Wickström vieraili Lohjalla: valtatie 25:n laajempaa parantamista on edistettävä

Tapaamisten aikana keskusteltiin Lohjan seudun elinvoimaan liittyvistä kysymyksistä. Samalla käytiin läpi Lohjalle keskeisiä teemoja myös tulevia eduskuntavaaleja ja hallitusohjelmaneuvotteluja silmällä pitäen. Keskusteluissa nousivat esiin alueen tärkeät infrastruktuurihankkeet, kuten valtatie 25:n kehittäminen. Esillä oli myös Lohjan sairaalan kehittäminen, jonka osalta Wickström edistää yhteiskokousta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, Lohjan kaupungin ja HUSin välille.

– Valtatie 25 kulkee Lohjan läpi ja on olennainen osa lohjalaisten arkea. Kävimme läpi hankkeita, joita voitaisiin pyrkiä edistämään vielä tällä hallituskaudella. Tärkeintä on kuitenkin varautua hyvin tulevia hallitusohjelmaneuvotteluja varten. Valtatie 25 on huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä väylä, sillä se ulottuu Hangon satamaan saakka. Uskon, että EU-rahoitusta tien parantamiseen voisi olla mahdollista saada lähivuosina, mutta asiaa tulee tarkastella huolellisesti, Wickström sanoo.

Wickström painottaa myös seudullisen yhteistyön merkitystä. Hän nostaa esiin ratahankkeet, joista Länsi-Uudenmaan sisällä on erilaisia näkemyksiä. Wickström toivoo avointa ja yhteistä keskustelua alueen kuntien edustajien kanssa, jotta yhteinen linja voitaisiin löytää.

– Mielestäni Länsi-Uusimaa tarvitsee vahvempaa yhteistä vaikuttamista ja viestintää, jotta alueen vaikuttavuus kasvaa. Tarvitsemme lisää työpaikkoja seudulle elinvoiman vahvistamiseksi. Tämä edellyttää strategista ja tavoitteellista yhteistyötä, jota meidän on tehtävä yhdessä. Olisi hyvä, jos meillä olisi yhteinen alueellinen toimielin, joka edistäisi seudun yhteisiä asioita, Wickström toteaa.