SDP:n Aki Lindén: Ministeri Juuson on esitettävä korjaus hoitajamitoituksen puutteisiin

– Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on oikeassa, että hyvinvointialueet ovat rikkoneet lakia, jos kaikissa yksiköissä on kaavamaisesti siirrytty hoitajamitoituksessa vähimmäistasolle. Ministeri kuitenkin itse rikkoo lakia, jos hän uhmaa eduskunnan tahtoa eikä ryhdy tilanteen korjauksen vaatimiin toimenpiteisiin, huomauttaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Aki Lindén (sd.).