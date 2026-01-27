Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuejohtajan valintaa virkavaalilla

Hyvinvointialuejohtajan valintaa on valmistellut aluevaltuuston päättämä valintaryhmä. Valintaryhmä kutsui kuusi hakijaa haastatteluihin, joista kolme hakijaa kutsuttiin edelleen soveltuvuusarviointeihin. Valmistelun perusteella lääketieteen tohtori, dosentti Piia Aarnisalo ja lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorela kutsuttiin vielä toiseen haastatteluun. Aluevaltuustolla on mahdollisuus tutustua heihin erillisessä tilaisuudessa.

Tulevalta hyvinvointialuejohtajalta odotetaan muun muassa hyvinvointialueen pitkäjänteistä johtamista ja kehittämistä. Hakuilmoituksessa painotettiin muun muassa vahvaa osaamista toiminnan ja talouden tuloksellisesta johtamisesta sekä näyttöjä ja näkemyksellisyyttä organisaation määrätietoisesta kehittämisestä. Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuejohtajan virkavaalin lisäksi viran täyttämistä kuuden vuoden määräajaksi. Lisäksi virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Hyvinvointialuelain mukaisesti hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Sopimuksen hyväksyy aluehallitus.

Toiminnan ja talouden seurantaan Fokus-malli

Aluehallitus hyväksyi talouden ja toiminnan raportointikäytännöt sekä talouden vuosikellon. Vuoden 2026 toiminnasta ja taloudesta raportoidaan aluehallitukselle ja aluevaltuustolle siten, että

Neljännesvuosikatsaukset käsitellään päätösasioina aluehallituksessa ja aluevaltuustossa.

Talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosikatsausten yhteydessä.

Kuukausiraportit toimitetaan aluehallitukselle tiedoksi sähköiseen kokoushallintaan kuukausittain.

Lisäksi hyvinvointialueen johtoryhmässä seurataan talouden toteumaa ja ennustetta sekä sopeuttamistoimenpiteiden etenemistä kuukausittain. Toiminnan ja talouden seurantaa tehdään kuukausittain myös muilla organisaatiotasoilla. Hyvinvointialue tuottaa toiminnan ja talouden seurannan uuden Fokus-raportoinnin ja kokousmallin mukaisesti. Kuukausiraportti tuotetaan Fokus-raporttina.

Talouden suunnittelu ja seuranta noudattaa talouden vuosikelloa. Syksyn aikatauluihin voi tulla muutoksia kokousaikataulujen tarkentuessa.

Psykiatrian palveluiden laskutukseen muutoksia

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy psykiatrian palvelujen muutoksen vuoden 2026 hoito- ja hoivapalvelujen tuotteistukseen ja laskutuksen perusteisiin sekä asiakaspalvelujen ostojen kauttalaskutuksen ja muiden palvelujen laskutuksen perusteisiin 1.3.2026 alkaen. Muutostarve johtuu psykiatrian erikoisalojen sekä perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelujen ja hoidon integraatiosta.

Jatkossa psykiatrian erikoissairaanhoidon hoito- ja hoivapalvelut tuotteistetaan DRGFull -ryhmityksellä lyhythoitona ja hoitojaksoina kun ne tällä hetkellä on tuotteistettu tasoryhmittäisinä hoitopäivinä ja avohoidossa tasoryhmittäisinä käynteinä. Perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut jatkavat pDRG-tuotteistuksella

Hankintasuunnitelmaan päivityksiä ja välttämättömyysarviointi

Aluehallitus päätti lisätä tämän vuoden hankintasuunnitelmaan seuraavat hankintakokonaisuudet:

Suun terveydenhuollon palvelut palveluntuottajan tiloissa. Hammaslääkäri-hoitajapalvelua aiotaan hankkia paikallisilta yksityisvastaanotoilta.

Apteekin Unit dose -annosjakelulaitteen huoltopalvelut. Huoltosopimus tarvitaan annosjakelulaitteen takuuajan päättymisen jälkeen

Kattonostimien huoltopalvelut. Kyseessä on kattokiinnitteisten potilasnostimien määräaikaishuoltosopimus, jotta varmistetaan laitteiden toimivuus ja potilasturvallisuus hyvinvointialueella.

