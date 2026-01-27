Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 27.1. kokouksen päätöstiedote
27.1.2026 19:31:13 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 27. tammikuuta 2026.
Lautakunta päätti tässä kokouksessa yksimielisesti, että käyttämättä jätetystä ajasta perittävää maksua korotetaan vain lakisääteisen indeksitarkastustuksen verran (6,93 %). Maksu on 1.3.2026 alkaen 60,60 euroa.
Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
