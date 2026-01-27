Eurojackpotin potti kohoaa 17 miljoonaan euroon – Suomeen jälleen suurvoitto
27.1.2026 22:35:23 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi perjantaina potissa on tarjolla noin 17 miljoonaa. Arvonnan suurimmista voitoista yksi osui Suomeen.
Eurojackpotin kierroksen 5/2026 tiistai-illan oikea rivi on 13, 18, 19, 29, 32 sekä tähtinumerot 8 ja 9.
Arvonnan suurimmat voitot menivät kolmelle 5+1-tulokselle, joista yksi osui onnekkaasti Suomeen. 409 452,70 euron voitto osui Kuopion Puijonlaakson R-kioskin asiakkaalle. 5+1-tuloksia löytyi lisäksi yksi Saksasta ja yksi Kroatiasta.
5+0-tuloksia löytyi kaksi Saksasta ja yksi Tanskasta. Näillä riveillä voitti 230 912,20 euroa.
Tiistai-Jokerin voittorivi on 2 8 2 0 5 3 6. Jokerista ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Milli-pelin tiistai-illan oikea rivi on 4, 9, 15, 21, 35, 37 ja lisänumero 30. Arvonnassa ei löytynyt täysosumaa.
Tiistain Lomatonnin voittorivi on Hanoi 21. Lomatonneja lähti jakoon yksi kappale.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Joensuuhun iso voitto Kenosta27.1.2026 11:41:03 EET | Tiedote
Joensuussa pelannut onnekas pelaaja voitti maanantaina Kenon ilta-arvonnasta 100 000 euron voiton.
Loton ennätyspotti etsii edelleen ottajaansa24.1.2026 22:51:22 EET | Tiedote
Lotossa ei vieläkään löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina on edelleen tarjolla ennätyksellisen suuri 16 miljoonan euron potti. Yli 100 000 euron voitot lähtivät Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle.
Eurojackpotin päävoitto jakoon - tänne napsahti 53,7 miljoonaa euroa23.1.2026 22:06:49 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnassa kierroksella 4/2026 löytyi päävoitto. Täysosuman arvo on noin 53,7 miljoonaa euroa.
Veikkauksen Voittajakirja paljastaa: ”Se antaa tiettyjä vapauksia”23.1.2026 10:05:38 EET | Tiedote
Veikkauksen peleistä jättimäisiä voittoja saaneet henkilöt ovat tervetulleita juhlistamaan voittoaan Veikkauksen pääkonttorin Miljonäärisalonkiin. Voittokahvittelun lomassa voittajat pääset kirjoittamaan myös voittajille suunnattuun ”ystäväkirjaan” eli Voittajakirjaan. Lotossa on tällä viikolla tarjolla koko pelin 55-vuotisen historian suurin potti 16 miljoonaa euroa.
Kolmen tasapelin Liiga-kierros kävi Veikkaukselle kalliiksi - "Aika lailla yhden prosentin todennäköisyys toteutui"23.1.2026 08:04:01 EET | Tiedote
Keskiviikon jääkiekon Liiga-kierroksen kaikki kolme ottelua päättyivät varsinaisella peliajalla tasapeliin. Tasapeliputken myötä Veikkauksen asiakkaat lukuisia voittoja Pitkävedosta. Veikkaukselle kierros oli yli 240 000 euroa tappiollinen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme