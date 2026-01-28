Lumipallo-musikaalia tähdittävät Mika Nuojua ja Mia Hafrén

Koko perheen Lumipallo-joulumusikaalin esiintyjäkaarti on valmis: päärooleissa nähdään näyttelijä Mika Nuojua, näyttelijä-laulaja Mia Hafrén ja musikaaliartistit Petra Pääkkönen ja Veeti Laasila sekä jo aiemmin julkaistut Saara Aalto ja Kristo Salminen.

Muissa rooleissa ovat Pekko Hirvonen, Mikko Laine, Heidi Viljanen, Tuuli Mäkiranta, Jenni Kitti ja ensemblessä Kaarel Targo, Henri Salin, Fanni Frix, Reeta Vestman, Sini Parkkinen, Ilona Chevacova, Samuli Ainasvuori, Katariina Lantto sekä tanssijat Sofia Ruija ja Antti Keinänen.

”Oli ilo nähdä suurta valtakunnallista kiinnostusta Lumipallo-musikaaliamme kohtaan. Siihen haki yli 300 esiintyjää ja noin 200 hakijaa kutsuttiin roolitukseen, joista sopivimmat taiteilijat valittiin eri rooleihin”, iloitsee taiteellinen tuottaja Johan Storgård.

Konkareita ja tulevaisuuden lahjakkuuksia

Mika Nuojuan näyttelijäuraan mahtuu lukuisia teatteri-, elokuva- ja televisiosarjarooleja ja pala suomalaista teatterihistoriaa. Hän on yhdessä Martti Suosalon kanssa esittänyt 23 vuotta Helsingin kaupunginteatterin Kiviä taskussa -näytelmää. Yli tuhat esitystä yhtäjaksoisesti on enemmän kuin mitään muuta näytelmää Suomessa.

Lumipallo-musikaalissa Nuojua esittää Untamoa, joka on Saara Aallon esittämän Louhen upseeri.

"Odotan innokkaasti tätä musikaalikokemusta kulttuuripääkaupunkivuoden juhlallisena huipentumana. Tekijöinä meillä on mittava kattaus huippuesiintyjiä ja tulevaisuuden lahjakkuuksia monilta aloilta. On aina juhlahetki, kun saa esiintyä synnyinkaupungissa ja vieläpä näinkin mittavasta produktiossa. Toivon lukuisia mukavia kohtaamisia ja keskusteluja Lumipallon valmistelussa ja sen esitysten parissa”, näyttelijä Mika Nuojua tunnelmoi.

Näyttelijä ja laulaja Mia Hafrén on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta vuonna 1997 ja hänet tunnetaan muun muassa Ylen Tahdon asia- ja Hovimäki-sarjoista sekä Fork-lauluyhtyeestä. Hän myös julkaissut kaksi soololevyä For the Brave (2025) ja Också för dig (2022) ja hänen kolmas levynsä Love to Be Found ilmestyy 6. helmikuuta. Hänet nähdään Joulupukin päätontun Hjalminan roolissa.

Petra Pääkkönen ja Veeti Lassila edustavat musikaalissa uudempaa sukupolvea. Kristaa musikaalissa esittävä Pääkkönen on vuonna 2019 Uumajan Musikalakademienista valmistunut musikaaliartisti. Hän on näytellyt muun muassa Svenska Teaternilla Matilda-näytelmässä kaudella 2024–2025, Lahden kaupunginteatterissa Tootsie-näytelmässä kaudella 2023–2024 ja Seinäjoen kaupunginteatterissa Evita-näytelmässä syksyllä 2020.

Veeti Laasila on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta musikaaliartistiksi tammikuussa 2026 ja työskennellyt muun muassa Vaasan kaupunginteatterissa Cabaret-musikaalissa, joka sai ensi-iltansa syyskuussa 2024. Hän on Tieran roolissa.

Liput tulevat myyntiin maanantaina 2. helmikuuta.

Lumipallo-musikaali

Maailman kantaesitys Ouluhallissa 4.12., 19 esitystä 19.12. saakka



Käsikirjoitus ja sävellys: Douglas Pashley

Ohjaus: Paul Garrington

Suomennos: Hanna Kaila

Orkesteri: Oulu Sinfonia

Kapellimestari: Kristian Nyman

Lavastus ja pukusuunnittelu: Nicky Shaw

Koreografia: Reija Wäre

Äänisuunnittelu: Richard Brooker

Valosuunnittelu: Timo Alhanen

Kampaus- ja maskeeraussuunnittelu: Pirjo Leino

Taiteellinen tuotanto: Johan Storgård

Tekninen tuottaja: Göran Michelsson

Esityskieli: suomi

Tekstitys: ruotsi ja englanti