Ikääntyneiden vastuulääkäripalvelut. Noin 2 000 ikäihmisten asumispalveluyksikön asiakkaan ja jatkossa myös kotihoidon asiakkaiden vastuu-/omalääkäripalvelut aiotaan kilpailuttaa.

Ammatinharjoittaja-lääkäripalvelun laajennus. Ammatinharjoittajamalli on osa omahoitaja-omalääkärimallia, jota laajennetaan ja kehitetään tämän vuoden aikana. Suunnitelmissa on hankkia avosairaanhoidon vastaanottopalvelua viiden ammatinharjoittajan laajuudessa.

Lisäksi hankintasuunnitelman 2026 hankintakokonaisuuksia on täydennetty välttämättömyysarvioinneilla. Välttämättömyysarviointien täydennys johtuu aluevaltuuston joulukuun kokouksessa antamasta ponnesta, jonka mukaan aluehallitus hyväksyy hankintasuunnitelmassa esitetyt hankinnat erikseen saatuaan ennen hankintaa selvityksen niiden välttämättömyydestä ja toimittaa aluevaltuustolle selvityksen hyväksytyistä hankinnoista. Hankintasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle osavuosikatsauksen yhteydessä.

Aluehallitus nimesi nuorisovaltuustoon jäseniä

Aluehallitus päätti nimetä nuorisovaltuuston kuusi jäsentä niin sanotuille kuntasidonnaisuudesta vapaille paikoille toimikaudelle 2025–2026. Jäsenet ovat:

Mahnaz Alavi

Enni Wickström

Abolfazl Ahmadi

Eikka Eronen

Jevgen Horodnianin

Nazar Trushchelov

Hakuaika kuntasidonnaisuudesta vapaille paikoille oli 5.-25.11.2025. Paikat olivat avoinna kaikille maakunnan nuorille, ja hakemaan kannustettiin monipuolisesti eri taustoista tulevia nuoria. Hakemuksia saapui yhteensä 15. Esitykset nuorisovaltuuston kuuteen avoimeen paikkaan tehtiin hakemusten perusteella, ja kriteerinä oli erityisesti motivaatio vaikuttaa nuoria koskevaan päätöksentekoon.

Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä. Keski-Suomessa jokainen kunta nimeää yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen alueelliseen nuorisovaltuustoon. Lisäksi valtuustossa on kuusi kuntasidonnaisuudesta vapaata paikkaa. Aluehallitus nimesi kuntien ehdottomat jäsenet 30.9.2025.

Hankintaohjetta päivitetty EU-kynnysarvojen osalta

Aluehallitus päivitti hyvinvointialueen hankintaohjetta. Päivitykset koskevat EU-tasoisia kilpailutuksia, joiden kynnysarvoihin on tullut muutoksia. Muutokset johtuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) GPA-sopimuksesta (Government Procurement Agreement).

Aluehallitus antoi lausunnon tarkastuslautakunnan väliarvioinnista

Aluehallitus päätti antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan väliarviointi antaa aihetta.

Lausunnossa annetaan vastauksia muun muassa talousennusteisiin ja talouden tasapainottamistoimenpiteisiin, johtamisosaamisen vahvistamiseen, asiakirjajulkisuuteen sekä muutostukiprojektiin ja arviointimenettelyyn liittyen.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi arviointiryhmän kokoukset

Aluehallitus merkitsi arviointiryhmän kokouskäsittelyn, toimenpide-ehdotusten tilanteen ja arviointiryhmän suositukset tiedoksi ja lähettää ne edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Tavoitteena omalääkäri kaikille keskisuomalaisille vuosien 2026-2027 aikana

Aluehallitus päätti merkitä seuraavat valtuustoaloitteeseen laaditut vastaukset tiedokseen, lähetti ne edelleen tiedoksi aluevaltuustolle sekä esitti aluevaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteet loppuun käsitellyksi.

