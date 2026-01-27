Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 27.1.2026: Liikunnan avustuksia myönnetään yli 10 miljoonaa euroa
27.1.2026 17:53:42 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 27.1.2026 päätöstiedote on julkaistu. Liikunnan avustuksia myönnetään yli 10 miljoonaa euroa vuonna 2026.
Jaoston puheenjohtajana toimii Arja Karhuvaara.
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avustusmäärärahan osittamisesta. Liikuntapalvelut myöntää tänä vuonna yli 10 miljoonaa euroa liikunta-avustuksia toiminnan järjestämiseen, tilankäyttöön, tapahtumiin ja hankkeisiin. Kesäkuussa voimaan tuleva toimialan hinnastonmuutos vaikuttaa koulutilojen avustettavuuteen. Lisäksi jaosto päätti uudesta avustuslajista helpottamaan hinnaston muutosten vaikutuksia.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti joulukuussa kohdentaa avustuksiin 137 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten rahaa ositettiin toiminta-avustuksiin ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin (2 187 000 euroa) sekä tilankäyttöavustuksiin (5 371 000 euroa).
Sekä turvallisemman seuratoiminnan edistämisen avustukseen että alueellisen harrastamisen tukemisen avustukseen kohdennetaan 50 000 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Turvallisemman seuratoiminnan edistämisen avustusta myönnetään vuonna 2026 enintään 200 000 euroa ja alueellisen liikuntaharrastamisen tukemisen avustukseen on jaossa 250 000 euroa.
Muita vuoden 2026 avustuslajeja ovat suunnistuskartta-, startti- ja tapahtuma-avustukset, clearing-avustus sekä hinnastonmuutoksen siirtymäavustus. Lisäksi liikuntajaosto myöntää valtionperinnöstä 700 000 euroa ikääntyneiden liikkumisen edistämiseen.
Yhteyshenkilöt
Ilpo Kiiskinenviestintäpäällikkö, Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aikaPuh:050 0211261ilpo.kiiskinen@hel.fi
