja se sisältää yksityiskohtia, kuten lähetysnumeron, joka lisää sen uskottavuutta.
Viesti sisältää linkin, jonka näkyvä osoite vaikuttaa vievän PostNordin sivuille. Todellisuudessa linkki kulkee SendGridin linkkipalvelun kautta, jota käytetään yleisesti esimerkiksi uutiskirjeissä linkkien klikkausten seurantaan. Huijauksissa tätä ominaisuutta hyödynnetään väärin, sillä linkin todellinen kohde ei näy käyttäjälle etukäteen. Käyttäjä saattaa luulla siirtyvänsä PostNordin verkkosivulle, mutta päätyykin huomaamattaan tietojenkalastelusivulle. Juuri tämä tekee huijauksesta erityisen hankalasti tunnistettavan, koska pelkkä linkin ulkonäkö ei paljasta sen todellista määränpäätä.
Epäilyttävän viestin, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron aitoutta ei aina ole helppo arvioida pelkän ensivaikutelman perusteella. Tällaisissa tilanteissa pysähtyminen ja lähettäjätietojen tarkistaminen ennen mitään toimia on usein ratkaisevaa.
Telemarkkinointikiellon hakupalvelussa osoitteessa https://telemarkkinointikielto.fi/ voi maksutta tarkistaa, onko yhteydenotto liitetty aiemmin raportoituun huijaukseen. Palveluun kertyvät havainnot perustuvat käyttäjien tekemiin ilmoituksiin, ja ne tarjoavat ajantasaisen näkymän siihen, millaisia viestejä ja yhteydenottoja on parhaillaan liikkeellä.
Huijaukset ja ei-toivotut yhteydenotot lisääntyneet
Kilpi-sovelluksen tietokannan perusteella huijausten ja muiden häiritsevien yhteydenottojen määrä on kasvanut viime aikoina selvästi. Erityisesti sähköpostitse leviävät huijaukset ovat lisääntyneet, ja niiden viestit on muotoiltu entistä uskottavammiksi. Yksi esimerkki tällä hetkellä aktiivisesti leviävästä huijauksesta on DocuSign-huijaus, jossa vastaanottajaa kehotetaan tarkistamaan ja allekirjoittamaan asiakirja “Review Documents” -linkin kautta.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski korostaa varovaisuutta:
”Älä klikkaa ‘Review Documents’ -linkkiä tai avaa viestin liitettä. Tämänkaltaiset huijausviestit on suunniteltu herättämään kiireen tunne ja ohjaamaan vastaanottaja toimimaan nopeasti. Linkit johtavat tietojenkalastelusivustoille tai asentavat laitteelle haitallista sisältöä, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilökohtaisia tietoja.”
Kilpi-sovelluksen havaintojen mukaan liikkeellä on lisäksi edelleen paljon verohuijauksia, poliisin nimissä tehtyjä huijauksia, muita postipakettihuijauksia sekä PayPal-huijauksia, joissa väitetään tilillä havaitun epäilyttävää toimintaa. Viestien tavoitteena on saada vastaanottaja luovuttamaan kirjautumis- tai maksutietojaan.
Huijausten lisäksi käyttäjiä häiritsevät yhä enemmän ei-toivotut yhteydenotot, kuten online-peli- ja kasinoviestit sekä erilaiset lainatarjoukset. Myös ulkomailta tulevat huijauspuhelut häiritsevät edelleen laajasti. Kilpi-sovelluksen mukaan puheluita on raportoitu nyt erityisesti Iso-Britanniasta (+44), Puolasta (+48), Tanskasta (+45), Norjasta (+47), Ruotsista (+46), Itävallasta (+43), Tšekistä (+420), Romaniasta (+40), Italiasta (+39), Espanjasta (+34), Ranskasta (+33), Hollannista (+31) ja Kreikasta (+30).
Kilpi-sovelluksen havainnot perustuvat käyttäjien ilmoituksiin ja reaaliaikaisesti päivittyvään tietokantaan. Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen estämään huijauspuhelut, -viestit ja -sähköpostit jo ennen kuin ne tavoittavat käyttäjän. Kilpi-sovellus hyödyntää jatkuvasti päivittyvää tietokantaa ja auttaa vähentämään arjen häiriöitä sekä huijauksiin liittyviä riskejä. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.
Lisätietoja Suomen Telemarkkinointiliitto ry:stä
Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot.
Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.
Sovellus perustuu dataan, jota ylläpidetään jatkuvasti. Kilpi-sovelluksen avulla voi nauttia huijausvapaasta ja puhelinmyynnittömästä puhelinajasta. Kilven voi ladata Google Play- ja ja App Store -sovelluskaupoista. Kilpeä on ladattu jo yli 150 000 kertaa. Kilpi tarjoaa sekä ilmaisen version että edistyneempiä ominaisuuksia sisältävän Premium-version.
