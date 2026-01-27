Kulttuurikeskus Stoan arkkitehtuurikilpailu alkaa
28.1.2026 12:34:22 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Itäkeskuksessa sijaitsevan kulttuurikeskus Stoan tilat perusparannetaan ja rakennusta laajennetaan. Helsingin kaupunki käynnistää suunnittelusta arkkitehtuurikutsukilpailun 28. tammikuuta. Tavoitteena on nykyistä toimivampi, avoimempi ja monipuolisempi kulttuurikeskus.
Kulttuurikeskukseen on suunnitteilla uusi suuri sali. Sinne tulee lisää tiloja esittävälle taiteelle ja musiikille, liikkumiselle ja harrastuksille sekä paikkoja yhteiselle tekemiselle ja kohtaamisille. Kilpailun tavoitteena on suunnitella kulttuurikeskukselle uudenlaiset asiakaslähtöiset tilat, joita Stoan eri toiminnot voivat käyttää joustavasti.
Stoan kokonaisuuden arkkitehtuurilta odotetaan hyvää laatua. Suunnittelussa vaalitaan myös nykyisen rakennuksen rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja.
Kulttuurikeskuksen palveluja kehitetään
Rakennuksen uudistus tukee Stoan visiota. Tavoitteena on tiivistää talon toimijoiden yhteistyötä sekä ottaa kaupunkilaiset entistä enemmän mukaan talon toiminnan suunnitteluun.
Stoan johtaja Antti Sarpo kertoo uudistuksesta: ”Uuden Stoan suunnitteluun osallistui iso joukko kaupunkilaisia. Asukkailta saadut ideat ja toiveet otetaan huomioon myös arkkitehtuurikilpailussa. 2030-luvun Stoa tulee olemaan nykyaikainen kulttuurikeskus ja Itä-Helsingin vetonaula, joka houkuttelee kävijöitä laajemminkin.”
Keskeiset palvelut: kirjasto, nuorisotila, taiteen ja kulttuurin areenat sekä työväenopisto säilyvät Stoassa ja vahvistuvat.
Arkkitehtuurikilpailussa on kaksi vaihetta – asukkaat voivat myöhemmin kommentoida suunnitelmia
Arkkitehtuurikilpailun ensimmäiseen vaiheeseen on valittu seitsemän osallistujaa. Mukana on suomalaisia ja ulkomaisia osallistujia. Kilpailun toiseen vaiheeseen pääsevien valinta tehdään syksyllä 2026. Kilpailun lopullinen tulos ratkeaa kesän kynnyksellä 2027.
Tuomaristo tarkastelee kilpailuehdotuksia erityisesti kokonaisratkaisun laadun ja kehityskelpoisuuden näkökulmasta. Arvioinnissa painotetaan tilojen toimivuutta ja muunneltavuutta, arkkitehtonista pääideaa sekä ympäristön kunnioittamista rakentamistavassa.
Kaupunkilaiset voivat kilpailun aikana kommentoida suunnitelmia verkossa. Tuomaristo ottaa arvioinnissaan huomioon yleisön kommentit.
Alustavan aikataulun mukaan Stoan rakennushanke valmistuu vuonna 2031. Uudistunut Stoa avaa ovensa keväällä 2032.
