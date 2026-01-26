Rehtori Minna Martikainen Vaasan yliopiston vuosipäivän juhlassa: “Korkea osaaminen on Suomen valtti”

Rehtori Minna Martikainen korosti puheessaan, että korkea osaaminen on Suomelle keskeinen valtti sekä huoltovarmuuden että talouskasvun kannalta.

– Parempi tulevaisuus ei synny sattumalta. Se syntyy siitä, että korkeaa osaamista rakennetaan ajoissa ja pitkäjänteisesti. Ilman riittävää osaajien määrää emme pysty houkuttelemaan tänne ulkomaista pääomaa, jota tarvitaan investointien ja kilpailukykyisen sekä kestävän kasvun tueksi. Koulutuksesta ja tutkimuksesta ei voi säästää ilman, että samalla heikennämme tulevaisuuden toimintakykyämme, Martikainen sanoi.

Rehtorin mukaan Suomessa nuorten ikäluokkien korkeakoulutusaste jää tällä hetkellä jälkeen monista muista OECD-maista. Suomen yliopistojen yhteinen näkemys onkin, että vuoteen 2040 mennessä 60 prosentilla nuorista tulisi olla korkeakoulututkinto.

– Samaan aikaan kun Suomi investoi – aivan aiheellisesti – maanpuolustukseen ja aineelliseen huoltovarmuuteen, meillä ei ole varaa heikentää osaamisen huoltovarmuutta. Kun profiloituneena yliopistona kasvamme ja kehitämme koulutustamme, vahvistamme samalla koko Suomen osaamispohjaa. Kyse on investoinnista maamme kilpailukykyyn, talouskasvuun ja huoltovarmuuteen, Martikainen sanoi.

Heidi Backman: “Vaasan yliopisto on rakentanut profiilinsa alueen vahvuuksien varaan ja Suomen tarpeisiin”

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Heidi Backman painotti juhlapuheessaan, miten tärkeää on, että koulutusjärjestelmä tuottaa osaamista kriittisille aloille huoltovarmuuden turvaamiseksi.

– Mihin tahansa suuntaan maailma muuttuukin, Suomi voi menestyä vain, jos se panostaa koulutukseen, osaamiseen, tutkimukseen, TKI-toimintaan ja sivistykseen. Vaasan yliopisto on rakentanut profiilinsa alueen vahvuuksien varaan ja samalla Suomen tarpeisiin. Täältä valmistuneet hahmottavat talouden, teknologian ja hallinnon yhteisvalmiuksia. Tällaisia osaajia yhteiskunnan kriittiset alat tarvitsevat.

Joakim Strand: “Vaasan yliopistossa kohtaavat energia-alan huippututkimus, kansainväliset kumppanuudet, yritysyhteistyö ja opiskelijoiden monikulttuurisuus”

Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri Joakim Strand korosti juhlapuheessaan EU:n merkitystä demokratian ja osaamisen takaajana ja Vaasan yliopiston asemaa osaajien kouluttajana ja uuden tiedon luojana.

– Euroopan unionista on tullut osaamisen suurvalta, koulutuksen, tutkimuksen ja TKI-toiminnan kautta. Vaasan yliopistossa kohtaavat energia-alan huippututkimus, kansainväliset kumppanuudet, yritysyhteistyö ja opiskelijoiden monikulttuurisuus. Vaasan energiaklusteri on Pohjois-Euroopan merkittävin, ja yliopisto toimii tämän ekosysteemin sydämenä tuottaen osaajia, luoden uutta tietoa ja vahvistaen Suomen asemaa eurooppalaisen tutkimuksen kärkiryhmässä.



– Kun demokratiaa haastetaan maailmanlaajuisesti, EU:n yhteinen ääni kuuluu ja vaikuttaa tavalla, johon yksikään jäsenmaa ei yksinään pysty. EU ja muu maailma tulevat kohtaamaan haasteita jatkossakin. Näiden ratkaiseminen edellyttää uudenlaista osaamista, sellaista, joka syntyy vain kunnianhimoisissa, kansainvälisissä ja monialaisissa ympäristöissä. Juuri sellaisissa, joissa Vaasan yliopisto toimii.

Vaasan yliopisto palkitsi vuoden tutkimus- ja opetusteot

Vuosipäivän juhlassa palkittiin myös viime vuoden tutkimus- ja opetusteot sekä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan myöntämät palkinnot ja kunniamaininnat. Vuoden tutkimusteko -palkinnon sai laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähämaa ympäristövastuuseen liittyvästä artikkelista. Vuoden opetusteko -palkinnon saivat työelämäprofessori Elina Melgin, professori Rebekah Rousi ja tutkija Hanna Hietikko Luova tapahtumatuotanto ja markkinointiviestintä -kurssista.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan Hyvä opettaja -palkinto myönnettiin yliopisto-opettaja Otto Elloselle. Kunniamaininnan sai yliopisto-opettaja Mirjam Särs. Hyvä ohjaaja -palkinnon sai yliopistonlehtori Laura Perttola. Lue lisää palkinnoista.