Eurojackpotin potti kohoaa 17 miljoonaan euroon – Suomeen jälleen suurvoitto

27.1.2026 22:35:23 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi perjantaina potissa on tarjolla noin 17 miljoonaa. Arvonnan suurimmista voitoista yksi osui Suomeen.

Kuvassa Eurojackpot-pelin kuponki telineessä muiden Veikkauksen pelien kuponkien kanssa. Taustalla ihmisiä.
Eurojackpot arvotaan kahdesti viikossa Helsingin Pasilassa Veikkaus/Mari Lehtisalo

Eurojackpotin kierroksen 5/2026 tiistai-illan oikea rivi on 13, 18, 19, 29, 32 sekä tähtinumerot 8 ja 9.

Arvonnan suurimmat voitot menivät kolmelle 5+1-tulokselle, joista yksi osui onnekkaasti Suomeen. 409 452,70 euron voitto osui Kuopion Puijonlaakson R-kioskin asiakkaalle. 5+1-tuloksia löytyi lisäksi yksi Saksasta ja yksi Kroatiasta.

5+0-tuloksia löytyi kaksi Saksasta ja yksi Tanskasta. Näillä riveillä voitti 230 912,20 euroa.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 2 8 2 0 5 3 6. Jokerista ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Milli-pelin tiistai-illan oikea rivi on 4, 9, 15, 21, 35, 37 ja lisänumero 30. Arvonnassa ei löytynyt täysosumaa.

Tiistain Lomatonnin voittorivi on Hanoi 21. Lomatonneja lähti jakoon yksi kappale.