Vastauksesta valtuustoaloitteeseen perusterveydenhuollon ja hoidon jatkuvuudesta ja omalääkärimallin asteittaisesta käyttöönotosta ilmenee, että tavoitteena on nimetä kaikille keskisuomalaisille omalääkäri vuosien 2026–2027 aikana. Mallin käyttöönotto on jo aloitettu, ja sen laajennusta jatketaan sote-asema ja sote-keskuskohtaisesti ottaen huomioon myös palveluverkkouudistus. Tällä hetkellä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemilla on jo käytössä useita hoidon jatkuvuutta tukevia toimintamalleja ja osalle potilaista on jo tarjottu omahoitaja–omalääkärimallin mukaista palvelua, ensisijaisesti pitkäaikaissairaille, moniongelmaisille, paljon palveluja käyttäville sekä palvelujen piirissä oleville ikääntyneille (arviolta 40 prosenttia väestöstä).

Vastauksesta valtuustoaloitteeseen lapsi- ja perheystävällisen Keski-Suomen ohjelman laatimisesta ilmenee, että tarvetta erillisille ohjelmalle ei ole. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistä Keski-Suomen hyvinvointialueella ohjaavat useat lakisääteiset suunnitelmat. Kyseiset suunnitelmat perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntöön, ja ne määrittävät hyvinvointialueen velvoitteet, tavoitteet ja keskeiset kehittämistoimenpiteet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Valtuustoaloitteessa esitetyt toimenpiteet ovat suurelta osin linjassa näissä lakisääteisissä suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden kanssa ja niiden toimeenpano tapahtuu osana kyseisten suunnitelmien toteutusta ja seurantaa. Hyvinvointialueen palvelustrategiassa lasten, nuorten ja perheiden palvelut on nostettu yhdeksi keskeiseksi palvelukokonaisuudeksi. Kokonaisuutta on tarkoitus toteuttaa poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa. Palvelustrategian tavoitteet luovat rakenteen sille, miten valtuustoaloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin voidaan vastata jo käynnissä olevan kehittämistyön puitteissa.

Muut asiat

Aluehallitus päätti valita työnantajan edustajat yhteistyötoimikuntaan ja yhteistoimintaryhmiin. Työnantajan edustajat ovat ohessa: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/kokous/2026303-15-89229.PDF

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo hoitaa hyvinvointivointialuejohtajan virkaa jatkossa virkaa tekevänä siihen asti kunnes haussa oleva hyvinvointialuejohtaja aloitta tehtävässään. Tähän mennessä Kallimo on hoitanut virkaa viransijaisena.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Samuel Demarcolle eron Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenyydestä sekä valitsee Jani Ylälehdolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Nico Holmbergille eron Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan varajäsenen tehtävästä, valitsee turvallisuuslautakunnan varsinaisella jäsenelle Sari Kokolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, myöntää Nico Holmbergille eron Keski-Suomen hyvinvointialueen varavaltuutetun tehtävästä ja toteaa, että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa nimeämään vaaliliitolle Vihreä liitolle varavaltuutetun aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluehallitus päätti hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätöksestä, joka koski virkasuhteen purkamista koeaikana. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen tai kumoamiseen. Päätös on laillinen, ja toimivaltainen viranomainen on käyttänyt toimivaltaansa kuuluvaa harkintaa. Asiassa ei ole myöskään esitetty sellaisia tarkoituksenmukaisuusperusteita, joilla päätös pitäisi kumota.

Aluehallitus päätti hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen, joka koski hammaslaboratoriopalvelujen hankintaa. Tarjoajat ovat tarjouksessaan osoittaneet tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaiset. Lisäksi hankintayksikkö on oikaisuvaatimuksen yhteydessä kuullut tarjoajia ja todennut tarjousten olleen tarjouspyynnössä muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaiset. Näin ollen hankintayksiköllä ei ole perusteita sulkea tarjouksia tarjouskilpailusta.

Aluehallitus päätti palauttaa sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen uudelleen valmisteluun.

Aluehallitus poisti asialistalta eron myöntämisen TKKI-neuvottelukunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valinnan.

