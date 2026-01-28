SDP EDUSKUNTA

SDP:n Aki Lindén: Ministeri Juuson on esitettävä korjaus hoitajamitoituksen puutteisiin

28.1.2026 10:43:44 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

– Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on oikeassa, että hyvinvointialueet ovat rikkoneet lakia, jos kaikissa yksiköissä on kaavamaisesti siirrytty hoitajamitoituksessa vähimmäistasolle. Ministeri kuitenkin itse rikkoo lakia, jos hän uhmaa eduskunnan tahtoa eikä ryhdy tilanteen korjauksen vaatimiin toimenpiteisiin, huomauttaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Aki Lindén (sd.).

– Hyväksyessään hyvinvointialueiden rahoituksen viimeisimmän leikkauksen eli hoitajamitoituksen vähentämisen tasolle 0,6 eduskunta korosti, että kyseessä on hoitajamitoituksen vähimmäismäärä. Sosiaali- ja terveysministeriölle annettiin tehtäväksi ohjeistaa alueita huolellisesti siitä, ettei kaikissa yksiköissä tule siirtyä tähän vähimmäismitoitukseen. Eduskunta pyrki varmistamaan tämän edellyttämällä, että muutosta on seurattava tarkasti ja ryhdyttävä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Ministeri Juuson on tarpeetonta avautua sosiaalisessa mediassa vihastumisestaan, vaan hänen on kannettava vastuunsa ja esitettävä tilanteeseen korjaus, Lindén toteaa.

Orpon–Purran hallitus on heikentänyt kahdesti edellisen hallituksen säätämää 0,7:n hoitajamitoitusta. Ensiksi sitä heikennettiin kesällä 2023 säädetyllä lainmuutoksella tasolle 0,65 ja toisen kerran marraskuussa 2024 tasolle 0,6.

– Siirtyminen mitoituksesta 0,7 mitoitukseen 0,6 tarkoittaa 5 000 hoitajan määrän vähentämistä. SDP on vastustanut näitä leikkauksia, jotka heikentävät merkittävästi vanhusten hoivan tasoa, kun esimerkiksi 30 vanhusta hoitavassa ympärivuorikautista hoivaa antavassa yksikössä hoitohenkilöstön kokonaismäärä laskee 21 hoitajasta 18:aan, kertoo Lindén.

